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MotoGP / Гран При Америк Новости

Баньяя: Только сейчас я почувствовал мотоцикл Ducati

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Итальянский гонщик признался, что его успехи в прошлом году были скорее случайностью

Баньяя: Только сейчас я почувствовал мотоцикл Ducati

Франческо Баньяя уже стал сенсацией второй части сезона MotoGP 2021 года. Итальянец пока выиграл всего две гонки, но это были две последние гонки подряд. Более того, в Остине он выиграл третью квалификацию подряд – последний раз такое удавалось Валентино Росси 12 лет назад.

Баньяя уже третий год выступает на мотоцикле Ducati, первые два сезона за Pramac и этот сезон – за заводскую команду. Но в Остине он признался, что только сейчас сумел подстроиться под байк этой марки.

«Когда я только начинал с Ducati, то постоянно падал, никогда не чувствовал байк полностью, – сказал Баньяя. – Я старался прибавить, но не мог адаптировать свою стиль к этому мотоциклу.

Когда я пришел в MotoGP, то на первых тестах показал хорошую скорость. Но тогда я просто не знал, что опытные гонщики тут не ездят на тестах в полную силу, за исключением, может быть, первой тренировки в сезоне.

Так что начиная с Катара в 2019 году, когда я впервые поехал не на новых шинах, у меня начались проблемы. И они продолжались до этого года. Да, у меня и раньше получались некоторые гонки, но только сейчас мне удалось действительно почувствовать байк.

Наконец, мне удалось подобрать нужные настройки для прохождения поворотов. Наши мотоциклы не так хороши в середине поворота, но в итоге мы проделали отличную работу, и теперь я с этим справляюсь».

Гонка в Остине стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Мотоспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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