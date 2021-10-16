Баньяя рассказал, как стал Пекко
По словам гонщика Ducati, так его называла старшая сестра
Гонщик заводской команды Ducati Францеско Баньяя стал одним из главных героев нынешнего сезона MotoGP, выиграв две гонки и три поула подряд и до сих пор сохраняя шансы на чемпионский титул.
Как и многие участники MotoGP, Баньяя известен не только по имени и фамилии, но и по прозвищу – Пекко. В недавнем интервью CNN он рассказал, как оно появилось.
«Моя сестра Карола всего на 20 месяцев меня старше, – сказал Баньяя. – И когда она была маленькая и только училась говорить, ей быть сложно выговорить имя «Франческо». Так в нашей семье и появился Пекко».
Также Баньяя в интервью вспомнил о первом знакомстве с Валентино Росси.
«Я очень хорошо помню как впервые с ним познакомился, –сказал итальянский гонщик. – Я ужинал в ресторане, а Вале и мой тренер вошли туда. Я очень сильно нервничал, он был моим кумиром. Было очень странно видеть его и пожимать ему руку.
Теперь мы хорошие друзья, много разговариваем о том, что происходит в чемпионате. В последний месяц он очень сильно подбадривал меня, чтобы я выступал на высшем уровне и прибавлял в каждой гонке».
Сейчас в чемпионате MotoGP лидирует Фабио Куартараро, однако у Баньяи есть теоретический шанс опередить соперника. Посмотреть оставшиеся гонки в прямом эфире вы можете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».
Дополнительная информация: Маттео Нуньес
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