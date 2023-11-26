MotoGP Гран При Валенсии
Отчет о гонке

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Развязка сражения за титул в премьер-классе вышла драматичной: два претендента столкнулись между собой, но это не помешало Франческо Баньяе стать сильнейшим в гонке и завершить чемпионат на первой строчке

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Победитель гонки Франческто Баньяя, Ducati Team

Хотя на решетке занимавшего поул Баньяю и его преследователя Хорхе Мартина разделяли пять позиций, уже ко второму повороту они оказались рядом.

Для итальянца из заводской Ducati, который опережал соперника на 14 очков, задача была гораздо проще – просто финишировать в пятерке. Однако он явно не собирался пропускать Мартина, который весьма настойчиво атаковал. 

Это привело к столкновению двух лидеров в начале первого круга (видео): Хорхе попробовал атаковать по внешней на входе в первый поворот, но после контакта  выезда в зону безопасности откатился в конец десятки. 

Испанец не сдался и начал отыгрывать позиции, но еще через три круга стал виновником неприятной аварии с Марком Маркесом (видео) в споре за пятое место. На входе в четвертый поворот гонщик Pramac ударил соперника из Honda сзади, и тот вылетел из седла.

На этот раз все закончилось двойным сходом, что автоматически сделало Баньяю двукратным чемпионом премьер-класса. 

Подиум: Франческо Баньяя, Ducati Team, победитель гонки и чемпион мира 2023 года

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Подиум: Франческо Баньяя, Ducati Team, победитель гонки и чемпион мира 2023 года

На оставшейся части дистанции лидер заводской Ducati пропустил пару гонщиков KTM. Однако ни одному из них не удалось добиться успеха – сначала на середине гонки ошибся и откатился назад Брэд Биндер, а затем упал и комфортно лидировавший Джек Миллер. 

Это позволило Баньяе вернуться в лидеры, но теперь на него начал наседать Жоан Зарко. Однако французскому ветерану так и не удалось провести обгон. Более того, его самого на предпоследнем круге сумел опередить стартовавший лишь 11-м Фабио Ди Джаннантонио. Тройка лидеров на финише уместилась в 0,360 секунды. 

Обновление: Ди Джаннантонио после финиша получил штраф за слишком низкое давление в шинах. Три дополнительные секунды отбросили гонщика на четвертую позицию. 

Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing, второе место

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing, второе место

Биндер финишировал четвертым, опередив Рауля Фернандеса (RNF Aprilia) и Алекса Маркеса (Gresini Ducati).

Из-за падений гонку не смогли завершить Алекс Ринс, Энеа Бастьянини, Аугусто Фернандес и Марко Бедзекки.

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Марка Маркеса после столкновения с Мартином отправили в медицинский центр, но, по предварительной информации, он избежал травм после своего полета в финальной гонке за Honda.

Результаты Гран При Валенсии MotoGP (27 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Italy Франческо БаньяяDucati Team

40'58.535
2 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+0.360

40'58.895
3 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+2.347

41'00.882
4 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+3.176

40'58.711
5 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+4.636

41'03.171
6 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+4.708

41'03.243
7 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+4.736

41'03.271
8 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+8.014

41'06.549
9 Italy Лука МариниTeam VR46

+9.486

41'08.021
10 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+10.556

41'09.091
11 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+12.001

41'10.536
12 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+21.695

41'20.230
13 Italy Лоренцо СавадориRNF Racing

+43.297

41'41.832
14 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+2 круга

 
  Spain Алекс РинсTeam LCR

+8 кругов

 
  Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+9 кругов

 
  Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+18 кругов

 
  Spain Аугусто ФернандесTech 3

+18 кругов

 
  Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+22 круга

 
  Spain Хорхе МартинPramac Racing

+22 круга

 
  Italy Марко БедзеккиTeam VR46

 
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