Баньяя блестяще выиграл домашний Гран При в Муджелло
Фабио Куартараро укрепил свое лидерство в чемпионате
Гонщик заводской команды Ducati Францеско Баньяя одержал уверенную победу на трассе в Муджелло, где прошел Гран При Италии чемпионата MotoGP. Он стартовал пятым, но к середине дистанции вышел на первое место и сумел удержать его до самого финиша.
Фабио ди Джаннантонио, который вчера выиграл поул, на старте не смог сохранить место и неожиданно пропустил вперед двух гонщиков команды Валентино Росси VR46 Марко Беццеки и Луку Марини.
Однако удержать лидерство этой паре не удалось: уже на восьмом круге вперед вышел Франческо Баньяя, а действующий чемпион Фабио Куартараро спустя еще три круга поднялся на второе место. В итоге Беццеки стал лучшим из гонщиков VR46, финишировав на пятом (и лучшем в своей карьере в MotoGP) месте.
Благодаря финишу на втором месте, Куартараро укрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись уже на восемь очков от Алеша Эспаргаро. Последний стал в Муджелло третьим, в четвертой гонке подряд поднявшись на подиум.
Гонка закончилась неудачно для Пола Эспаргаро, Хоана Мира и Энеа Бастьянини, которые допустили ошибки и вылетели с трассы. К счастью, ни один из них не пострадал. Кроме того, гонку провалил напарник Баньяя Дек Миллер, который на таком же мотоцикле Ducati, как и у победителя, стал только 15-м.
Шестикратный чемпион мира Марк Маркес, которому скоро предстоит очередная операция на руке и возможный пропуск остатка сезона, финишировал только 10-м.
Результаты Гран При Италии MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Франческо Баньяя
|23
|-
|25
|2
|Фабио Куартараро
|23
|0.635
|0.635
|0.635
|20
|3
|Алеш Эспаргаро
|23
|1.983
|1.983
|1.348
|16
|4
|Жоан Зарко
|23
|2.590
|2.590
|0.607
|13
|5
|Марко Беццекки
|23
|3.067
|3.067
|0.477
|11
|6
|Лука Марини
|23
|3.875
|3.875
|0.808
|10
|7
|Брэд Биндер
|23
|4.067
|4.067
|0.192
|9
|8
|Такааки Накагами
|23
|10.944
|10.944
|6.877
|8
|9
|Мигель Оливейра
|23
|11.256
|11.256
|0.312
|7
|10
|Марк Маркес
|23
|11.800
|11.800
|0.544
|6
|11
|Фабио ди Джаннантонио
|23
|12.916
|12.916
|1.116
|5
|12
|Маверик Виньялес
|23
|12.917
|12.917
|0.001
|4
|13
|Хорхе Мартин
|23
|17.240
|17.240
|4.323
|3
|14
|Алекс Маркес
|23
|17.568
|17.568
|0.328
|2
|15
|Джек Миллер
|23
|17.687
|17.687
|0.119
|1
|16
|Дэррин Биндер
|23
|20.265
|20.265
|2.578
|17
|Франко Морбиделли
|23
|20.296
|20.296
|0.031
|18
|Микеле Пирро
|23
|21.305
|21.305
|1.009
|19
|Реми Гарднер
|23
|30.548
|30.548
|9.243
|20
|Андреа Довициозо
|23
|31.011
|31.011
|0.463
|21
|Рауль Фернандес
|23
|42.723
|42.723
|11.712
|22
|Лоренцо Савадори
|22
|39.688
|1 Lap
|1 Lap
|Энеа Бастьянини
|13
|Алекс Ринс
|7
|Хоан Мир
|7
|Пол Эспаргаро
|4
|Полные результаты
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии