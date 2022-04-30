Баньяя прервал серию поулов Куартараро в Хересе

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Еще перед стартом субботней сессии на андалусийской трассе главными фаворитами считались действующий чемпион Куартараро и признанный мастер квалификаций MotoGP Франческо Баньяя.

Оба напрямую попали в финал, где француз из Yamaha в первой попытке проехал на уровне своего же рекорда трассы – 1:36.7. Но спустя несколько минут Баньяе удался по-настоящему невероятный круг. Итальянский гонщик Ducati показал время 1:36.170. Никто и никогда не ездил в Хересе на двух колесах настолько быстро.

Куартараро не сдался. Он провел еще несколько попыток, каждый раз улучшая свое время. Но в этот день у лидера сезона просто не нашлось ответа на скорость соперника. Несмотря на все усилия, Фабио остановился на отметке 1:36.623 и остался вторым, впервые за время выступлений в премьер классе не сумев взять поул в Хересе – а Баньяя завоевал право впервые в нынешнем сезоне стартовать впереди всех соперников.

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Алеш Эспаргаро подтвердил скорость Aprilia третьим временем – таким образом, на первом ряду в гонке расположатся представители трех разных марок.

Джек Миллер, упустивший подиум в предыдущей гонке из-за ошибки соперника, попробует пополнить коллекцию призовых кубков, стартуя четвертым. Быстрейший из испанцев, Марк Маркес, остался в домашней квалификации только пятым. Жоан Зарко, пробившийся из первого сегмента, замкнул шестерку лидеров.

Главный соперник Куартараро в общем зачете, Хоан Мир из Сузуки, на этот раз не был достаточно быстр, а на последних минутах и вовсе упал в первом повороте. Ему предстоит стартовать девятым.

Также по ходу сессии не смогли удержать равновесия Хорхе Мартин и Энеа Бастьянини, но все падения не выглядели опасными, потому участию гонщиков в воскресных заездах ничего не угрожает.

Никому из представителей KTM не удалось даже выйти в финал сессии. Лучший из них, Брэд Биндер, остался 15-м. Мигелю Оливейре помешали технические поломки, а Реми Гарндер упал по ходу заездов.

Результаты квалификации Гран При Испании MotoGP (второй сегмент)

Результаты квалификации Гран При Испании MotoGP (первый сегмент)