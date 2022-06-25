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MotoGP / Гран При Нидерландов Отчет о квалификации

Баньяя в четвертый раз за шесть Гран При выиграл квалификацию MotoGP

Гонщик Ducati установил новый рекорд круга на трассе в Ассене, лидер сезона Фабио Куартараро ошибся в решающей попытке

Льюис Дункан
Автор:
Баньяя в четвертый раз за шесть Гран При выиграл квалификацию MotoGP
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Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, субботняя сессия на голландском этапе стала дуэлью за поул между лидерами Ducati и Yamaha. В этот раз дополнительным фактором стала погода – дождь мог пойти в любую минуту. 

Финал квалификации начался с того, что Хорхе Мартин из Pramac перекрыл прежний рекорд круга, автором которого с прошлого года оставался Маверик Виньялес. Результат Мартина (1:31.708) стал лучшим в первой серии быстрых попыток, но за пять минут до клетчатого флага гонщики вернулись на трассу. 

Сам Хорхе не сумел проехать быстрее, упав в пятом повороте, а вот Франческо Баньяя выжал из своей Ducati время 1:31.504, благодаря которому завоевал четвертый поул за шесть последних Гран При – и уже 11-й в карьере. 

Лидер сезона и главный соперник Баньяи – Фабио Куартатаро из Yamaha – в этот раз явно атаковал на пределе. По ходу первых попыток он выехал в гравий, а в решающий момент показал время на 0,116 хуже лидера, после чего попробовал еще ускориться и в результате едва не упал в пятом повороте. 

Француз остался вторым – это значит, что два фаворита займут на решетке те же позиции, что и неделю назад на «Заксенринге», когда Куартараро смог со второго места выиграть старт, а потом и гонку. 

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Мартин будет стартовать третьим, дебютант сезона Марко Бедзекки показал четвертый результат и тоже превзошел прежний рекорд трассы. 

Второй ряд решетки с ним разделит Алеш Эспаргаро, который не смог улучшить время из-за желтых флагов после падения Джека Миллера. Сам Миллер по скорости стал шестым, но наверняка будет оштрафован и потеряет позиции за создание помехи Маверику Виньялесу. 

Обновление: судьи сохранили Миллеру шестую позицию на старте, но вторую гонку подряд австралийцу предстоит проехать по «длинной петле» на одном из кругов. 

Лучшим представителем KTM в субботу стал Мигель Оливейра с восьмым временем, который на несколько сотых опередил быстрейшего гонщика Suzuki Алекса Ринса. 

Еще хуже обстоят дела в Honda – после того, как из-за последствий травмы отказался от борьбы Пол Эспаргаро, в финале квалификации марку представлял только Такааки Накагами, который остался 12-м и последним.

У победителя трех гонок нынешнего сезона Энеа Бастьянини прямо перед стартом сессии отказал мотоцикл, итальянцу пришлось пересаживаться на запасной, и он показал лишь 16-ю скорость. 

Дождь в итоге так и не начался.

Результаты квалификации Гран При Нидерландов (второй сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'31.504  
2 France Фабио Куартараро Yamaha 1'31.620 0.116
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'31.708 0.204
4 Italy Марко Беццекки Ducati 1'31.796 0.292
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.868 0.364
6 Australia Джек Миллер Ducati 1'32.124 0.620
7 France Жоан Зарко Ducati 1'32.175 0.671
8 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'32.272 0.768
9 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'32.307 0.803
10 South Africa Брэд Биндер KTM 1'32.367 0.863
11 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'32.424 0.920
12 Japan Такааки Накагами Honda 1'32.967 1.463
Полные результаты

Результаты квалификации Гран При Нидерландов (первый сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 South Africa Брэд Биндер KTM 1'32.485  
2 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'32.550 0.065
3 Italy Лука Марини Ducati 1'32.787 0.302
4 Spain Хоан Мир Suzuki 1'32.898 0.413
5 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'32.912 0.427
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'33.005 0.520
7 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'33.009 0.524
8 Germany Штефан Брадль Honda 1'33.029 0.544
9 Australia Реми Гарднер KTM 1'33.093 0.608
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'33.096 0.611
11 Spain Алекс Маркес Honda 1'33.113 0.628
12 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1'33.467 0.982
13 Spain Рауль Фернандес KTM 1'33.652 1.167
14 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'33.998 1.513
Полные результаты
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