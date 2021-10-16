Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности Следующая / 31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
MotoGP Новости

Баньяя рассказал, как стал Пекко

Автор:
, Редактор

По словам гонщика Ducati, так его называла старшая сестра

Баньяя рассказал, как стал Пекко

Гонщик заводской команды Ducati Францеско Баньяя стал одним из главных героев нынешнего сезона MotoGP, выиграв две гонки и три поула подряд и до сих пор сохраняя шансы на чемпионский титул.

Как и многие участники MotoGP, Баньяя известен не только по имени и фамилии, но и по прозвищу – Пекко. В недавнем интервью CNN он рассказал, как оно появилось.

«Моя сестра Карола всего на 20 месяцев меня старше, – сказал Баньяя. – И когда она была маленькая и только училась говорить, ей быть сложно выговорить имя «Франческо». Так в нашей семье и появился Пекко».

Также Баньяя в интервью вспомнил о первом знакомстве с Валентино Росси.

«Я очень хорошо помню как впервые с ним познакомился, –сказал итальянский гонщик. – Я ужинал в ресторане, а Вале и мой тренер вошли туда. Я очень сильно нервничал, он был моим кумиром. Было очень странно видеть его и пожимать ему руку.

Теперь мы хорошие друзья, много разговариваем о том, что происходит в чемпионате. В последний месяц он очень сильно подбадривал меня, чтобы я выступал на высшем уровне и прибавлял в каждой гонке».

Сейчас в чемпионате MotoGP лидирует Фабио Куартараро, однако у Баньяи есть теоретический шанс опередить соперника. Посмотреть оставшиеся гонки в прямом эфире вы можете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности

Предыдущая новость

Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности

Следующая новость

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Moto2

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin
Формула 1

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

Франческо Баньяя Больше от
Франческо Баньяя
Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E
MotoGP

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E

Баньяя стартовал первым, а финишировал третьим. Но остался доволен Гран При Америк
MotoGP

Баньяя стартовал первым, а финишировал третьим. Но остался доволен

Баньяя: Только сейчас я почувствовал мотоцикл Ducati Гран При Америк
MotoGP

Баньяя: Только сейчас я почувствовал мотоцикл Ducati

Самое читаемое Сегодня

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

В Спа снесли культовый элемент трассы
Формула 1 Формула 1

В Спа снесли культовый элемент трассы

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?
Формула 1 Формула 1

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?

Вильнев: Хэмилтон не заслужил столько очков
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Хэмилтон не заслужил столько очков

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Moto2 Moto2

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Самое важное:

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Moto2 Moto2

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Баньяя рассказал, как стал Пекко
MotoGP MotoGP

Баньяя рассказал, как стал Пекко

Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности
MotoGP MotoGP

Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности

Росси: Я не готов уходить, у меня паранойя
MotoGP MotoGP

Росси: Я не готов уходить, у меня паранойя

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.