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MotoGP / Гран При Германии Отчет о квалификации

Баньяя улетел в гравий, а потом принес Ducati поул Гран При Германии

Итальянец выиграл квалификацию с новым рекордом трассы «Заксенринг», опередив Фабио Куартараро и Жоана Зарко

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя улетел в гравий, а потом принес Ducati поул Гран При Германии
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До начала нынешнего уик-энда никто и никогда не проезжал круг по немецкой трассе на двух колесах быстрее 80 секунд – но в субботней тренировке сразу пятеро гонщиков превзошли психологический барьер. 

Однако к старту квалификации, который задержали почти на полчаса из-за утреннего отключения электричества, солнце раскалило асфальт, из-за чего скорости несколько упали. И все же Франческо Баньяе удалось проехать круг за 1:19.931 – хотя до этого, на первых минутах финала, гонщик Ducati и выехал в гравий зоны безопасности. 

Соперники, как не старались, остались по другую сторону 80-секундного барьера. Два француза, обладатель прошлогоднего поула Жоан Зарко и лидер сезона Фабио Куартараро, несколько раз опережали друг друга, и в итоге представитель Yamaha все же остался на 0,023 тысячных впереди соперника из Pramac Ducati. При этом Фабио едва не уронил байк, закончив свой самый быстрый круг. 

За полминуты до клетчатого флага в первом повороте упал Такааки Накагами, и желтые флаги испортили решающие попытки тем, кто отложил их на самый-самый конец сессии. 

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Второй ряд в воскресенье займут лидер Aprilia Алеш Эспаргаро, пробившийся из первого сегмента Фабио Ди Джаннантонио и Джек Миллер – последний, впрочем, еще может получить штраф из-за эпизода в финальной тренировке, который предстоит разобрать судьям. 

Дополнение: за падение в зоне действия желтых флагов Миллеру предстоит по ходу гонки проехать «длинную петлю» – дополнительную дистанцию в одном из поворотов, которую используют для наказаний. Однако шестую позицию на решетке австралиец сохранил.

Никто из гонщиков заводской Honda не прошел в финал: Полу Эспаргаро не хватило для этого всего 0,005 секунды, а заменяющий Марка Маркеса Штефан Брадль и вовсе остался 18-м. Cильнейшим представителем KTM стал Мигель Оливейра на 14-й позиции.

Занимающий в общем зачете третью строчку Энеа Бастьянини из Gresini Ducati провалил квалификацию, показав только 17-й результат.

Алекс Ринс, который начал уик-энд с травмой запястья, в итоге решил отказаться от квалификации и гонки.

Для Франческо Баньяи, который в общем зачете нынешнего сезона MotoGP занимает только пятое место, поул стал третьим в чемпионате и девятым в карьере. Марка Ducati продолжает субботнее доминирование – для нее это седьмой поул в десяти Гран При 2022 года.  

Результаты квалификации Гран При Германии MotoGP (второй сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'19.931  
2 France Фабио Куартараро Yamaha 1'20.007 0.076
3 France Жоан Зарко Ducati 1'20.030 0.099
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'20.120 0.189
5 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'20.128 0.197
6 Australia Джек Миллер Ducati 1'20.150 0.219
7 Italy Лука Марини Ducati 1'20.168 0.237
8 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'20.219 0.288
9 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'20.468 0.537
10 Japan Такааки Накагами Honda 1'20.562 0.631
11 Italy Марко Беццекки Ducati 1'20.593 0.662
12 Spain Хоан Мир Suzuki 1'20.732 0.801
Полные результаты

Результаты квалификации Гран При Германии MotoGP (первый сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'20.307  
2 Italy Марко Беццекки Ducati 1'20.600 0.293
3 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'20.604 0.297
4 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'20.656 0.349
5 South Africa Брэд Биндер KTM 1'20.757 0.450
6 Spain Алекс Маркес Honda 1'20.888 0.581
7 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'20.905 0.598
8 Germany Штефан Брадль Honda 1'20.908 0.601
9 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'20.965 0.658
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'21.020 0.713
11 Australia Реми Гарднер KTM 1'21.089 0.782
12 Spain Рауль Фернандес KTM 1'21.322 1.015
13 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'21.322 1.015
Полные результаты

 

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