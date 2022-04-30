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MotoGP / Гран При Испании Отчет о квалификации

Баньяя прервал серию поулов Куартараро в Хересе

На протяжении трех лет и четырех Гран При подряд Фабио Куартараро не знал себе равных в квалификациях на андалусийской трассе. Но этой серии пришел конец

Баньяя прервал серию поулов Куартараро в Хересе
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Еще перед стартом субботней сессии на андалусийской трассе главными фаворитами считались действующий чемпион Куартараро и признанный мастер квалификаций MotoGP Франческо Баньяя.  

Оба напрямую попали в финал, где француз из Yamaha в первой попытке проехал на уровне своего же рекорда трассы – 1:36.7. Но спустя несколько минут Баньяе удался по-настоящему невероятный круг. Итальянский гонщик Ducati показал время 1:36.170. Никто и никогда не ездил в Хересе на двух колесах настолько быстро. 

Куартараро не сдался. Он провел еще несколько попыток, каждый раз улучшая свое время. Но в этот день у лидера сезона просто не нашлось ответа на скорость соперника. Несмотря на все усилия, Фабио остановился на отметке 1:36.623 и остался вторым, впервые за время выступлений в премьер классе не сумев взять поул в Хересе – а Баньяя завоевал право впервые в нынешнем сезоне стартовать впереди всех соперников. 

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Алеш Эспаргаро подтвердил скорость Aprilia третьим временем – таким образом, на первом ряду в гонке расположатся представители трех разных марок. 

Джек Миллер, упустивший подиум в предыдущей гонке из-за ошибки соперника, попробует пополнить коллекцию призовых кубков, стартуя четвертым. Быстрейший из испанцев, Марк Маркес, остался в домашней квалификации только пятым. Жоан Зарко, пробившийся из первого сегмента, замкнул шестерку лидеров.

Главный соперник Куартараро в общем зачете, Хоан Мир из Сузуки, на этот раз не был достаточно быстр, а на последних минутах и вовсе упал в первом повороте. Ему предстоит стартовать девятым. 

Также по ходу сессии не смогли удержать равновесия Хорхе Мартин и Энеа Бастьянини, но все падения не выглядели опасными, потому участию гонщиков в воскресных заездах ничего не угрожает. 

Никому из представителей KTM не удалось даже выйти в финал сессии. Лучший из них, Брэд Биндер, остался 15-м. Мигелю Оливейре помешали технические поломки, а Реми Гарндер упал по ходу заездов. 

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Результаты квалификации Гран При Испании MotoGP (второй сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'36.170  
2 France Фабио Куартараро Yamaha 1'36.623 0.453
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'36.933 0.763
4 Australia Джек Миллер Ducati 1'37.049 0.879
5 Spain Марк Маркес Honda 1'37.145 0.975
6 France Жоан Зарко Ducati 1'37.220 1.050
7 Japan Такааки Накагами Honda 1'37.254 1.084
8 Italy Марко Беццекки Ducati 1'37.285 1.115
9 Spain Хоан Мир Suzuki 1'37.330 1.160
10 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'37.526 1.356
11 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'37.618 1.448
12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 1'37.675 1.505
Полные результаты

Результаты квалификации Гран При Испании MotoGP (первый сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Жоан Зарко Ducati 1'37.003  
2 Italy Марко Беццекки Ducati 1'37.135 0.132
3 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'37.138 0.135
4 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'37.401 0.398
5 South Africa Брэд Биндер KTM 1'37.544 0.541
6 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'37.668 0.665
7 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'37.882 0.879
8 Australia Реми Гарднер KTM 1'37.889 0.886
9 Italy Лука Марини Ducati 1'37.910 0.907
10 Germany Штефан Брадль Honda 1'37.937 0.934
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'37.958 0.955
12 Spain Алекс Маркес Honda 1'38.014 1.011
13 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'38.064 1.061
14 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1'38.244 1.241
15 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'38.405 1.402
Полные результаты
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