Баньяя одержал третью победу подряд в MotoGP
Гонщик заводской Ducati не оставил соперникам шансов в Шпильберге, Фабио Куартараро поднялся на подиум и сделал очередной шаг к титулу
Стартовав на Гран При Австрии вторым, Франческо Баньяя сразу же опередил обладателя поула Энеа Бастьянини, после чего лидировал в гонке практически всю оставшуюся дистанцию. Лишь на первых кругах борьбу итальянцу попробовал навязать его напарник Джек Миллер, но Баньяя, даже пропуская того, тут же хладнокровно проводил контратаку и возвращал первую позицию.
Победа стала для него третьей кряду – подобного в MotoGP не удавалось никому после Марка Маркеса в 2019-м – и уже пятой в нынешнем сезоне.
Однако главным героем в Шпильберге все же стал Фабио Куартараро – на трассе, где традиционно доминирует техника Ducati, лидер сезона финишировал на Yamaha вторым, заработав важнейшие очки.
Старт: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Француз начинал борьбу пятым, но воспользовался быстрым сходом Бастьянини из-за проблем с тормозами и ошибкой Хорхе Мартина на середине дистанции, чтобы подняться на третье место. А за четыре круга до финиша Куартараро, избравший жесткий состав для передней шины, опередил и Миллера, у которого начались сложности с резиной Soft.
Главный соперник Фабио, Алеш Эспаргаро из Aprilia, смог финишировать только шестым, потому его отставание в таблице выросло до 32 очков. Набравший ход Баньяя уступает еще 12.
Спор за третье место продолжался до последнего круга. Хорхе Мартин из Pramac Ducati преследовал Джека Миллера с самого старта, но на 16-м круге срезал «эску» и откатился чуть назад, пропустив Куартараро. Однако испанец смог вновь настичь соперника и пошел в атаку на Миллера в первом повороте финального круга.
Джек Миллер, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Маневр вышел слишком рискованным – и Мартин оказался на асфальте. Австралиец из заводской Ducati поехал на подиум, а вот Хорхе, хоть и смог вернуться в гонку, финишировал лишь десятым.
Лука Марини из VR46 воспользовался проблемами соперников и добился лучшего в карьере четвертого места, хотя стартовал лишь 13-м. Жоан Зарко ошибся на пятом круге и пропустил разом четверых соперников, но в итоге финишировал пятым.
Прошлогодний победитель Гран При Австрии Брэд Биндер из KTM долго вел поединок с Алешем Эспаргаро, но в итоге все же остался позади на седьмой позиции.
Алекс Ринс стал сильнейшим представителем Suzuki после падения его напарника Хоана Мира на первом же круге.
Обновление: после обследования в медицинском центре трассы у Мира диагностировали перелом правой лодыжки.
Для Honda стала очередным провалом, никому из гонщиков марки не удалось подняться в протоколе выше 14-й позиции.
Сезон MotoGP продолжится в первый уик-энд сентября в Мизано.
Результаты Гран При Австрии MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|42'14.886
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|42'15.378
|0.492
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|42'17.049
|2.163
|4
|Лука Марини
|Ducati
|42'23.234
|8.348
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|42'23.707
|8.821
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|42'26.173
|11.287
|7
|Брэд Биндер
|KTM
|42'26.528
|11.642
|8
|Алекс Ринс
|Suzuki
|42'26.666
|11.780
|9
|Марко Беццекки
|Ducati
|42'31.873
|16.987
|10
|Хорхе Мартин
|Ducati
|42'32.030
|17.144
|11
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|42'32.357
|17.471
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|42'32.921
|18.035
|13
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|42'34.898
|20.012
|14
|Алекс Маркес
|Honda
|42'41.766
|26.880
|15
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|42'44.630
|29.744
|16
|Пол Эспаргаро
|Honda
|42'45.880
|30.994
|17
|Штефан Брадль
|Honda
|42'52.846
|37.960
|18
|Рауль Фернандес
|KTM
|42'56.968
|42.082
|19
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|43'01.552
|46.666
|20
|Реми Гарднер
|KTM
|43'03.614
|1 Lap
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|40'12.437
|3 Laps
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|18'18.838
|16 Laps
|Такааки Накагами
|Honda
|13'46.785
|19 Laps
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|10'03.036
|22 Laps
|Хоан Мир
|Suzuki
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