Франческо Баньяя, выигравший вчера квалификацию Гран При Катара – первого этапа нового сезона MotoGP, – призвал публику не ждать повторения прошлогоднего сценария, когда Фабио Куартаро в открывавшей сезон гонке в Хересе стартовал с поула, быстро оторвался от соперников и уверенно выиграл заезд.

«Хотелось бы сделать то же самое, – сказал Баньяя журналистам на пресс-конференции по окончании квалификации. – Но я не думаю, что это возможно. В теории я могу создать серьезный запас кругов за пять – но состояние шин к финишу будет таким, что я окажусь на 15-м или 16-м месте.

Конечно, первая поул-позиция в карьере обрадовала и меня, и команду, – продолжил итальянец, в субботу установивший рекорд трассы и весьма много выигравший у ближайших соперников. – В прошлом году я был близок к этому достижению в Мизано, но слегка зацепил искусственную траву в последнем повороте. Сегодня в 15-м повороте тоже был близок к этому, но смог заузить траекторию и избежать потерь».

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Помимо прочего Баньяя почти на полсекунды опередил своего напарника Джека Миллера – хотя и по результатам прошлого года (7-е место против 16-го в общем зачете), и по итогам предсезонных тестов именно Миллер выглядел главным претендентом на роль лидера заводской команды. Однако австралиец не стал делать трагедии из своего 5-го квалификационного результата.

«Думаю, 5-я позиция меня в целом устраивает. Ducati – это просто ракета, и к первому повороту я наверняка буду одним из первых. Так что, особо не стрессую. У меня все в порядке, просто в нужный момент я не смог собрать круг.

Конечно, ты хочешь оказаться как можно выше – но расстраиваться имеет смысл из-за места на четвертом стартовом ряду. А второй ряд, да еще и примерно на уровне рекорда трассы [рекорд превысили обладатели первых 4-х времен в квалификации, Миллер не дотянул до этого времени несколько сотых] – это отлично. У меня еще кое-что есть в запасе – так что, я только сильнее жду старта гонки».

Напомним, увидеть гонку в прямом эфире можно будет на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 19:25 по московскому времени.