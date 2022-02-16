Баньяя отказался считать себя фаворитом 2022 года

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Чемпионом MotoGP прошлого года стал гонщик заводской команды Ducati Фабио Куартараро, однако самые успешные Гран При он провел в начале сезона. Под конец явно доминировал молодой гонщик Ducati Франческо Баньяя, который из шести последних Гран При выиграл четыре.

Поскольку Баньяя очевидно доминировал в конце прошлого сезона, многие считают именно его главным фаворитом в 2022 году. Впрочем, сам он с этим не согласился.

«Я доволен результатами предсезонных тестов, но уверен, что я не один такой, – сказал Баньяя. – Я не считаю себя фаворитом, так как пока не вижу явных изменений в расстановке сил относительно прошлого года. А тогда не я стал чемпионом, а Фабио Куартараро.

Но если серьезно, я думаю в этом сезоне нас ждет сражение нескольких гонщиков. Я считаюсь лучшим из спортсменов на Ducati, но это меня не напрягает. Я лишь рад, что отлично справился во второй части своего сезона.

Я не знаю, кто будет моим самым сильным соперником на старте сезона в Катаре. Но я вижу, что Honda смогла прибавить, а также Suzuki и Aprilia. Что до нас, то сильные стороны Ducati все те же. Наш байк отлично тормозит, отлично входит в повороты и обладает наибольшей мощностью. Однако мотоцикл 2022 года не столь стабилен при разгоне, как прошлогодний, так что нам есть над чем поработать».

Дополнительная информация: Льюис Дункан