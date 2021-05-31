Баньяя возмущен проведением гонки MotoGP после смерти Дюпаскье

Франческо Баньяя имел хорошие шансы стать лидером MotoGP после Гран При Италии. Перед этапом итальянец отставал от лидера общего зачета Фабио Куартараро на 1 очко. Стартовав вторым, Баньяя вскоре вырвался в лидеры, но на втором круге упал с байка и закончил гонку.

После финиша Баньяя заявил, что результат гонки не имел для него никакого значения. Перед гонкой от травм, полученных в аварии в квалификации, погиб гонщик Moto3 Джейсон Дюпаскье. И по мнению Баньяя, проводить заезд после этого вообще не стоило.

«Стал бы я первым или последним – не имеет значения, – сказал Баньяя. – Пожалуй, это был один из худших дней в моей жизни. Я ни от чего не получал удовольствия.

Я просил, чтобы гонки не было, так было бы правильнее. Думаю, если бы такое случилось с гонщиком MotoGP, мы бы не выступали. И я недоволен, что кто-то решил проводить гонку после таких новостей.

Не важно, что я упал с байка. Я думаю о Дюпаскье и его семье. Мы потеряли 19-летнего гонщика, с этим трудно смириться. И трудно принять решение проводить гонку после такого».

В результате схода Баньяя опустился на третье место в чемпионате, а его отставание от Куартараро выросло до 26 очков.

«Моторспорт.ТВ» транслирует все этапы текущего сезона MotoGP. Ближайший Гран При пройдет в Барселоне с 4 по 6 июня.