Баньяя в четвертый раз за шесть Гран При выиграл квалификацию MotoGP
Гонщик Ducati установил новый рекорд круга на трассе в Ассене, лидер сезона Фабио Куартараро ошибся в решающей попытке
Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, субботняя сессия на голландском этапе стала дуэлью за поул между лидерами Ducati и Yamaha. В этот раз дополнительным фактором стала погода – дождь мог пойти в любую минуту.
Финал квалификации начался с того, что Хорхе Мартин из Pramac перекрыл прежний рекорд круга, автором которого с прошлого года оставался Маверик Виньялес. Результат Мартина (1:31.708) стал лучшим в первой серии быстрых попыток, но за пять минут до клетчатого флага гонщики вернулись на трассу.
Сам Хорхе не сумел проехать быстрее, упав в пятом повороте, а вот Франческо Баньяя выжал из своей Ducati время 1:31.504, благодаря которому завоевал четвертый поул за шесть последних Гран При – и уже 11-й в карьере.
Лидер сезона и главный соперник Баньяи – Фабио Куартатаро из Yamaha – в этот раз явно атаковал на пределе. По ходу первых попыток он выехал в гравий, а в решающий момент показал время на 0,116 хуже лидера, после чего попробовал еще ускориться и в результате едва не упал в пятом повороте.
Француз остался вторым – это значит, что два фаворита займут на решетке те же позиции, что и неделю назад на «Заксенринге», когда Куартараро смог со второго места выиграть старт, а потом и гонку.
Мартин будет стартовать третьим, дебютант сезона Марко Бедзекки показал четвертый результат и тоже превзошел прежний рекорд трассы.
Второй ряд решетки с ним разделит Алеш Эспаргаро, который не смог улучшить время из-за желтых флагов после падения Джека Миллера. Сам Миллер по скорости стал шестым, но наверняка будет оштрафован и потеряет позиции за создание помехи Маверику Виньялесу.
Обновление: судьи сохранили Миллеру шестую позицию на старте, но вторую гонку подряд австралийцу предстоит проехать по «длинной петле» на одном из кругов.
Лучшим представителем KTM в субботу стал Мигель Оливейра с восьмым временем, который на несколько сотых опередил быстрейшего гонщика Suzuki Алекса Ринса.
Еще хуже обстоят дела в Honda – после того, как из-за последствий травмы отказался от борьбы Пол Эспаргаро, в финале квалификации марку представлял только Такааки Накагами, который остался 12-м и последним.
У победителя трех гонок нынешнего сезона Энеа Бастьянини прямо перед стартом сессии отказал мотоцикл, итальянцу пришлось пересаживаться на запасной, и он показал лишь 16-ю скорость.
Дождь в итоге так и не начался.
Результаты квалификации Гран При Нидерландов (второй сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'31.504
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'31.620
|0.116
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'31.708
|0.204
|4
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'31.796
|0.292
|5
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'31.868
|0.364
|6
|Джек Миллер
|Ducati
|1'32.124
|0.620
|7
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'32.175
|0.671
|8
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'32.272
|0.768
|9
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'32.307
|0.803
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|1'32.367
|0.863
|11
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'32.424
|0.920
|12
|Такааки Накагами
|Honda
|1'32.967
|1.463
|Полные результаты
Результаты квалификации Гран При Нидерландов (первый сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Брэд Биндер
|KTM
|1'32.485
|2
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'32.550
|0.065
|3
|Лука Марини
|Ducati
|1'32.787
|0.302
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'32.898
|0.413
|5
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1'32.912
|0.427
|6
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'33.005
|0.520
|7
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|1'33.009
|0.524
|8
|Штефан Брадль
|Honda
|1'33.029
|0.544
|9
|Реми Гарднер
|KTM
|1'33.093
|0.608
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'33.096
|0.611
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|1'33.113
|0.628
|12
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1'33.467
|0.982
|13
|Рауль Фернандес
|KTM
|1'33.652
|1.167
|14
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1'33.998
|1.513
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