Баньяя стартовал первым, а финишировал третьим. Но остался доволен
Шансы гонщика Ducati на титул стали еще меньше
Франческо Баньяя стартовал первым на Гран При Америк, но на финиш пришел лишь третьим. Итальянец финишировал позади лидера чемпионата Фабио Куартараро и теперь отстает от него в личном зачете на 52 очка.
При этом, сам Баньяя остался доволен своим выступлением в Остине. Уже на первом круге он откатился с первого места на четвертое, а затем и вовсе оказался шестым. Но три позиции до финиша сумел отыграть.
«Я очень доволен, – сказа Баньяя. – Мы выжали максимум. Фабио и Марк были просто быстрее. Добиться чего-то большего мне было бы невероятно трудно.
Да, Фабио увеличил отрыв от меня, но это нормально. Я потерял свои очки на других трассах. Конечно, я не сдамся, но Фабио отлично работает в этом году. Он был быстрее меня в первой части сезона и оказался более стабилен, а мы тогда потеряли много очков».
До финиша сезона MotoGP остается четыре этапа. Следить за ними вы можете на «Моторспорт.ТВ».