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MotoGP / Гран При Италии Отчет о гонке

Баньяя блестяще выиграл домашний Гран При в Муджелло

Фабио Куартараро укрепил свое лидерство в чемпионате

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Баньяя блестяще выиграл домашний Гран При в Муджелло
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Гонщик заводской команды Ducati Францеско Баньяя одержал уверенную победу на трассе в Муджелло, где прошел Гран При Италии чемпионата MotoGP. Он стартовал пятым, но к середине дистанции вышел на первое место и сумел удержать его до самого финиша.

Фабио ди Джаннантонио, который вчера выиграл поул, на старте не смог сохранить место и неожиданно пропустил вперед двух гонщиков команды Валентино Росси VR46 Марко Беццеки и Луку Марини. 

Однако удержать лидерство этой паре не удалось: уже на восьмом круге вперед вышел Франческо Баньяя, а действующий чемпион Фабио Куартараро спустя еще три круга поднялся на второе место. В итоге Беццеки стал лучшим из гонщиков VR46, финишировав на пятом (и лучшем в своей карьере в MotoGP) месте.

Благодаря финишу на втором месте, Куартараро укрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись уже на восемь очков от Алеша Эспаргаро. Последний стал в Муджелло третьим, в четвертой гонке подряд поднявшись на подиум.

Гонка закончилась неудачно для Пола Эспаргаро, Хоана Мира и Энеа Бастьянини, которые допустили ошибки и вылетели с трассы. К счастью, ни один из них не пострадал. Кроме того, гонку провалил напарник Баньяя Дек Миллер, который на таком же мотоцикле Ducati, как и у победителя, стал только 15-м.

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес, которому скоро предстоит очередная операция на руке и возможный пропуск остатка сезона, финишировал только 10-м.

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Результаты Гран При Италии MotoGP

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Italy Франческо Баньяя 23 -       25
2 France Фабио Куартараро 23 0.635 0.635 0.635   20
3 Spain Алеш Эспаргаро 23 1.983 1.983 1.348   16
4 France Жоан Зарко 23 2.590 2.590 0.607   13
5 Italy Марко Беццекки 23 3.067 3.067 0.477   11
6 Italy Лука Марини 23 3.875 3.875 0.808   10
7 South Africa Брэд Биндер 23 4.067 4.067 0.192   9
8 Japan Такааки Накагами 23 10.944 10.944 6.877   8
9 Portugal Мигель Оливейра 23 11.256 11.256 0.312   7
10 Spain Марк Маркес 23 11.800 11.800 0.544   6
11 Italy Фабио ди Джаннантонио 23 12.916 12.916 1.116   5
12 Spain Маверик Виньялес 23 12.917 12.917 0.001   4
13 Spain Хорхе Мартин 23 17.240 17.240 4.323   3
14 Spain Алекс Маркес 23 17.568 17.568 0.328   2
15 Australia Джек Миллер 23 17.687 17.687 0.119   1
16 South Africa Дэррин Биндер 23 20.265 20.265 2.578    
17 Italy Франко Морбиделли 23 20.296 20.296 0.031    
18 Italy Микеле Пирро 23 21.305 21.305 1.009    
19 Australia Реми Гарднер 23 30.548 30.548 9.243    
20 Italy Андреа Довициозо 23 31.011 31.011 0.463    
21 Spain Рауль Фернандес 23 42.723 42.723 11.712    
22 Italy Лоренцо Савадори 22 39.688 1 Lap 1 Lap    
  Italy Энеа Бастьянини 13          
  Spain Алекс Ринс 7          
  Spain Хоан Мир 7          
  Spain Пол Эспаргаро 4          
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