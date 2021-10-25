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MotoGP / Гран При Мизано Новости

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

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Семикратный чемпион советовал своему ученику не ставить спереди жесткую шину, но тот настоял на своем

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

Гран При Эмилии-Романьи, прошедший в этот уик-энд в Мизано, стал провалом для команды Ducati. Оба гонщика упали, причем для Франческо Баньяя это означало потерю арифметического шанса на чемпионский титул в этом году.

Баньяя лидировал, но упал за четыре круга до финиша. В итоге гонку выиграл Марк Маркес, а Фабио Куртараро досрочно стал чемпионом мира. При этом оба гонщика Ducati стали единственными, кто стартовал с шинами Hard на передних колесах. После гонки Баньяя признался, что был вынужден постоянно атаковать, так как иначе шина моментально остывала. И именно из-за этого он упал.

Баньяя не стал сожалеть о выборе шин, сославшись на то, что в команде все проанализировали и другого выбора не нашли. Но оказалось, что перед стартом Пекко говорил со своим бывшим наставником по академии Валентино Росси и тот настоятельно советовал ему передумать.

«Еще до гонки мне казалось, что ставить спереди жесткую шину сегодня было бы очень опасно, – сказал Росси. – Я старался объяснить это Пекко Баньяя, но он все же не послушался. К сожалению под конец гонки его шина остыла, а с жестким составом в таких условиях достаточно малейшей ошибки чтобы упасть. Жаль, Пекко был быстрейшим гонщиком сегодня, он мог бы проблить борьбу в чемпионате.

Куартараро определенно заслуживает титул, он очень сильный гонщик. Он показал отличные результаты, даже на неподходящих для Yamaha трассах. Фабио может быть уже открыл серию побед в чемпионатах, но и Франко Морбиделли показал, что способен побеждать. Так что с Морбиделли и Куартараро Yamaha выглядит сильнейшей командой на следующий сезон».

До конца сезона осталось еще две гонки MotoGP. Посмотреть их в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Карлос Гил Иглесиас

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