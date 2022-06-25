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Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, субботняя сессия на голландском этапе стала дуэлью за поул между лидерами Ducati и Yamaha. В этот раз дополнительным фактором стала погода – дождь мог пойти в любую минуту.

Финал квалификации начался с того, что Хорхе Мартин из Pramac перекрыл прежний рекорд круга, автором которого с прошлого года оставался Маверик Виньялес. Результат Мартина (1:31.708) стал лучшим в первой серии быстрых попыток, но за пять минут до клетчатого флага гонщики вернулись на трассу.

Сам Хорхе не сумел проехать быстрее, упав в пятом повороте, а вот Франческо Баньяя выжал из своей Ducati время 1:31.504, благодаря которому завоевал четвертый поул за шесть последних Гран При – и уже 11-й в карьере.

Лидер сезона и главный соперник Баньяи – Фабио Куартатаро из Yamaha – в этот раз явно атаковал на пределе. По ходу первых попыток он выехал в гравий, а в решающий момент показал время на 0,116 хуже лидера, после чего попробовал еще ускориться и в результате едва не упал в пятом повороте.

Француз остался вторым – это значит, что два фаворита займут на решетке те же позиции, что и неделю назад на «Заксенринге», когда Куартараро смог со второго места выиграть старт, а потом и гонку.

Мартин будет стартовать третьим, дебютант сезона Марко Бедзекки показал четвертый результат и тоже превзошел прежний рекорд трассы.

Второй ряд решетки с ним разделит Алеш Эспаргаро, который не смог улучшить время из-за желтых флагов после падения Джека Миллера. Сам Миллер по скорости стал шестым, но наверняка будет оштрафован и потеряет позиции за создание помехи Маверику Виньялесу.

Обновление: судьи сохранили Миллеру шестую позицию на старте, но вторую гонку подряд австралийцу предстоит проехать по «длинной петле» на одном из кругов.

Лучшим представителем KTM в субботу стал Мигель Оливейра с восьмым временем, который на несколько сотых опередил быстрейшего гонщика Suzuki Алекса Ринса.

Еще хуже обстоят дела в Honda – после того, как из-за последствий травмы отказался от борьбы Пол Эспаргаро, в финале квалификации марку представлял только Такааки Накагами, который остался 12-м и последним.

У победителя трех гонок нынешнего сезона Энеа Бастьянини прямо перед стартом сессии отказал мотоцикл, итальянцу пришлось пересаживаться на запасной, и он показал лишь 16-ю скорость.

Дождь в итоге так и не начался.

Результаты квалификации Гран При Нидерландов (второй сегмент)

Результаты квалификации Гран При Нидерландов (первый сегмент)