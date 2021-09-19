Баньяя одержал вторую победу в MotoGP подряд
Пилот Ducati сократил отставание от Фабио Куартараро в личном зачете
Дебютант заводской команды Ducari Франческо Баньяя одержал вторую победу в своей карьере в MotoGP, выиграв Гран При Сан-Марино. Причем это вторая его победа подряд.
Баньяя стартовал с поула, выиграл старт и вскоре оторвался от преследователей почти на три секунды. На последних кругах его догнал лидер чемпионата Фабио Куартараро, однако опередить итальянца гонщику на Yamaha так и не удалось.
На старте Куартараро сумел вырваться с третьей на вторую позицию, но уже в следующем повороте был опережен Джеком Миллером. Гонщики продолжали ехать в близком темпе до 14 круга, когда Куартараро опередил соперника и вышел на второе место.
Миллер попытался контратаковать, но вскоре потерял темп и уступил место на подиуме Энеа Бастьянини, который запомнился тем, что раз за разом обновлял время лучшего круга в гонке. Это первый подиум для Бастьянини в MotoGP.
В итоге Миллер финишировал шестым, пропустив вперед шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса, ставшего лучшим из гонщиков на Honda и действующего чемпиона Хоана Мира. Последний, впрочем, был наказан потерей одной позиции за выезд за пределы трассы, так что Миллер стал пятым, а Мир - шестым.
Благодаря своей победе Баньяя сократил отставание от Куартараро в личном зачете с 53 до 48 очков. На то, чтобы опередить соперника у гонщика Ducati остается до конца сезона всего четыре Гран При.
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Этап в Мизано транслировался на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», там же можно будет посмотреть и все оставшиеся гонки сезона.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|-
|25
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.364
|0.364
|20
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|4.789
|4.789
|16
|4
|Марк Маркес
|Honda
|10.245
|10.245
|13
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|10.469
|10.469
|11
|6
|Хоан Мир
|Suzuki
|10.325
|10.325
|10
|7
|Пол Эспаргаро
|Honda
|13.234
|13.234
|9
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|15.698
|15.698
|8
|9
|Брэд Биндер
|KTM
|16.129
|16.129
|7
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|18.519
|18.519
|6
|11
|Микеле Пирро
|Ducati
|20.373
|20.373
|5
|12
|Жоан Зарко
|Ducati
|21.066
|21.066
|4
|13
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|21.258
|21.258
|3
|14
|Штефан Брадль
|Honda
|28.142
|28.142
|2
|15
|Алекс Маркес
|Honda
|30.686
|30.686
|1
|16
|Данило Петруччи
|KTM
|32.654
|32.654
|17
|Валентино Росси
|Yamaha
|33.853
|33.853
|18
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|36.272
|36.272
|19
|Лука Марини
|Ducati
|36.839
|36.839
|20
|Мигель Оливейра
|KTM
|37.202
|37.202
|21
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|42.587
|42.587
|Алекс Ринс
|Suzuki
|Икер Лекуона
|KTM
|Хорхе Мартин
|Ducati
|Полные результаты
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