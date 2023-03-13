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MotoGP / Мартовские тесты в Портимане Отчет о тестах

Баньяя показал лучшее время на финальных тестах MotoGP

В воскресенье, когда уже не было смысла прятать скорость, действующий чемпион из Ducati уверенно опередил всех соперников

Льюис Дункан
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Баньяя показал лучшее время на финальных тестах MotoGP
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С самого первого для предсезонный тесты MotoGP проходили с преимуществом Ducati. В заключительный день, когда все проводили тренировку квалификационных попыток, итальянская марка вновь подтвердила статус главного фаворита. 

Обладатель титула Франческо Баньяя проехал круг за 1:37.968 – это почти на секунду лучше его собственного субботнего результата и на три десятых быстрейшего соперника. Примечательно, что в следующие три десятых уложились результаты сразу девяти гонщиков. 

Жоан Зарко из сателлита Pramac незадолго до клетчатого флага показал второе время, а третий результат Фабио Куартараро стал лучом позитива для Yamaha – прежде у японцев не было столь хорошего темпа. 

Yamaha испытывала в финальный день тестов всевозможные аэродинамические решения, включая заднее крыло в стиле Ф1. 

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Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все остальные места до восьмого включительно остались за Ducati – эту группу открыл разогнавшийся Лука Марини из VR46, а замкнул Хорхе Martin из Pramac. По ходу дня испанец даже был лидером тестов, но затем упал и потерял какое-то время. 

Брэд Биндер принес KTM девятый результат, а вот Honda по-прежнему осталась во второй десятке – ее быстрейший гонщик Хоан Мир остался от лучшего времени в тех же восьми десятых, что которые японская команда проигрывала по ходу всех тестов. 

Что до Aprilia, которая прежде держалась в числе лидеров, то там явно работали в воскресенье по собственной программе и не гнались за лучшими секундами. 

Фабио Ди Джаннантонио из команды Gresini не смог принять участия в заездах из-за последствий вчерашнего падения – сам итальянец ругался на очень жесткий гравий в зоне безопасности, а врачи нашли у него легкое сотрясение мозга и отстранили от работы.  

После двух недель паузы участники MotoGP вернулся в Алгарве и проведут здесь 24-26 марта первый этап нового сезона.

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Результаты тестов MotoGP в Портимане, воскресенье

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст.
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1:37.968
2 France Жоан Зарко Ducati 0,296
3 France Фабио Куартараро  Yamaha 0,334
4 Italy Лука Марини Ducati 0,342
5 Italy Марко Бедзекки Ducati 0,383
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0,405
7 Spain Алекс Маркес Ducati 0,434
8 Spain Хорхе Мартин Ducati 0,466
9 South Africa Брэд Биндер KTM 0,512
10 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0,601
11 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 0,616
12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 0,710
13 Spain Хоан Мир Honda 0,794
14 Spain Марк Маркес Honda 0,810
15 Spain Алекс Ринс Honda 0,814
16 Spain Рауль Фернандес Aprilia 0,886
17 Australia Джек Миллер KTM 0,941
18 Spain Пол Эспаргаро KTM 1,006
19 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1,098
20 Japan Такааки Накагами Honda 1,341
21 Spain Аугусто Фернандес KTM 1,699
22 Italy Микеле Пирро Ducati 2,131
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