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MotoGP / Гран При Валенсии Отчет о гонке

Баньяя стал новым чемпионом MotoGP, Ринс выиграл в финале сезона

Фабио Куартараро бился в Валенсии изо всех сил, но не смог ликвидировать отставание от главного соперника и остался вторым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя стал новым чемпионом MotoGP, Ринс выиграл в финале сезона
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Мотоциклетный чемпионат мира получил четвертого обладателя титула за четыре последних года. Франческо Баньяя провел не самую сильную гонку и финишировал только девятым, но его преимущества перед стартом уик-энда оказалось достаточно, чтобы взять верх над прошлогодним чемпионом Фабио Куартараро.

Гонка на трассе Рикардо Тормо началась с толчеи в первых поворотах, в результате которой пелотон возглавил занимавший на решетке лишь пятое место Алекс Ринс. В дальнейшем он лидировал по ходу всей дистанции и сделал отличный подарок Suzuki, принеся ей победу в последней гонке перед расставанием марки с MotoGP. 

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Но этот сюжет был не главным. Все внимание приковала борьба Баньяи и Куартараро. На первом круге они оказались на трассе рядом, пятым и шестым. Гонщики даже столкнулись, причем довольно серьезно, но продолжили борьбу. Итальянец на Ducati смог было пройти соперника, но тому удалось успешно контратаковать на третьем круге и вернуть преимущество.

После этого Фабио погнался за лидерами, а Баньяя стал постепенно отставать. Но 23 очка разницы были слишком большим преимуществом, чтобы Куартараро мог изменить ситуацию. Он стал четвертым после падения и схода Марка Маркеса, но затем пропустил Брэда Биндера на KTM.

Однако еще одного падение – Джека Миллера незадолго до финиша – все же позволило французу из Yamaha финишировать четвертым, всего в полутора секундах от победителя.

Баньяя же, которого устраивало и 14-е место, явно стремился свести риск к минимуму. В концовке он выглядел непривычно медленным и пропускал соперников одного за другим. Франческо оказался в итоговом протоколе лишь на девятой строчке – но все равно гарантировал себе звание чемпиона мира.

Это первый титул для гонщиков Ducati за последние 15 лет. Итальянец на итальянском байке и вовсе не становился чемпионом в премьер-классе со времен легендарного Джакомо Агостини.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

У гонки в Валенсии был и еще один герой. Брэд Биндер, попавший в субботу в серьезную аварию, стартовал с седьмого места и на протяжении всей дистанции пробивался наверх. Он вышел на четвертое место, затем заставил ошибиться Миллера, а в самом конце опередил и обладателя поула Хорхе Мартина – который, казалось, уже застолбил второе место, но в итоге остался третьим. 

Биндер даже бросился в погоню за Ринсом и стал быстро догонять лидера, но клетчатый флаг прервал этот яркий спектакль в исполнении южноафриканца из KTM.

Мартин остался третьим, опередив Куартараро. Мигель Оливейра в упорном сражении с Хоаном Миром добыл шестое место. 

Падение Марка Маркеса, Honda

Падение Марка Маркеса, Honda

Марк Маркес стал одним из тех, кто не добрался до финиша. Они с Джеком Миллером несколько раз менялись позициями в споре за третье место, но на десятом круге испанец из Honda не удержал равновесие. 

Еще до этого падения вывели из борьбы Пола Эспаргаро и Дэррина Биндера, а после шестикратного чемпиона упали Жоан Зарко и его недавний соперник Миллер. Оба гонщика Aprilia сошли из-за поломок.

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Результаты Гран При Валенсии

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Алекс Ринс Suzuki -  
2 South Africa Брэд Биндер KTM 0.396 0.396
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 1.059 1.059
4 France Фабио Куартараро Yamaha 1.911 1.911
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 7.122 7.122
6 Spain Хоан Мир Suzuki 7.735 7.735
7 Italy Лука Марини Ducati 8.524 8.524
8 Italy Энеа Бастьянини Ducati 12.038 12.038
9 Italy Франческо Баньяя Ducati 14.441 14.441
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 14.676 14.676
11 Italy Марко Беццекки Ducati 17.655 17.655
12 Spain Рауль Фернандес KTM 24.870 24.870
13 Australia Реми Гарднер KTM 26.546 26.546
14 Japan Такааки Накагами Honda 26.610 26.610
15 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 31.819 31.819
16 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 1'28.870 1'28.870
17 Spain Алекс Маркес Honda 45.055 1 Lap
  Australia Джек Миллер Ducati    
  France Жоан Зарко Ducati    
  Spain Маверик Виньялес Aprilia    
  Spain Марк Маркес Honda    
  Spain Пол Эспаргаро Honda    
  South Africa Дэррин Биндер Yamaha    
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
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