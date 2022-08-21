Баньяя одержал третью победу подряд в MotoGP

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Стартовав на Гран При Австрии вторым, Франческо Баньяя сразу же опередил обладателя поула Энеа Бастьянини, после чего лидировал в гонке практически всю оставшуюся дистанцию. Лишь на первых кругах борьбу итальянцу попробовал навязать его напарник Джек Миллер, но Баньяя, даже пропуская того, тут же хладнокровно проводил контратаку и возвращал первую позицию.

Победа стала для него третьей кряду – подобного в MotoGP не удавалось никому после Марка Маркеса в 2019-м – и уже пятой в нынешнем сезоне.

Однако главным героем в Шпильберге все же стал Фабио Куартараро – на трассе, где традиционно доминирует техника Ducati, лидер сезона финишировал на Yamaha вторым, заработав важнейшие очки.

Старт: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Француз начинал борьбу пятым, но воспользовался быстрым сходом Бастьянини из-за проблем с тормозами и ошибкой Хорхе Мартина на середине дистанции, чтобы подняться на третье место. А за четыре круга до финиша Куартараро, избравший жесткий состав для передней шины, опередил и Миллера, у которого начались сложности с резиной Soft.

Главный соперник Фабио, Алеш Эспаргаро из Aprilia, смог финишировать только шестым, потому его отставание в таблице выросло до 32 очков. Набравший ход Баньяя уступает еще 12.

Спор за третье место продолжался до последнего круга. Хорхе Мартин из Pramac Ducati преследовал Джека Миллера с самого старта, но на 16-м круге срезал «эску» и откатился чуть назад, пропустив Куартараро. Однако испанец смог вновь настичь соперника и пошел в атаку на Миллера в первом повороте финального круга.

Джек Миллер, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Маневр вышел слишком рискованным – и Мартин оказался на асфальте. Австралиец из заводской Ducati поехал на подиум, а вот Хорхе, хоть и смог вернуться в гонку, финишировал лишь десятым.

Лука Марини из VR46 воспользовался проблемами соперников и добился лучшего в карьере четвертого места, хотя стартовал лишь 13-м. Жоан Зарко ошибся на пятом круге и пропустил разом четверых соперников, но в итоге финишировал пятым.

Прошлогодний победитель Гран При Австрии Брэд Биндер из KTM долго вел поединок с Алешем Эспаргаро, но в итоге все же остался позади на седьмой позиции.

Алекс Ринс стал сильнейшим представителем Suzuki после падения его напарника Хоана Мира на первом же круге.

Обновление: после обследования в медицинском центре трассы у Мира диагностировали перелом правой лодыжки.

Для Honda стала очередным провалом, никому из гонщиков марки не удалось подняться в протоколе выше 14-й позиции.

Сезон MotoGP продолжится в первый уик-энд сентября в Мизано.

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