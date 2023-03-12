Баньяя принес Ducati лучшее время первого дня тестов MotoGP в Портимане
Участники чемпионата мира начали вторую и финальную предсезонную сессию, которая подтвердила преимущество Ducati и Aprilia над соперниками
Если в Формуле 1 уже прошел первый Гран При нового сезона, то MotoGP в этом году возьмет старт лишь в конце марта в Португалии. Пока же гонщики и команды начали финальную тестовую сессию на трассе в Алгарве.
По итогам восьми часов работы на трассе в субботу лучшим стал действующий обладатель титула Франческо Баньяя. За полчаса до клетчатого флага он отобрал первую строчку протокола у Луки Марини, проехав круг за 1:38.771.
Гонщик VR46 подтвердил преимущество Ducati, сохранив второе место (+0,234), а вот третьим стал Маверик Виньялес на Aprilia (+0,254).
Итальянская команда привезла на эти тесты весьма примечательный аэродинамический пакет, детали которого многие уже сравнили с элементами машин Ф1. В частности, внимание привлекло антикрыло из двух плоскостей, установленное над передним колесом.
Детали Aprilia RS-GP
Фото: Херман Гарсия Казанова
Гонщики Ducati и Aprilia заняли девять мест в первой десятке. Алекс Маркес на прошлогодней Desmocedici команды Gresini показал четвертую скорость, опередив Рауля Фернандеса с Мигелем Оливейрой на RS-GP.
Восьмое время Фабио Куартараро стало лучшим результатом Yamaha – чемпион 2021 года уступил лучшему результату без малого секунду.
У двух других производителей дела шли и того хуже: Алекс Ринс на Honda стал только 11-м, тогда как его партнер по команде Марк Маркес после падения остался на 19-й строчке.
Брэд Биндер с Джеком Миллером из KTM и вовсе остались 15-м и 16-м.
Предсезонная сессия MotoGP в Португалии финиширует в воскресенье.
Результаты тестов MotoGP в Портимане, суббота
|Поз.
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1:38.771
|2
|Лука Марини
|Ducati
|0,234
|3
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|0,254
|4
|Алекс Маркес
|Ducati
|0,565
|5
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|0,689
|6
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|0,695
|7
|Марко Бедзекки
|Ducati
|0,837
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0,843
|9
|Фабио Ди Джаннантонио
|Ducati
|0,870
|10
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0,872
|11
|Алекс Ринс
|Honda
|0,875
|12
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0,877
|13
|Жоан Зарко
|Ducati
|0,945
|14
|Хоан Мир
|Honda
|1,005
|15
|Брэд Биндер
|KTM
|1,152
|16
|Джек Миллер
|KTM
|1,216
|17
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1,238
|18
|Штефан Брадль
|Honda
|1,391
|19
|Марк Маркес
|Honda
|1,399
|20
|Микеле Пирро
|Ducati
|1,565
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1,643
|22
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1,736
|23
|Такааки Накагами
|Honda
|1,871
|24
|Аугусто Фернандес
|KTM
|2,000
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