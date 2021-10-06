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MotoGP Новости

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E

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Гонщик Ducati, похоже, смирился с потерей шансов на чемпионский титул

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E

О чемпионате гонок на электромотоциклах Moto E поклонники спорта порой слышат только к контексте скандалов. Если на заре серии она прославилась тем, что все мотоциклы умудрялись единомоментно сгорать на зарядке, то в финале этого сезона Moto E прославилась нечестной борьбой за чемпионство.

Так, претендент на титул Доминик Агертера в финале спровоцировал аварию и не короткое время был признан новым чемпионом, после чего судьи дисквалифицировали гонщика и лишили его титула.

Пример Агертера вспомнил пилот заводской команды Ducati чемпионата MotoGP Франческо Баньяя, который за три гонки до финала остается единственным соперником Фабио Куартараро в борьбе за чемпионский титул.

Отвечая на вопрос о пределе риска, Баньяя дал понять, что в борьбе за чемпионство не станет переходить разумную грань и смирится с тем, чтобы закончить год вторым.

«Сейчас моя единственная цель в том, чтобы постараться сократить отрыв, – сказал Баньяя. – В этом плане я чувствую себя спокойнее, чем Фабио Куартараро. Это он думает о том, как выиграть чемпионат. Я же думаю лишь о том, чтобы быть как можно быстрее. Не скажу, что он напряжен, но мне сейчас определенно комфортнее.

Я не собираюсь делать что-то в стиле Агертера, так как если уж есть шанс на обгон, то я им воспользуюсь. А если шанса нет, то не стану рисковать. Между мной и Фабио не 7-8 очков разницы, а более 50, так что я не стану делать глупостей.

В конце концов этот разрыв возник не сейчас. Фабио проделал отличную работу в начале года. Он заработал тогда много очков, а потом удержал свое лидерство. Он точно заслуживает титул, ну а я проведу последние гонки как и всегда пытаясь в них победить».

Оставшиеся три гонки вы сможете посмотреть в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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