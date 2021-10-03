Баньяя: Только сейчас я почувствовал мотоцикл Ducati
Итальянский гонщик признался, что его успехи в прошлом году были скорее случайностью
Франческо Баньяя уже стал сенсацией второй части сезона MotoGP 2021 года. Итальянец пока выиграл всего две гонки, но это были две последние гонки подряд. Более того, в Остине он выиграл третью квалификацию подряд – последний раз такое удавалось Валентино Росси 12 лет назад.
Баньяя уже третий год выступает на мотоцикле Ducati, первые два сезона за Pramac и этот сезон – за заводскую команду. Но в Остине он признался, что только сейчас сумел подстроиться под байк этой марки.
«Когда я только начинал с Ducati, то постоянно падал, никогда не чувствовал байк полностью, – сказал Баньяя. – Я старался прибавить, но не мог адаптировать свою стиль к этому мотоциклу.
Когда я пришел в MotoGP, то на первых тестах показал хорошую скорость. Но тогда я просто не знал, что опытные гонщики тут не ездят на тестах в полную силу, за исключением, может быть, первой тренировки в сезоне.
Так что начиная с Катара в 2019 году, когда я впервые поехал не на новых шинах, у меня начались проблемы. И они продолжались до этого года. Да, у меня и раньше получались некоторые гонки, но только сейчас мне удалось действительно почувствовать байк.
Наконец, мне удалось подобрать нужные настройки для прохождения поворотов. Наши мотоциклы не так хороши в середине поворота, но в итоге мы проделали отличную работу, и теперь я с этим справляюсь».
Гонка в Остине стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Мотоспорт.ТВ».
Дополнительная информация: Льюис Дункан
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