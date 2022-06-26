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MotoGP / Гран При Нидерландов Отчет о гонке

Баньяя выиграл гонку MotoGP в Ассене, Куартараро дважды упал

Гонщик Ducati стартовал с поула и принес марке первую с 2008 года победу в Гран При Нидерланов, а вот для лидера сезона из Yamaha воскресенье прошло по совсем иному сценарию

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя выиграл гонку MotoGP в Ассене, Куартараро дважды упал
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Неделю назад на «Заксенринге» Франческо Баньяя и Фабио Куартараро уже стартовали с двух первых позиций. Тогда француз сразу захватил лидерство, а итальянец в погоне за ним после нескольких кругов потерял равновесие и выбыл из борьбы.

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На голландском этапе сценарий оказался прямо противоположным. Баньяя, установив мягкую переднюю шину, с первых метров умчался в отрыв, а вот Куартараро в первом повороте сместился слишком широко и пропустил двоих соперников

Хорхе Мартина он быстро оставил позади, а вот борьба с главным соперником в общем зачете Алешем Эспаргаро вышла куда более сложной. На четвертом круге Фабио уронил байк в пятом повороте в момент весьма безрассудной атаки на лидера Aprilia (этот момент – на верхнем фото). 

Для Эспаргаро все обошлось потерей времени: он проехал по зоне безопасности и помчался догонять соперников, а вот для самого Фабио последствия оказались более серьезными. Он смог поднять мотоцикл из гравия и тоже поехал дальше, но вынужден был свернуть к механикам. 

Осмотр его Yamaha не выявил проблем, гонщика отправили обратно на трассу, но на 13-м круге он попал в неприятную аварию в том же пятом повороте: мотоцикл разболтало на разгоне, и действующий чемпион мира вылетел из седла. На этом гонка Фабио завершилась окончательно – это его первый сход в Валенсии-2020.

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Баньяя контролировал отрыв от преследователей и без проблем одержал третью победу в сезоне – для Ducati она стара первой в Ассене с 2008 года. Марко Бедзекки из VR46 подтвердил силу итальянской марки и впервые в карьере поднялся на подиум. В молодой команде Валентино Росси такой результат вызвал подлинное ликование, ведь для них это также первый в истории призовой кубок.

Заслуживает отдельного упоминания и третье место Маверика Виньялеса. «Топ Ган» стартовал лишь 11-м но провел отличную гонку и вернулся на пьедестал впервые после перехода из Yamaha в Aprilia. 

Его партнер по команде Эспаргаро порадовал трибуны феноменальным прорывом из середины второго десятка на четвертое место, причем двух последних соперников испанец опередил по ходу финального круга.

Брэд Биндер стал сильнейшим представителем KTM на пятом месте, Джек Миллер даже несмотря на «длинную петлю» финишировал шестым. 

Хорхе Мартин из Pramac стартовал с первого ряда и претендовал на хороший результат, но потерял темп за семь-восемь кругов до финиша, когда над Ассеном заморосил легкий дождик. В итоге испанец остался седьмым.   

Такааки Накагами упустил шансы на хороший результат из-за того, что слишком часто выезжал за пределы трассы. Судьи вынесли за это предупреждение многим гонщикам, но только японец и после этого продолжал допускать нарушения, потому тоже был отправлен на «длинную петлю». Однако его 12-е место все равно стало лучшим для Honda.

Слабую гонку провел Жоан Зарко – француз из Pramac, который до старта Гран При был третьим в общем зачете, по ходу дистанции лишь терял позиции и финишировал лишь 13-м.

После этапа в Нидерландах участников MotoGP ждут летние каникулы. Сезон продолжится только в начале августа.  

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Результаты Гран При Нидерландов MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 40'25.205  
2 Italy Марко Беццекки Ducati 40'25.649 0.444
3 Spain Маверик Виньялес Aprilia 40'26.414 1.209
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 40'27.790 2.585
5 South Africa Брэд Биндер KTM 40'27.926 2.721
6 Australia Джек Миллер Ducati 40'28.250 3.045
7 Spain Хорхе Мартин Ducati 40'29.545 4.340
8 Spain Хоан Мир Suzuki 40'33.390 8.185
9 Portugal Мигель Оливейра KTM 40'33.530 8.325
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 40'33.801 8.596
11 Italy Энеа Бастьянини Ducati 40'34.988 9.783
12 Japan Такааки Накагами Honda 40'35.822 10.617
13 France Жоан Зарко Ducati 40'39.610 14.405
14 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 40'42.886 17.681
15 Spain Алекс Маркес Honda 40'51.071 25.866
16 Italy Андреа Довициозо Yamaha 40'54.916 29.711
17 Italy Лука Марини Ducati 40'55.501 30.296
18 Germany Штефан Брадль Honda 40'57.430 32.225
19 Australia Реми Гарднер KTM 41'00.152 34.947
20 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 41'01.003 35.798
  Spain Рауль Фернандес KTM 28'44.750 8 Laps
  France Фабио Куартараро Yamaha 18'55.288 15 Laps
  South Africa Дэррин Биндер Yamaha 12'42.817 18 Laps
  Italy Франко Морбиделли Yamaha 14'16.547 18 Laps
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