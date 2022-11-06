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Мотоциклетный чемпионат мира получил четвертого обладателя титула за четыре последних года. Франческо Баньяя провел не самую сильную гонку и финишировал только девятым, но его преимущества перед стартом уик-энда оказалось достаточно, чтобы взять верх над прошлогодним чемпионом Фабио Куартараро.

Гонка на трассе Рикардо Тормо началась с толчеи в первых поворотах, в результате которой пелотон возглавил занимавший на решетке лишь пятое место Алекс Ринс. В дальнейшем он лидировал по ходу всей дистанции и сделал отличный подарок Suzuki, принеся ей победу в последней гонке перед расставанием марки с MotoGP.

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Но этот сюжет был не главным. Все внимание приковала борьба Баньяи и Куартараро. На первом круге они оказались на трассе рядом, пятым и шестым. Гонщики даже столкнулись, причем довольно серьезно, но продолжили борьбу. Итальянец на Ducati смог было пройти соперника, но тому удалось успешно контратаковать на третьем круге и вернуть преимущество.

После этого Фабио погнался за лидерами, а Баньяя стал постепенно отставать. Но 23 очка разницы были слишком большим преимуществом, чтобы Куартараро мог изменить ситуацию. Он стал четвертым после падения и схода Марка Маркеса, но затем пропустил Брэда Биндера на KTM.

Однако еще одного падение – Джека Миллера незадолго до финиша – все же позволило французу из Yamaha финишировать четвертым, всего в полутора секундах от победителя.

Баньяя же, которого устраивало и 14-е место, явно стремился свести риск к минимуму. В концовке он выглядел непривычно медленным и пропускал соперников одного за другим. Франческо оказался в итоговом протоколе лишь на девятой строчке – но все равно гарантировал себе звание чемпиона мира.

Это первый титул для гонщиков Ducati за последние 15 лет. Итальянец на итальянском байке и вовсе не становился чемпионом в премьер-классе со времен легендарного Джакомо Агостини.

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

У гонки в Валенсии был и еще один герой. Брэд Биндер, попавший в субботу в серьезную аварию, стартовал с седьмого места и на протяжении всей дистанции пробивался наверх. Он вышел на четвертое место, затем заставил ошибиться Миллера, а в самом конце опередил и обладателя поула Хорхе Мартина – который, казалось, уже застолбил второе место, но в итоге остался третьим.

Биндер даже бросился в погоню за Ринсом и стал быстро догонять лидера, но клетчатый флаг прервал этот яркий спектакль в исполнении южноафриканца из KTM.

Мартин остался третьим, опередив Куартараро. Мигель Оливейра в упорном сражении с Хоаном Миром добыл шестое место.

Падение Марка Маркеса, Honda

Марк Маркес стал одним из тех, кто не добрался до финиша. Они с Джеком Миллером несколько раз менялись позициями в споре за третье место, но на десятом круге испанец из Honda не удержал равновесие.

Еще до этого падения вывели из борьбы Пола Эспаргаро и Дэррина Биндера, а после шестикратного чемпиона упали Жоан Зарко и его недавний соперник Миллер. Оба гонщика Aprilia сошли из-за поломок.

Результаты Гран При Валенсии