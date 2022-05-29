Баньяя блестяще выиграл домашний Гран При в Муджелло

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Гонщик заводской команды Ducati Францеско Баньяя одержал уверенную победу на трассе в Муджелло, где прошел Гран При Италии чемпионата MotoGP. Он стартовал пятым, но к середине дистанции вышел на первое место и сумел удержать его до самого финиша.

Фабио ди Джаннантонио, который вчера выиграл поул, на старте не смог сохранить место и неожиданно пропустил вперед двух гонщиков команды Валентино Росси VR46 Марко Беццеки и Луку Марини.

Однако удержать лидерство этой паре не удалось: уже на восьмом круге вперед вышел Франческо Баньяя, а действующий чемпион Фабио Куартараро спустя еще три круга поднялся на второе место. В итоге Беццеки стал лучшим из гонщиков VR46, финишировав на пятом (и лучшем в своей карьере в MotoGP) месте.

Благодаря финишу на втором месте, Куартараро укрепил свое лидерство в чемпионате, оторвавшись уже на восемь очков от Алеша Эспаргаро. Последний стал в Муджелло третьим, в четвертой гонке подряд поднявшись на подиум.

Гонка закончилась неудачно для Пола Эспаргаро, Хоана Мира и Энеа Бастьянини, которые допустили ошибки и вылетели с трассы. К счастью, ни один из них не пострадал. Кроме того, гонку провалил напарник Баньяя Дек Миллер, который на таком же мотоцикле Ducati, как и у победителя, стал только 15-м.

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес, которому скоро предстоит очередная операция на руке и возможный пропуск остатка сезона, финишировал только 10-м.

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Результаты Гран При Италии MotoGP