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MotoGP / Гран При Валенсии / Новость

Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне

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Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне
Автор:
16 нояб. 2019 г., 12:08

Гонщик Pramac Ducati упал в самом конце третьей тренировки, и в первый момент показалось, что все обошлось. Но сейчас врачи подозревают у итальянца травму головы и перелом запястья.

Странная авария произошла в самом конце третьей тренировки Гран При Валенсии. Франческо Баньяя упал, выезжая с пит-лейна на трассу. Похоже, что теперь он вынужден будет пропустить остаток уик-энда.  
 

Дебютант нынешнего сезона премьер класса потерял равновесие, едва начав разгон на выезде из боксов. Его скорость в тот момент была невелика, однако удар вышел жестким. 

«Он в сознании, и если сравнивать с другими падениями, его состояние можно назвать неплохим, – рассказал доктор Микеле Дзаса пресс-службе MotoGP. – Однако он получил комотальную черепно-мозговую травму (сотрясение мозга – прим.ред.), что привело к временной дезориентации и амнезии. Он не помнит своего падения. Также у него болит левое запястье, и первое обследование указывает на перелом в области лучезапястного сустава». 

Итальянца уже отправили в госпиталь, где ему предстоит пройти томографию. В настоящий момент его состояние не позволяет продолжать уик-энд.

«Прямо сейчас он признан непригодным для выступлений, – объяснил доктор. – Но мы дождемся результатов обследования. Даже если они окажутся не слишком позитивными, это не исключает его участия в гонке. Решение за главой медицинской службы трассы. Но по тому, что мы видим, маловероятно, что он сможет выйти на старт. Прежде всего это связано с болями в запястье».

22-летний Баньяя, ставший в минувшем году чемпионом Moto2, проводит свой первый сезон в премьер-классе. Недавнюю гонку в Австралии он завершил четвертым, а в общем зачете занимает 15-е место. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Сессия Третья тренировка
Местонахождение Валенсия
Пилоты Франческо Баньяя
Команды Pramac Racing
Автор Маттео Нуньес

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Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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