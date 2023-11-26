Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Хотя на решетке занимавшего поул Баньяю и его преследователя Хорхе Мартина разделяли пять позиций, уже ко второму повороту они оказались рядом.

Для итальянца из заводской Ducati, который опережал соперника на 14 очков, задача была гораздо проще – просто финишировать в пятерке. Однако он явно не собирался пропускать Мартина, который весьма настойчиво атаковал.

Это привело к столкновению двух лидеров в начале первого круга (видео): Хорхе попробовал атаковать по внешней на входе в первый поворот, но после контакта выезда в зону безопасности откатился в конец десятки.

Испанец не сдался и начал отыгрывать позиции, но еще через три круга стал виновником неприятной аварии с Марком Маркесом (видео) в споре за пятое место. На входе в четвертый поворот гонщик Pramac ударил соперника из Honda сзади, и тот вылетел из седла.

На этот раз все закончилось двойным сходом, что автоматически сделало Баньяю двукратным чемпионом премьер-класса.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Подиум: Франческо Баньяя, Ducati Team, победитель гонки и чемпион мира 2023 года

На оставшейся части дистанции лидер заводской Ducati пропустил пару гонщиков KTM. Однако ни одному из них не удалось добиться успеха – сначала на середине гонки ошибся и откатился назад Брэд Биндер, а затем упал и комфортно лидировавший Джек Миллер.

Это позволило Баньяе вернуться в лидеры, но теперь на него начал наседать Жоан Зарко. Однако французскому ветерану так и не удалось провести обгон. Более того, его самого на предпоследнем круге сумел опередить стартовавший лишь 11-м Фабио Ди Джаннантонио. Тройка лидеров на финише уместилась в 0,360 секунды.

Обновление: Ди Джаннантонио после финиша получил штраф за слишком низкое давление в шинах. Три дополнительные секунды отбросили гонщика на четвертую позицию.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing, второе место

Биндер финишировал четвертым, опередив Рауля Фернандеса (RNF Aprilia) и Алекса Маркеса (Gresini Ducati).

Из-за падений гонку не смогли завершить Алекс Ринс, Энеа Бастьянини, Аугусто Фернандес и Марко Бедзекки.

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Марка Маркеса после столкновения с Мартином отправили в медицинский центр, но, по предварительной информации, он избежал травм после своего полета в финальной гонке за Honda.

Результаты Гран При Валенсии MotoGP (27 кругов)