Баньяя принес Ducati лучшее время первого дня тестов MotoGP в Портимане

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Если в Формуле 1 уже прошел первый Гран При нового сезона, то MotoGP в этом году возьмет старт лишь в конце марта в Португалии. Пока же гонщики и команды начали финальную тестовую сессию на трассе в Алгарве.

По итогам восьми часов работы на трассе в субботу лучшим стал действующий обладатель титула Франческо Баньяя. За полчаса до клетчатого флага он отобрал первую строчку протокола у Луки Марини, проехав круг за 1:38.771.

Гонщик VR46 подтвердил преимущество Ducati, сохранив второе место (+0,234), а вот третьим стал Маверик Виньялес на Aprilia (+0,254).

Итальянская команда привезла на эти тесты весьма примечательный аэродинамический пакет, детали которого многие уже сравнили с элементами машин Ф1. В частности, внимание привлекло антикрыло из двух плоскостей, установленное над передним колесом.

Детали Aprilia RS-GP Фото: Херман Гарсия Казанова

Гонщики Ducati и Aprilia заняли девять мест в первой десятке. Алекс Маркес на прошлогодней Desmocedici команды Gresini показал четвертую скорость, опередив Рауля Фернандеса с Мигелем Оливейрой на RS-GP.

Восьмое время Фабио Куартараро стало лучшим результатом Yamaha – чемпион 2021 года уступил лучшему результату без малого секунду.

У двух других производителей дела шли и того хуже: Алекс Ринс на Honda стал только 11-м, тогда как его партнер по команде Марк Маркес после падения остался на 19-й строчке.

Брэд Биндер с Джеком Миллером из KTM и вовсе остались 15-м и 16-м.

Предсезонная сессия MotoGP в Португалии финиширует в воскресенье.

Результаты тестов MotoGP в Портимане, суббота

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 Франческо Баньяя Ducati 1:38.771 2 Лука Марини Ducati 0,234 3 Маверик Виньялес Aprilia 0,254 4 Алекс Маркес Ducati 0,565 5 Рауль Фернандес Aprilia 0,689 6 Мигель Оливейра Aprilia 0,695 7 Марко Бедзекки Ducati 0,837 8 Фабио Куартараро Yamaha 0,843 9 Фабио Ди Джаннантонио Ducati 0,870 10 Хорхе Мартин Ducati 0,872 11 Алекс Ринс Honda 0,875 12 Алеш Эспаргаро Алеш Эспаргаро Aprilia 0,877 13 Жоан Зарко Жоан Зарко Ducati 0,945 14 Хоан Мир Honda 1,005 15 Брэд Биндер KTM 1,152 16 Джек Миллер KTM 1,216 17 Энеа Бастьянини Энеа Бастьянини Ducati 1,238 18 Штефан Брадль Honda 1,391 19 Марк Маркес Honda 1,399 20 Микеле Пирро Микеле Пирро Ducati 1,565 21 Франко Морбиделли Yamaha 1,643 22 Пол Эспаргаро KTM 1,736 23 Такааки Накагами Honda 1,871 24 Аугусто Фернандес KTM 2,000