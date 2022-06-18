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До начала нынешнего уик-энда никто и никогда не проезжал круг по немецкой трассе на двух колесах быстрее 80 секунд – но в субботней тренировке сразу пятеро гонщиков превзошли психологический барьер.

Однако к старту квалификации, который задержали почти на полчаса из-за утреннего отключения электричества, солнце раскалило асфальт, из-за чего скорости несколько упали. И все же Франческо Баньяе удалось проехать круг за 1:19.931 – хотя до этого, на первых минутах финала, гонщик Ducati и выехал в гравий зоны безопасности.

Соперники, как не старались, остались по другую сторону 80-секундного барьера. Два француза, обладатель прошлогоднего поула Жоан Зарко и лидер сезона Фабио Куартараро, несколько раз опережали друг друга, и в итоге представитель Yamaha все же остался на 0,023 тысячных впереди соперника из Pramac Ducati. При этом Фабио едва не уронил байк, закончив свой самый быстрый круг.

За полминуты до клетчатого флага в первом повороте упал Такааки Накагами, и желтые флаги испортили решающие попытки тем, кто отложил их на самый-самый конец сессии.

Второй ряд в воскресенье займут лидер Aprilia Алеш Эспаргаро, пробившийся из первого сегмента Фабио Ди Джаннантонио и Джек Миллер – последний, впрочем, еще может получить штраф из-за эпизода в финальной тренировке, который предстоит разобрать судьям.

Дополнение: за падение в зоне действия желтых флагов Миллеру предстоит по ходу гонки проехать «длинную петлю» – дополнительную дистанцию в одном из поворотов, которую используют для наказаний. Однако шестую позицию на решетке австралиец сохранил.

Никто из гонщиков заводской Honda не прошел в финал: Полу Эспаргаро не хватило для этого всего 0,005 секунды, а заменяющий Марка Маркеса Штефан Брадль и вовсе остался 18-м. Cильнейшим представителем KTM стал Мигель Оливейра на 14-й позиции.

Занимающий в общем зачете третью строчку Энеа Бастьянини из Gresini Ducati провалил квалификацию, показав только 17-й результат.

Алекс Ринс, который начал уик-энд с травмой запястья, в итоге решил отказаться от квалификации и гонки.

Для Франческо Баньяи, который в общем зачете нынешнего сезона MotoGP занимает только пятое место, поул стал третьим в чемпионате и девятым в карьере. Марка Ducati продолжает субботнее доминирование – для нее это седьмой поул в десяти Гран При 2022 года.

Результаты квалификации Гран При Германии MotoGP (второй сегмент)

Результаты квалификации Гран При Германии MotoGP (первый сегмент)