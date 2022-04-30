Баньяя прервал серию поулов Куартараро в Хересе
На протяжении трех лет и четырех Гран При подряд Фабио Куартараро не знал себе равных в квалификациях на андалусийской трассе. Но этой серии пришел конец
Еще перед стартом субботней сессии на андалусийской трассе главными фаворитами считались действующий чемпион Куартараро и признанный мастер квалификаций MotoGP Франческо Баньяя.
Оба напрямую попали в финал, где француз из Yamaha в первой попытке проехал на уровне своего же рекорда трассы – 1:36.7. Но спустя несколько минут Баньяе удался по-настоящему невероятный круг. Итальянский гонщик Ducati показал время 1:36.170. Никто и никогда не ездил в Хересе на двух колесах настолько быстро.
Куартараро не сдался. Он провел еще несколько попыток, каждый раз улучшая свое время. Но в этот день у лидера сезона просто не нашлось ответа на скорость соперника. Несмотря на все усилия, Фабио остановился на отметке 1:36.623 и остался вторым, впервые за время выступлений в премьер классе не сумев взять поул в Хересе – а Баньяя завоевал право впервые в нынешнем сезоне стартовать впереди всех соперников.
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Алеш Эспаргаро подтвердил скорость Aprilia третьим временем – таким образом, на первом ряду в гонке расположатся представители трех разных марок.
Джек Миллер, упустивший подиум в предыдущей гонке из-за ошибки соперника, попробует пополнить коллекцию призовых кубков, стартуя четвертым. Быстрейший из испанцев, Марк Маркес, остался в домашней квалификации только пятым. Жоан Зарко, пробившийся из первого сегмента, замкнул шестерку лидеров.
Главный соперник Куартараро в общем зачете, Хоан Мир из Сузуки, на этот раз не был достаточно быстр, а на последних минутах и вовсе упал в первом повороте. Ему предстоит стартовать девятым.
Также по ходу сессии не смогли удержать равновесия Хорхе Мартин и Энеа Бастьянини, но все падения не выглядели опасными, потому участию гонщиков в воскресных заездах ничего не угрожает.
Никому из представителей KTM не удалось даже выйти в финал сессии. Лучший из них, Брэд Биндер, остался 15-м. Мигелю Оливейре помешали технические поломки, а Реми Гарндер упал по ходу заездов.
Результаты квалификации Гран При Испании MotoGP (второй сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'36.170
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'36.623
|0.453
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'36.933
|0.763
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|1'37.049
|0.879
|5
|Марк Маркес
|Honda
|1'37.145
|0.975
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'37.220
|1.050
|7
|Такааки Накагами
|Honda
|1'37.254
|1.084
|8
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'37.285
|1.115
|9
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'37.330
|1.160
|10
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'37.526
|1.356
|11
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'37.618
|1.448
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|1'37.675
|1.505
|Полные результаты
Результаты квалификации Гран При Испании MotoGP (первый сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'37.003
|2
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'37.135
|0.132
|3
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'37.138
|0.135
|4
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'37.401
|0.398
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|1'37.544
|0.541
|6
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'37.668
|0.665
|7
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1'37.882
|0.879
|8
|Реми Гарднер
|KTM
|1'37.889
|0.886
|9
|Лука Марини
|Ducati
|1'37.910
|0.907
|10
|Штефан Брадль
|Honda
|1'37.937
|0.934
|11
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'37.958
|0.955
|12
|Алекс Маркес
|Honda
|1'38.014
|1.011
|13
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|1'38.064
|1.061
|14
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1'38.244
|1.241
|15
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1'38.405
|1.402
|Полные результаты
Куартараро «почувствовал себя тупым», упав на тренировке в Хересе
Баньяя выиграл странную гонку MotoGP в Хересе