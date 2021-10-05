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MotoGP / Гран При Америк Новости

Баньяя стартовал первым, а финишировал третьим. Но остался доволен

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Шансы гонщика Ducati на титул стали еще меньше

Баньяя стартовал первым, а финишировал третьим. Но остался доволен

Франческо Баньяя стартовал первым на Гран При Америк, но на финиш пришел лишь третьим. Итальянец финишировал позади лидера чемпионата Фабио Куартараро и теперь отстает от него в личном зачете на 52 очка. 

При этом, сам Баньяя остался доволен своим выступлением в Остине. Уже на первом круге он откатился с первого места на четвертое, а затем и вовсе оказался шестым. Но три позиции до финиша сумел отыграть. 

«Я очень доволен, – сказа Баньяя. – Мы выжали максимум. Фабио и Марк были просто быстрее. Добиться чего-то большего мне было бы невероятно трудно.

Да, Фабио увеличил отрыв от меня, но это нормально. Я потерял свои очки на других трассах. Конечно, я не сдамся, но Фабио отлично работает в этом году. Он был быстрее меня в первой части сезона и оказался более стабилен, а мы тогда потеряли много очков».

До финиша сезона MotoGP остается четыре этапа. Следить за ними вы можете на «Моторспорт.ТВ».

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