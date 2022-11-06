Баньяя стал новым чемпионом MotoGP, Ринс выиграл в финале сезона
Фабио Куартараро бился в Валенсии изо всех сил, но не смог ликвидировать отставание от главного соперника и остался вторым
Мотоциклетный чемпионат мира получил четвертого обладателя титула за четыре последних года. Франческо Баньяя провел не самую сильную гонку и финишировал только девятым, но его преимущества перед стартом уик-энда оказалось достаточно, чтобы взять верх над прошлогодним чемпионом Фабио Куартараро.
Гонка на трассе Рикардо Тормо началась с толчеи в первых поворотах, в результате которой пелотон возглавил занимавший на решетке лишь пятое место Алекс Ринс. В дальнейшем он лидировал по ходу всей дистанции и сделал отличный подарок Suzuki, принеся ей победу в последней гонке перед расставанием марки с MotoGP.
Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Но этот сюжет был не главным. Все внимание приковала борьба Баньяи и Куартараро. На первом круге они оказались на трассе рядом, пятым и шестым. Гонщики даже столкнулись, причем довольно серьезно, но продолжили борьбу. Итальянец на Ducati смог было пройти соперника, но тому удалось успешно контратаковать на третьем круге и вернуть преимущество.
После этого Фабио погнался за лидерами, а Баньяя стал постепенно отставать. Но 23 очка разницы были слишком большим преимуществом, чтобы Куартараро мог изменить ситуацию. Он стал четвертым после падения и схода Марка Маркеса, но затем пропустил Брэда Биндера на KTM.
Однако еще одного падение – Джека Миллера незадолго до финиша – все же позволило французу из Yamaha финишировать четвертым, всего в полутора секундах от победителя.
Баньяя же, которого устраивало и 14-е место, явно стремился свести риск к минимуму. В концовке он выглядел непривычно медленным и пропускал соперников одного за другим. Франческо оказался в итоговом протоколе лишь на девятой строчке – но все равно гарантировал себе звание чемпиона мира.
Это первый титул для гонщиков Ducati за последние 15 лет. Итальянец на итальянском байке и вовсе не становился чемпионом в премьер-классе со времен легендарного Джакомо Агостини.
Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
У гонки в Валенсии был и еще один герой. Брэд Биндер, попавший в субботу в серьезную аварию, стартовал с седьмого места и на протяжении всей дистанции пробивался наверх. Он вышел на четвертое место, затем заставил ошибиться Миллера, а в самом конце опередил и обладателя поула Хорхе Мартина – который, казалось, уже застолбил второе место, но в итоге остался третьим.
Биндер даже бросился в погоню за Ринсом и стал быстро догонять лидера, но клетчатый флаг прервал этот яркий спектакль в исполнении южноафриканца из KTM.
Мартин остался третьим, опередив Куартараро. Мигель Оливейра в упорном сражении с Хоаном Миром добыл шестое место.
Падение Марка Маркеса, Honda
Марк Маркес стал одним из тех, кто не добрался до финиша. Они с Джеком Миллером несколько раз менялись позициями в споре за третье место, но на десятом круге испанец из Honda не удержал равновесие.
Еще до этого падения вывели из борьбы Пола Эспаргаро и Дэррина Биндера, а после шестикратного чемпиона упали Жоан Зарко и его недавний соперник Миллер. Оба гонщика Aprilia сошли из-за поломок.
Результаты Гран При Валенсии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Алекс Ринс
|Suzuki
|-
|2
|Брэд Биндер
|KTM
|0.396
|0.396
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1.059
|1.059
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1.911
|1.911
|5
|Мигель Оливейра
|KTM
|7.122
|7.122
|6
|Хоан Мир
|Suzuki
|7.735
|7.735
|7
|Лука Марини
|Ducati
|8.524
|8.524
|8
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|12.038
|12.038
|9
|Франческо Баньяя
|Ducati
|14.441
|14.441
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|14.676
|14.676
|11
|Марко Беццекки
|Ducati
|17.655
|17.655
|12
|Рауль Фернандес
|KTM
|24.870
|24.870
|13
|Реми Гарднер
|KTM
|26.546
|26.546
|14
|Такааки Накагами
|Honda
|26.610
|26.610
|15
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|31.819
|31.819
|16
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1'28.870
|1'28.870
|17
|Алекс Маркес
|Honda
|45.055
|1 Lap
|Джек Миллер
|Ducati
|Жоан Зарко
|Ducati
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|Марк Маркес
|Honda
|Пол Эспаргаро
|Honda
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|Полные результаты
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