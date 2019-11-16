Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне

Дебютант нынешнего сезона премьер класса потерял равновесие, едва начав разгон на выезде из боксов. Его скорость в тот момент была невелика, однако удар вышел жестким.

«Он в сознании, и если сравнивать с другими падениями, его состояние можно назвать неплохим, – рассказал доктор Микеле Дзаса пресс-службе MotoGP. – Однако он получил комотальную черепно-мозговую травму (сотрясение мозга – прим.ред.), что привело к временной дезориентации и амнезии. Он не помнит своего падения. Также у него болит левое запястье, и первое обследование указывает на перелом в области лучезапястного сустава».

Итальянца уже отправили в госпиталь, где ему предстоит пройти томографию. В настоящий момент его состояние не позволяет продолжать уик-энд.

«Прямо сейчас он признан непригодным для выступлений, – объяснил доктор. – Но мы дождемся результатов обследования. Даже если они окажутся не слишком позитивными, это не исключает его участия в гонке. Решение за главой медицинской службы трассы. Но по тому, что мы видим, маловероятно, что он сможет выйти на старт. Прежде всего это связано с болями в запястье».

22-летний Баньяя, ставший в минувшем году чемпионом Moto2, проводит свой первый сезон в премьер-классе. Недавнюю гонку в Австралии он завершил четвертым, а в общем зачете занимает 15-е место.

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