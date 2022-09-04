Баньяя одержал в MotoGP четвертую победу подряд

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Гонка на трассе Марко Симончелли вышла, быть может, не самой захватывающей, однако стала очень важной в плане борьбы за титул. Франческо Баньяя, который в первой половине сезона чередовал успехи с падениями, на Гран При Сан-Марино доказал, что готов к сражению за чемпионство.

На быстром кольце, которое отлично подходит мотоциклам Ducati, итальянец показал в квалификации второе время, уступив всего 0,015 секунды результату своего напарника Джека Миллера. Однако Баньяю переставили на пятую стартовую позицию за помеху сопернику в тренировке.

Это, впрочем, нисколько не помешало Франческо. Уже к третьему кругу он стал лидером, обогнав троих соперников и воспользовавшись быстрым падением выигравшего старт Миллера.

После этого на Баньяю пробовали давить Миверик Виньялес на Aprilia, а затем и опередивший его за восемь кругов до финиша Энеа Бастьянини из Gresini Ducati.

Но все, что удалось последнему – в финальном броске промчаться под клетчатый флаг на 0,034 секунды позже победителя. Никогда в истории Ducati ни один из гонщиков марки еще не выигрывал четырежды подряд. Успех Баньяи разом вывел его на второе место в общем зачете.

Что до лидера сезона Фабио Куартараро, то тот в Мизано был не слишком заметен. Француз стартовал восьмым, долго ехал шестым, а затем воспользовался небольшой ошибкой Алеша Эспаргаро, опередил его и финишировал пятым – лучшим среди тех, кто выступал не на итальянской технике.

Это значит, что между двумя лидерами чемпионата теперь осталось 30 очков. Учитывая скорость Баньяи, это обещает очень интересную концовку сезона, который продолжится 18 сентября в Арагоне.

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Виньялес на последних кругах начал отставать от лидеров, но удержался третьим – это его третий подиум в четырех Гран При. Лука Марини из VR46 и Куартараро финишировали следом.

Алекс Ринс из Suzuki пробился с 12-го места на седьмое, опередив сильнейшего представителя KTM Брэда Биндера.

Авария: Пол Эспаргаро, Repsol Honda Team, Микеле Пирро, Ducati Team, Жоан Зарко, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Гонка началась с тройного столкновения в первом повороте. Жоан Зарко скверно начал разгон со второго стартового ряди и в итоге не смог разъехаться на торможении с Полом Эспаргаро и выступающим по «уайлд-кард» за заводскую Ducati Микеле Пирро.

Спустя пару кругов в четвертом повороте упал лидировавший Миллер (он смог подняться и закончил гонку в конце второго десятка), а чуть позже в десятом не удержал равновесие занимавший пятое место Марко Бедзекки.

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Результаты Гран При Сан-Марино МотоGP

Первоначально новость была опубликована с заголовком о победе Энеа Бастьянини. Мы приносим извинения поклонникам MotoGP