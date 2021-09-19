Баньяя одержал вторую победу в MotoGP подряд

Дебютант заводской команды Ducari Франческо Баньяя одержал вторую победу в своей карьере в MotoGP, выиграв Гран При Сан-Марино. Причем это вторая его победа подряд.

Баньяя стартовал с поула, выиграл старт и вскоре оторвался от преследователей почти на три секунды. На последних кругах его догнал лидер чемпионата Фабио Куартараро, однако опередить итальянца гонщику на Yamaha так и не удалось.

На старте Куартараро сумел вырваться с третьей на вторую позицию, но уже в следующем повороте был опережен Джеком Миллером. Гонщики продолжали ехать в близком темпе до 14 круга, когда Куартараро опередил соперника и вышел на второе место.

Миллер попытался контратаковать, но вскоре потерял темп и уступил место на подиуме Энеа Бастьянини, который запомнился тем, что раз за разом обновлял время лучшего круга в гонке. Это первый подиум для Бастьянини в MotoGP.

В итоге Миллер финишировал шестым, пропустив вперед шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса, ставшего лучшим из гонщиков на Honda и действующего чемпиона Хоана Мира. Последний, впрочем, был наказан потерей одной позиции за выезд за пределы трассы, так что Миллер стал пятым, а Мир - шестым.

Благодаря своей победе Баньяя сократил отставание от Куартараро в личном зачете с 53 до 48 очков. На то, чтобы опередить соперника у гонщика Ducati остается до конца сезона всего четыре Гран При.

Этап в Мизано транслировался на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», там же можно будет посмотреть и все оставшиеся гонки сезона.