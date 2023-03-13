Баньяя показал лучшее время на финальных тестах MotoGP

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С самого первого для предсезонный тесты MotoGP проходили с преимуществом Ducati. В заключительный день, когда все проводили тренировку квалификационных попыток, итальянская марка вновь подтвердила статус главного фаворита.

Обладатель титула Франческо Баньяя проехал круг за 1:37.968 – это почти на секунду лучше его собственного субботнего результата и на три десятых быстрейшего соперника. Примечательно, что в следующие три десятых уложились результаты сразу девяти гонщиков.

Жоан Зарко из сателлита Pramac незадолго до клетчатого флага показал второе время, а третий результат Фабио Куартараро стал лучом позитива для Yamaha – прежде у японцев не было столь хорошего темпа.

Yamaha испытывала в финальный день тестов всевозможные аэродинамические решения, включая заднее крыло в стиле Ф1.

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все остальные места до восьмого включительно остались за Ducati – эту группу открыл разогнавшийся Лука Марини из VR46, а замкнул Хорхе Martin из Pramac. По ходу дня испанец даже был лидером тестов, но затем упал и потерял какое-то время.

Брэд Биндер принес KTM девятый результат, а вот Honda по-прежнему осталась во второй десятке – ее быстрейший гонщик Хоан Мир остался от лучшего времени в тех же восьми десятых, что которые японская команда проигрывала по ходу всех тестов.

Что до Aprilia, которая прежде держалась в числе лидеров, то там явно работали в воскресенье по собственной программе и не гнались за лучшими секундами.

Фабио Ди Джаннантонио из команды Gresini не смог принять участия в заездах из-за последствий вчерашнего падения – сам итальянец ругался на очень жесткий гравий в зоне безопасности, а врачи нашли у него легкое сотрясение мозга и отстранили от работы.

После двух недель паузы участники MotoGP вернулся в Алгарве и проведут здесь 24-26 марта первый этап нового сезона.

Результаты тестов MotoGP в Портимане, воскресенье

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 Франческо Баньяя Ducati 1:37.968 2 Жоан Зарко Жоан Зарко Ducati 0,296 3 Фабио Куартараро Yamaha 0,334 4 Лука Марини Ducati 0,342 5 Марко Бедзекки Ducati 0,383 6 Энеа Бастьянини Энеа Бастьянини Ducati 0,405 7 Алекс Маркес Ducati 0,434 8 Хорхе Мартин Ducati 0,466 9 Брэд Биндер KTM 0,512 10 Алеш Эспаргаро Алеш Эспаргаро Aprilia 0,601 11 Мигель Оливейра Aprilia 0,616 12 Маверик Виньялес Aprilia 0,710 13 Хоан Мир Honda 0,794 14 Марк Маркес Honda 0,810 15 Алекс Ринс Honda 0,814 16 Рауль Фернандес Aprilia 0,886 17 Джек Миллер KTM 0,941 18 Пол Эспаргаро KTM 1,006 19 Франко Морбиделли Yamaha 1,098 20 Такааки Накагами Honda 1,341 21 Аугусто Фернандес KTM 1,699 22 Микеле Пирро Микеле Пирро Ducati 2,131