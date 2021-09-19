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MotoGP / Гран При Сан-Марино Отчет о гонке

Баньяя одержал вторую победу в MotoGP подряд

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Пилот Ducati сократил отставание от Фабио Куартараро в личном зачете

Баньяя одержал вторую победу в MotoGP подряд

Дебютант заводской команды Ducari Франческо Баньяя одержал вторую победу в своей карьере в MotoGP, выиграв Гран При Сан-Марино. Причем это вторая его победа подряд.

Баньяя стартовал с поула, выиграл старт и вскоре оторвался от преследователей почти на три секунды. На последних кругах его догнал лидер чемпионата Фабио Куартараро, однако опередить итальянца гонщику на Yamaha так и не удалось.

На старте Куартараро сумел вырваться с третьей на вторую позицию, но уже в следующем повороте был опережен Джеком Миллером. Гонщики продолжали ехать в близком темпе до 14 круга, когда Куартараро опередил соперника и вышел на второе место. 

 

Миллер попытался контратаковать, но вскоре потерял темп и уступил место на подиуме Энеа Бастьянини, который запомнился тем, что раз за разом обновлял время лучшего круга в гонке. Это первый подиум для Бастьянини в MotoGP.

В итоге Миллер финишировал шестым, пропустив вперед шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса, ставшего лучшим из гонщиков на Honda и действующего чемпиона Хоана Мира. Последний, впрочем, был наказан потерей одной позиции за выезд за пределы трассы, так что Миллер стал пятым, а Мир - шестым.

Благодаря своей победе Баньяя сократил отставание от Куартараро в личном зачете с 53 до 48 очков. На то, чтобы опередить соперника у гонщика Ducati остается до конца сезона всего четыре Гран При.

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Этап в Мизано транслировался на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», там же можно будет посмотреть и все оставшиеся гонки сезона.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Очки
1 Italy Франческо Баньяя Ducati -   25
2 France Фабио Куартараро Yamaha 0.364 0.364 20
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 4.789 4.789 16
4 Spain Марк Маркес Honda 10.245 10.245 13
5 Australia Джек Миллер Ducati 10.469 10.469 11
6 Spain Хоан Мир Suzuki 10.325 10.325 10
7 Spain Пол Эспаргаро Honda 13.234 13.234 9
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 15.698 15.698 8
9 South Africa Брэд Биндер KTM 16.129 16.129 7
10 Japan Такааки Накагами Honda 18.519 18.519 6
11 Italy Микеле Пирро Ducati 20.373 20.373 5
12 France Жоан Зарко Ducati 21.066 21.066 4
13 Spain Маверик Виньялес Aprilia 21.258 21.258 3
14 Germany Штефан Брадль Honda 28.142 28.142 2
15 Spain Алекс Маркес Honda 30.686 30.686 1
16 Italy Данило Петруччи KTM 32.654 32.654  
17 Italy Валентино Росси Yamaha 33.853 33.853  
18 Italy Франко Морбиделли Yamaha 36.272 36.272  
19 Italy Лука Марини Ducati 36.839 36.839  
20 Portugal Мигель Оливейра KTM 37.202 37.202  
21 Italy Андреа Довициозо Yamaha 42.587 42.587  
  Spain Алекс Ринс Suzuki      
  Spain Икер Лекуона KTM      
  Spain Хорхе Мартин Ducati      
Полные результаты

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