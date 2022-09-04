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MotoGP / Гран При Сан-Марино Отчет о гонке

Баньяя одержал в MotoGP четвертую победу подряд

Несмотря на потерю стартовых позиций, гонщик заводской Ducati пробился на вершину подиума в Мизано, лидер чемпионата Фабио Куартараро финишировал лишь пятым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя одержал в MotoGP четвертую победу подряд
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Гонка на трассе Марко Симончелли вышла, быть может, не самой захватывающей, однако стала очень важной в плане борьбы за титул. Франческо Баньяя, который в первой половине сезона чередовал успехи с падениями, на Гран При Сан-Марино доказал, что готов к сражению за чемпионство. 

На быстром кольце, которое отлично подходит мотоциклам Ducati, итальянец показал в квалификации второе время, уступив всего 0,015 секунды результату своего напарника Джека Миллера. Однако Баньяю переставили на пятую стартовую позицию за помеху сопернику в тренировке. 

Это, впрочем, нисколько не помешало Франческо. Уже к третьему кругу он стал лидером, обогнав троих соперников и воспользовавшись быстрым падением выигравшего старт Миллера.

После этого на Баньяю пробовали давить Миверик Виньялес на Aprilia, а затем и опередивший его за восемь кругов до финиша Энеа Бастьянини из Gresini Ducati.

Но все, что удалось последнему – в финальном броске промчаться под клетчатый флаг на 0,034 секунды позже победителя. Никогда в истории Ducati ни один из гонщиков марки еще не выигрывал четырежды подряд. Успех Баньяи разом вывел его на второе место в общем зачете. 

Что до лидера сезона Фабио Куартараро, то тот в Мизано был не слишком заметен. Француз стартовал восьмым, долго ехал шестым, а затем воспользовался небольшой ошибкой Алеша Эспаргаро, опередил его и финишировал пятым – лучшим среди тех, кто выступал не на итальянской технике. 

Это значит, что между двумя лидерами чемпионата теперь осталось 30 очков. Учитывая скорость Баньяи, это обещает очень интересную концовку сезона, который продолжится 18 сентября в Арагоне. 

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Виньялес на последних кругах начал отставать от лидеров, но удержался третьим – это его третий подиум в четырех Гран При. Лука Марини из VR46 и Куартараро финишировали следом. 

Алекс Ринс из Suzuki пробился с 12-го места на седьмое, опередив сильнейшего представителя KTM Брэда Биндера. 

Авария: Пол Эспаргаро, Repsol Honda Team, Микеле Пирро, Ducati Team, Жоан Зарко, Pramac Racing

Авария: Пол Эспаргаро, Repsol Honda Team, Микеле Пирро, Ducati Team, Жоан Зарко, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Гонка началась с тройного столкновения в первом повороте. Жоан Зарко скверно начал разгон со второго стартового ряди и в итоге не смог разъехаться на торможении с Полом Эспаргаро и выступающим по «уайлд-кард» за заводскую Ducati Микеле Пирро. 

Спустя пару кругов в четвертом повороте упал лидировавший Миллер (он смог подняться и закончил гонку в конце второго десятка), а чуть позже в десятом не удержал равновесие занимавший пятое место Марко Бедзекки. 

Андреа Довициозо закончил свою прощальную гонку в MotoGP 12-м.

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Результаты Гран При Сан-Марино МотоGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati    
2 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.034  
3 Spain Маверик Виньялес Aprilia 4.212  
4 Italy Лука Марини Ducati 5.283  
5 France Фабио Куартараро Yamaha 5.771  
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 10.230  
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 12.496  
8 South Africa Брэд Биндер KTM 14.661  
9 Spain Хорхе Мартин Ducati 17.732  
10 Spain Алекс Маркес Honda 21.986  
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 23.685  
12 Italy Андреа Довициозо Yamaha 29.276  
13 Spain Рауль Фернандес KTM 30.433  
14 Germany Штефан Брадль Honda 31.768  
15 Japan Такааки Накагами Honda 32.547  
16 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 41.857  
17 Italy Марко Беццекки Ducati 50.559  
18 Australia Джек Миллер Ducati 53.371  
19 Australia Реми Гарднер KTM 56.613  
20 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 57.304  
21 Kazuki Watanabe Suzuki 3.966  
22 Italy Франко Морбиделли Yamaha    
23 France Жоан Зарко Ducati    
24 Italy Микеле Пирро Ducati    
25 Spain Пол Эспаргаро Honda    
Полные результаты

Первоначально новость была опубликована с заголовком о победе Энеа Бастьянини. Мы приносим извинения поклонникам MotoGP 

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