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Баньяя принес Ducati лучшее время первого дня тестов MotoGP в Портимане

Участники чемпионата мира начали вторую и финальную предсезонную сессию, которая подтвердила преимущество Ducati и Aprilia над соперниками

Льюис Дункан
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Баньяя принес Ducati лучшее время первого дня тестов MotoGP в Портимане
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Если в Формуле 1 уже прошел первый Гран При нового сезона, то MotoGP в этом году возьмет старт лишь в конце марта в Португалии. Пока же гонщики и команды начали финальную тестовую сессию на трассе в Алгарве. 

По итогам восьми часов работы на трассе в субботу лучшим стал действующий обладатель титула Франческо Баньяя. За полчаса до клетчатого флага он отобрал первую строчку протокола у Луки Марини, проехав круг за 1:38.771.

Гонщик VR46 подтвердил преимущество Ducati, сохранив второе место (+0,234), а вот третьим стал Маверик Виньялес на Aprilia (+0,254).

Итальянская команда привезла на эти тесты весьма примечательный аэродинамический пакет, детали которого многие уже сравнили с элементами машин Ф1. В частности, внимание привлекло антикрыло из двух плоскостей, установленное над передним колесом. 

Детали Aprilia RS-GP

Детали Aprilia RS-GP

Фото: Херман Гарсия Казанова

Гонщики Ducati и Aprilia заняли девять мест в первой десятке. Алекс Маркес на прошлогодней Desmocedici команды Gresini показал четвертую скорость, опередив Рауля Фернандеса с Мигелем Оливейрой на RS-GP.

Восьмое время Фабио Куартараро стало лучшим результатом Yamaha – чемпион 2021 года уступил лучшему результату без малого секунду. 

У двух других производителей дела шли и того хуже: Алекс Ринс на Honda стал только 11-м, тогда как его партнер по команде Марк Маркес после падения остался на 19-й строчке. 

Брэд Биндер с Джеком Миллером из KTM и вовсе остались 15-м и 16-м. 

Предсезонная сессия MotoGP в Португалии финиширует в воскресенье. 

Результаты тестов MotoGP в Портимане, суббота

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст.
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1:38.771
2 Italy Лука Марини Ducati 0,234
3 Spain Маверик Виньялес Aprilia 0,254
4 Spain Алекс Маркес Ducati 0,565
5 Spain Рауль Фернандес Aprilia 0,689
6 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 0,695
7 Italy Марко Бедзекки Ducati 0,837
8 France Фабио Куартараро  Yamaha 0,843
9 Italy Фабио Ди Джаннантонио Ducati 0,870
10 Spain Хорхе Мартин Ducati 0,872
11 Spain Алекс Ринс Honda 0,875
12 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0,877
13 France Жоан Зарко Ducati 0,945
14 Spain Хоан Мир Honda 1,005
15 South Africa Брэд Биндер KTM 1,152
16 Australia Джек Миллер KTM 1,216
17 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1,238
18 Germany Штефан Брадль Honda 1,391
19 Spain Марк Маркес Honda 1,399
20 Italy Микеле Пирро Ducati 1,565
21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1,643
22 Spain Пол Эспаргаро KTM 1,736
23 Japan Такааки Накагами Honda 1,871
24 Spain Аугусто Фернандес KTM 2,000
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