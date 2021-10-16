Баньяя рассказал, как стал Пекко

Гонщик заводской команды Ducati Францеско Баньяя стал одним из главных героев нынешнего сезона MotoGP, выиграв две гонки и три поула подряд и до сих пор сохраняя шансы на чемпионский титул.

Как и многие участники MotoGP, Баньяя известен не только по имени и фамилии, но и по прозвищу – Пекко. В недавнем интервью CNN он рассказал, как оно появилось.

«Моя сестра Карола всего на 20 месяцев меня старше, – сказал Баньяя. – И когда она была маленькая и только училась говорить, ей быть сложно выговорить имя «Франческо». Так в нашей семье и появился Пекко».

Также Баньяя в интервью вспомнил о первом знакомстве с Валентино Росси.

«Я очень хорошо помню как впервые с ним познакомился, –сказал итальянский гонщик. – Я ужинал в ресторане, а Вале и мой тренер вошли туда. Я очень сильно нервничал, он был моим кумиром. Было очень странно видеть его и пожимать ему руку.

Теперь мы хорошие друзья, много разговариваем о том, что происходит в чемпионате. В последний месяц он очень сильно подбадривал меня, чтобы я выступал на высшем уровне и прибавлял в каждой гонке».

Сейчас в чемпионате MotoGP лидирует Фабио Куартараро, однако у Баньяи есть теоретический шанс опередить соперника. Посмотреть оставшиеся гонки в прямом эфире вы можете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес