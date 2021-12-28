Баньяя решил использовать в MotoGP секретный прием Росси

В уходящем году Франческо Баньяя стал главным соперником Фабио Куартараро в премьер-классе MotoGP. Итальянский гонщик, который до начала 2021-го не одержал ни одной победы, выиграл четыре из шести последних Гран При и в итоге уступил сопернику всего 26 очков

В подкасте Tank Slappers еженедельника Autosport Баньяя подвел итоги сезона и рассказал, что попробует изменить для себя в новом чемпионате.

«Для меня самым невероятным моментом стала победа в Арагоне, – признался 24-летний спортсмен. – Первая в карьере, да еще после невероятного поединка с Марком [Маркесом]. Тот уик-энд принес мне множество позитивных эмоций.

После этого я сохранял позитивный настрой – мне нравилась каждая сессия, каждый уик-энд до самого конца сезона.

Думаю, сейчас мне надо заняться тем, чтобы научиться сохранять такое настроение. Мне кажется, именно в этом всегда был секрет Вале – он получал удовольствие каждый раз, когда выезжал на трассу.

Арагон точно поменял что-то в моей голове – и в моей карьере. Мне нужно поработать над тем, чтобы не терять это ощущение».

Баньяя стал одним из тех, то пришел в MotoGP благодаря Академии VR46, которую основал Росси.

«Он наш наставник и будет помогать нам, – заверил Франческо. – Он всегда чувствовал, кому из гонщиков нужна его помощь, и сближался с ним – так было и со мной.

Сейчас это будет чуть сложнее, так как у него теперь новая программа в автогонках. Но он всегда найдет для нас время».