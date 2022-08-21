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MotoGP / Гран При Австрии Отчет о гонке

Баньяя одержал третью победу подряд в MotoGP

Гонщик заводской Ducati не оставил соперникам шансов в Шпильберге, Фабио Куартараро поднялся на подиум и сделал очередной шаг к титулу

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя одержал третью победу подряд в MotoGP
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Стартовав на Гран При Австрии вторым, Франческо Баньяя сразу же опередил обладателя поула Энеа Бастьянини, после чего лидировал в гонке практически всю оставшуюся дистанцию. Лишь на первых кругах борьбу итальянцу попробовал навязать его напарник Джек Миллер, но Баньяя, даже пропуская того, тут же хладнокровно проводил контратаку и возвращал первую позицию.

Победа стала для него третьей кряду – подобного в MotoGP не удавалось никому после Марка Маркеса в 2019-м – и уже пятой в нынешнем сезоне. 

Однако главным героем в Шпильберге все же стал Фабио Куартараро – на трассе, где традиционно доминирует техника Ducati, лидер сезона финишировал на Yamaha вторым, заработав важнейшие очки. 

Старт: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team

Старт: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Француз начинал борьбу пятым, но воспользовался быстрым сходом Бастьянини из-за проблем с тормозами и ошибкой Хорхе Мартина на середине дистанции, чтобы подняться на третье место. А за четыре круга до финиша Куартараро, избравший жесткий состав для передней шины, опередил и Миллера, у которого начались сложности с резиной Soft.

Главный соперник Фабио, Алеш Эспаргаро из Aprilia, смог финишировать только шестым, потому его отставание в таблице выросло до 32 очков. Набравший ход Баньяя уступает еще 12.

Спор за третье место продолжался до последнего круга. Хорхе Мартин из Pramac Ducati преследовал Джека Миллера с самого старта, но на 16-м круге срезал «эску» и откатился чуть назад, пропустив Куартараро. Однако испанец смог вновь настичь соперника и пошел в атаку на Миллера в первом повороте финального круга.

Джек Миллер, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac

Джек Миллер, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Маневр вышел слишком рискованным – и Мартин оказался на асфальте. Австралиец из заводской Ducati поехал на подиум, а вот Хорхе, хоть и смог вернуться в гонку, финишировал лишь десятым.

Лука Марини из VR46 воспользовался проблемами соперников и добился лучшего в карьере четвертого места, хотя стартовал лишь 13-м. Жоан Зарко ошибся на пятом круге и пропустил разом четверых соперников, но в итоге финишировал пятым. 

Прошлогодний победитель Гран При Австрии Брэд Биндер из KTM долго вел поединок с Алешем Эспаргаро, но в итоге все же остался позади на седьмой позиции.

Алекс Ринс стал сильнейшим представителем Suzuki после падения его напарника Хоана Мира на первом же круге. 

Обновление: после обследования в медицинском центре трассы у Мира диагностировали перелом правой лодыжки.  

Для Honda стала очередным провалом, никому из гонщиков марки не удалось подняться в протоколе выше 14-й позиции.

Сезон MotoGP продолжится в первый уик-энд сентября в Мизано. 

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Результаты Гран При Австрии MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 42'14.886  
2 France Фабио Куартараро Yamaha 42'15.378 0.492
3 Australia Джек Миллер Ducati 42'17.049 2.163
4 Italy Лука Марини Ducati 42'23.234 8.348
5 France Жоан Зарко Ducati 42'23.707 8.821
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 42'26.173 11.287
7 South Africa Брэд Биндер KTM 42'26.528 11.642
8 Spain Алекс Ринс Suzuki 42'26.666 11.780
9 Italy Марко Беццекки Ducati 42'31.873 16.987
10 Spain Хорхе Мартин Ducati 42'32.030 17.144
11 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 42'32.357 17.471
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 42'32.921 18.035
13 Spain Маверик Виньялес Aprilia 42'34.898 20.012
14 Spain Алекс Маркес Honda 42'41.766 26.880
15 Italy Андреа Довициозо Yamaha 42'44.630 29.744
16 Spain Пол Эспаргаро Honda 42'45.880 30.994
17 Germany Штефан Брадль Honda 42'52.846 37.960
18 Spain Рауль Фернандес KTM 42'56.968 42.082
19 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 43'01.552 46.666
20 Australia Реми Гарднер KTM 43'03.614 1 Lap
  Italy Франко Морбиделли Yamaha 40'12.437 3 Laps
  South Africa Дэррин Биндер Yamaha 18'18.838 16 Laps
  Japan Такааки Накагами Honda 13'46.785 19 Laps
  Italy Энеа Бастьянини Ducati 10'03.036 22 Laps
  Spain Хоан Мир Suzuki    
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