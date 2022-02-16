Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт
MotoGP Новости

Баньяя отказался считать себя фаворитом 2022 года

Итальянец пожаловался на недостаток стабильности при разгоне у байка Ducati

Баньяя отказался считать себя фаворитом 2022 года
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Чемпионом MotoGP прошлого года стал гонщик заводской команды Ducati Фабио Куартараро, однако самые успешные Гран При он провел в начале сезона. Под конец явно доминировал молодой гонщик Ducati Франческо Баньяя, который из шести последних Гран При выиграл четыре.

Поскольку Баньяя очевидно доминировал в конце прошлого сезона, многие считают именно его главным фаворитом в 2022 году. Впрочем, сам он с этим не согласился.

«Я доволен результатами предсезонных тестов, но уверен, что я не один такой, – сказал Баньяя. – Я не считаю себя фаворитом, так как пока не вижу явных изменений в расстановке сил относительно прошлого года. А тогда не я стал чемпионом, а Фабио Куартараро.

Но если серьезно, я думаю в этом сезоне нас ждет сражение нескольких гонщиков. Я считаюсь лучшим из спортсменов на Ducati, но это меня не напрягает. Я лишь рад, что отлично справился во второй части своего сезона.

Я не знаю, кто будет моим самым сильным соперником на старте сезона в Катаре. Но я вижу, что Honda смогла прибавить, а также Suzuki и Aprilia. Что до нас, то сильные стороны Ducati все те же. Наш байк отлично тормозит, отлично входит в повороты и обладает наибольшей мощностью. Однако мотоцикл 2022 года не столь стабилен при разгоне, как прошлогодний, так что нам есть над чем поработать».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Читайте также:
Поделились
Комментарии
После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт
Предыдущая новость

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт

Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Фото: Болид Ferrari рассекречен за сутки до премьеры
Формула 1

Фото: Болид Ferrari рассекречен за сутки до премьеры

Росберг и Баттон неожиданно обменялись гонщицами
Extreme E

Росберг и Баттон неожиданно обменялись гонщицами

Новый сезон сериала Netflix о Ф1 покажут 11 марта
Формула 1

Новый сезон сериала Netflix о Ф1 покажут 11 марта

Франческо Баньяя Больше от
Франческо Баньяя
Миллер уверен в новом байке Ducati Февральские тесты в Малайзии
MotoGP

Миллер уверен в новом байке Ducati

Баньяя решил использовать в MotoGP секретный прием Росси
MotoGP

Баньяя решил использовать в MotoGP секретный прием Росси

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Самое важное:

Баньяя отказался считать себя фаворитом 2022 года
MotoGP MotoGP

Баньяя отказался считать себя фаворитом 2022 года

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт
MotoGP MotoGP

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро
MotoGP MotoGP

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро
MotoGP MotoGP

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.