Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После пяти предыдущих Гран При, когда Франческо Баньяя одержал четыре победы и один раз финишировал вторым, многие считали его фаворитом этапа в Мотеги. Но итальянец слабо провел дождевую квалификацию, показав только 12-й результат, а в гонке из-за неверно выбранного давления в передней шине также не имел достаточной скорости.

Только под конец дистанции гонщик Ducati поднялся до девятого места, а на последнем круге попробовал опередить своего главного соперника в общем зачете, Фабио Куартараро из Yamaha.

Попытка оказалась неудачной, Баньяя упал в третьем повороте и вообще не заработал очков (это его пятый сход в сезоне), тогда как Куартараро доехал до финиша восьмым.

После неудачного завершения гонки Франческо признал, что должен был думать об общем зачете вместо того, чтобы рисковать в борьбе за позицию.

«Даже одно очко может иметь решающее значение, потому я пытался, – объяснил он. – Мной двигало честолюбие: сейчас я понимаю, что надо было просто доехать до финиша за Фабио или попробовать отыскать другое место для более безопасного обгона.

Но тогда, в пылу гонки, я не думал об этом и просто нацелился опередить Фабио, а затем подобраться поближе в Маверику [Виньялесу, который был впереди] – он тоже мог допустить ошибку.

Да, я действовал честолюбиво, но только так можно выиграть чемпионат. Это привело к ошибке и падению».

Падение Франческо Баньяи, Ducati

Баньяя добавил: он рад тому, что не задел мотоцикл соперника и оказался единственным пострадавшим от своей горячности.

Оценивая прошедший уик-энд, который прервал его успешную серию, гонщик Ducati добавил: «Все, что произошло, было очень странно. На утренней разминке мы были быстры, потому скорость в гонке удивила меня.

Но, знаете, стартуя позади, всегда сложно найти свой темп. Так что на следующем этапе мы будем работать так же, как и всегда – постараемся отыскать свою скорость.

Я не собираюсь действовать более агрессивно, мне это и не нужно. Мне просто нужно делать все так, как в Арагоне или Мизано (где гонщик одержал победы – прим.ред.) – держать свой темп, атаковать в нужные моменты и стремиться отыгрывать очки».

В таблице личного зачета после Гран При Японии отрыв Куартараро от Баньяи вырос до 18 баллов. Участникам MotoGP осталось провести еще четыре этапа, ближайший из которых состоится в этот уик-энд в Таиланде.

Читайте также: Общее положение в зачете MotoGP После Гран При Японии

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь