Баньяя объяснил, как потерял дебютную победу в MotoGP

Франческо Баньяя уверенно лидировал в Гран При Эмилии-Романьи и имел отличный шанс одержать дебютную победу в премьер-классе MotoGP, когда за семь кругов до финиша упал в шестом повороте.

По словам итальянца, он точно уверен, что дело не в его ошибке. Скорее всего, байк наехал на пленку от шлема или обломки, оставшиеся на асфальте после контакта между соперниками.

«Когда я упал, то первым делом хотел внимательно изучить свой байк в боксах, так как все выглядело слишком уж странно, – объяснил Баньяя журналистам. – Я полностью контролировал ситуацию и свой отрыв от Маверика [Виньялеса].

Я внимательно следил за своим темпом, и хотя он, нет сомнений, атаковал изо всех сил, я действовал умно и не подпускал его.

Авария кажется мне неправдоподобной, так как на наших данных видно: скорость, угол наклона, открытие газа – все параметры были такими же, как на предыдущих кругах. Так что я, похоже, задел чью-то защитную пленку или какую-то грязь на асфальте.

Это единственное, что приходит мне в голову. Если же нет – мне даже немного страшно в преддверии следующих гонок, потому что если падаешь вот так, сделав все в точности как на предыдущем круге, это настораживает».

Пленки, которые гонщики по ходу дистанции отрывают от стекла своего шлема, в Мизано помешали также и другому представителю Pramac Джеку Миллеру.

Тот выложил в социальных сетях фото пленки Фабио Куартараро, которую механики извлекли из воздухозаборника после схода австралийца в самом начале гонки. «Фабио, у меня есть кое-что твое», – написал Миллер.

Что до Баньяи, то он назвал падение в Мизано в высшей степени обидным.

«Мы впервые были сильны в каждой сессии уик-энда, – объяснил Франческо. – Сначала я потерял поул, выехав в зону вылета, но это нормально – если делаешь это, у тебя снимают круг.

Но гонка – совсем другое дело. Когда вот так теряешь победу, это невероятное разочарование».

Сезон MotoGP продолжится в ближайший уик-энд в Барселоне. Квалификации квалификации и гонки всех классов в прямом эфире показывает платформа «Моторспорт.ТВ».