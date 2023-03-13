Баньяя показал лучшее время на финальных тестах MotoGP
В воскресенье, когда уже не было смысла прятать скорость, действующий чемпион из Ducati уверенно опередил всех соперников
С самого первого для предсезонный тесты MotoGP проходили с преимуществом Ducati. В заключительный день, когда все проводили тренировку квалификационных попыток, итальянская марка вновь подтвердила статус главного фаворита.
Обладатель титула Франческо Баньяя проехал круг за 1:37.968 – это почти на секунду лучше его собственного субботнего результата и на три десятых быстрейшего соперника. Примечательно, что в следующие три десятых уложились результаты сразу девяти гонщиков.
Жоан Зарко из сателлита Pramac незадолго до клетчатого флага показал второе время, а третий результат Фабио Куартараро стал лучом позитива для Yamaha – прежде у японцев не было столь хорошего темпа.
Yamaha испытывала в финальный день тестов всевозможные аэродинамические решения, включая заднее крыло в стиле Ф1.
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Все остальные места до восьмого включительно остались за Ducati – эту группу открыл разогнавшийся Лука Марини из VR46, а замкнул Хорхе Martin из Pramac. По ходу дня испанец даже был лидером тестов, но затем упал и потерял какое-то время.
Брэд Биндер принес KTM девятый результат, а вот Honda по-прежнему осталась во второй десятке – ее быстрейший гонщик Хоан Мир остался от лучшего времени в тех же восьми десятых, что которые японская команда проигрывала по ходу всех тестов.
Что до Aprilia, которая прежде держалась в числе лидеров, то там явно работали в воскресенье по собственной программе и не гнались за лучшими секундами.
Фабио Ди Джаннантонио из команды Gresini не смог принять участия в заездах из-за последствий вчерашнего падения – сам итальянец ругался на очень жесткий гравий в зоне безопасности, а врачи нашли у него легкое сотрясение мозга и отстранили от работы.
После двух недель паузы участники MotoGP вернулся в Алгарве и проведут здесь 24-26 марта первый этап нового сезона.
Результаты тестов MotoGP в Портимане, воскресенье
|Поз.
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1:37.968
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|0,296
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0,334
|4
|Лука Марини
|Ducati
|0,342
|5
|Марко Бедзекки
|Ducati
|0,383
|6
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0,405
|7
|Алекс Маркес
|Ducati
|0,434
|8
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0,466
|9
|Брэд Биндер
|KTM
|0,512
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0,601
|11
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|0,616
|12
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|0,710
|13
|Хоан Мир
|Honda
|0,794
|14
|Марк Маркес
|Honda
|0,810
|15
|Алекс Ринс
|Honda
|0,814
|16
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|0,886
|17
|Джек Миллер
|KTM
|0,941
|18
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1,006
|19
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1,098
|20
|Такааки Накагами
|Honda
|1,341
|21
|Аугусто Фернандес
|KTM
|1,699
|22
|Микеле Пирро
|Ducati
|2,131
«Оснований для оптимизма нет». Маркес оценил форму Honda перед стартом сезона MotoGP
Фото дня: Yamaha поставила на мотоцикл антикрыло в стиле Ф1
Самое важное:
Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?
Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды? Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?
Марко расставил по силе моторы Ф1
Марко расставил по силе моторы Ф1 Марко расставил по силе моторы Ф1
Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1
Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1 Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1
Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull
Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.