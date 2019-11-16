Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне
Гонщик Pramac Ducati упал в самом конце третьей тренировки, и в первый момент показалось, что все обошлось. Но сейчас врачи подозревают у итальянца травму головы и перелом запястья.
Дебютант нынешнего сезона премьер класса потерял равновесие, едва начав разгон на выезде из боксов. Его скорость в тот момент была невелика, однако удар вышел жестким.
«Он в сознании, и если сравнивать с другими падениями, его состояние можно назвать неплохим, – рассказал доктор Микеле Дзаса пресс-службе MotoGP. – Однако он получил комотальную черепно-мозговую травму (сотрясение мозга – прим.ред.), что привело к временной дезориентации и амнезии. Он не помнит своего падения. Также у него болит левое запястье, и первое обследование указывает на перелом в области лучезапястного сустава».
Итальянца уже отправили в госпиталь, где ему предстоит пройти томографию. В настоящий момент его состояние не позволяет продолжать уик-энд.
«Прямо сейчас он признан непригодным для выступлений, – объяснил доктор. – Но мы дождемся результатов обследования. Даже если они окажутся не слишком позитивными, это не исключает его участия в гонке. Решение за главой медицинской службы трассы. Но по тому, что мы видим, маловероятно, что он сможет выйти на старт. Прежде всего это связано с болями в запястье».
22-летний Баньяя, ставший в минувшем году чемпионом Moto2, проводит свой первый сезон в премьер-классе. Недавнюю гонку в Австралии он завершил четвертым, а в общем зачете занимает 15-е место.
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Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Сессия
|Третья тренировка
|Местонахождение
|Валенсия
|Пилоты
|Франческо Баньяя
|Команды
|Pramac Racing
|Автор
|Маттео Нуньес
Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне
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