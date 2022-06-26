Баньяя выиграл гонку MotoGP в Ассене, Куартараро дважды упал

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Неделю назад на «Заксенринге» Франческо Баньяя и Фабио Куартараро уже стартовали с двух первых позиций. Тогда француз сразу захватил лидерство, а итальянец в погоне за ним после нескольких кругов потерял равновесие и выбыл из борьбы.

На голландском этапе сценарий оказался прямо противоположным. Баньяя, установив мягкую переднюю шину, с первых метров умчался в отрыв, а вот Куартараро в первом повороте сместился слишком широко и пропустил двоих соперников

Хорхе Мартина он быстро оставил позади, а вот борьба с главным соперником в общем зачете Алешем Эспаргаро вышла куда более сложной. На четвертом круге Фабио уронил байк в пятом повороте в момент весьма безрассудной атаки на лидера Aprilia (этот момент – на верхнем фото).

Для Эспаргаро все обошлось потерей времени: он проехал по зоне безопасности и помчался догонять соперников, а вот для самого Фабио последствия оказались более серьезными. Он смог поднять мотоцикл из гравия и тоже поехал дальше, но вынужден был свернуть к механикам.

Осмотр его Yamaha не выявил проблем, гонщика отправили обратно на трассу, но на 13-м круге он попал в неприятную аварию в том же пятом повороте: мотоцикл разболтало на разгоне, и действующий чемпион мира вылетел из седла. На этом гонка Фабио завершилась окончательно – это его первый сход в Валенсии-2020.

Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Баньяя контролировал отрыв от преследователей и без проблем одержал третью победу в сезоне – для Ducati она стара первой в Ассене с 2008 года. Марко Бедзекки из VR46 подтвердил силу итальянской марки и впервые в карьере поднялся на подиум. В молодой команде Валентино Росси такой результат вызвал подлинное ликование, ведь для них это также первый в истории призовой кубок.

Заслуживает отдельного упоминания и третье место Маверика Виньялеса. «Топ Ган» стартовал лишь 11-м но провел отличную гонку и вернулся на пьедестал впервые после перехода из Yamaha в Aprilia.

Его партнер по команде Эспаргаро порадовал трибуны феноменальным прорывом из середины второго десятка на четвертое место, причем двух последних соперников испанец опередил по ходу финального круга.

Брэд Биндер стал сильнейшим представителем KTM на пятом месте, Джек Миллер даже несмотря на «длинную петлю» финишировал шестым.

Хорхе Мартин из Pramac стартовал с первого ряда и претендовал на хороший результат, но потерял темп за семь-восемь кругов до финиша, когда над Ассеном заморосил легкий дождик. В итоге испанец остался седьмым.

Такааки Накагами упустил шансы на хороший результат из-за того, что слишком часто выезжал за пределы трассы. Судьи вынесли за это предупреждение многим гонщикам, но только японец и после этого продолжал допускать нарушения, потому тоже был отправлен на «длинную петлю». Однако его 12-е место все равно стало лучшим для Honda.

Слабую гонку провел Жоан Зарко – француз из Pramac, который до старта Гран При был третьим в общем зачете, по ходу дистанции лишь терял позиции и финишировал лишь 13-м.

После этапа в Нидерландах участников MotoGP ждут летние каникулы. Сезон продолжится только в начале августа.

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