Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP
Участники премьер-класса сотворили в Сильверстоуне настоящий гоночный шедевр с плотной борьбой и непредсказуемыми поворотами сюжета
После летних каникул сезон MotoGP продолжился в первый уик-энд августа. По ходу Гран При Великобритании в лидерах побывали как минимум пять разных гонщиков, а первая десятка на финише уложилась в шесть секунд – лишь раз за всю историю чемпионата результаты были более плотными.
Со старта лидировал обладатель поула Жоан Зарко – француз смог чуть оторваться от преследователей и казалось, что ему удастся-таки одержать первую в карьере победу после 15 подиумов. Но уже на пятом круге гонщик Pramac Ducati уронил мотоцикл на входе в поворот Уэйл.
Зарко смог подняться и продолжил борьбу, но вскоре сошел окончательно.
После этого инициатива перешла к тройке, куда входили оба представителя заводской Ducati – Джек Миллер и Франческо Баньяя – и стартовавший 11-м Алекс Ринс из Suzuki. Они поочередно выходили вперед, пока победитель предыдущего этапа Баньяя не обосновался во главе пелотона.
Казалось, теперь-то расстановка сил уже понятна, когда Ринс стал постепенно терять позиции – зато из середины десятки начал прорываться Маверик Виньялес. Прямо перед летним перерывом испанец из Aprilia уже побывал на подиуме в Ассене – и теперь явно стремился пополнить коллекцию трофеев.
Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team, обгоняет Джека Миллера, Ducati
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Он прошел Миллера, а на предпоследнем круге атаковал и Баньяю. Виньялес даже вышел было вперед, но его соперник сразу отыгрался. Однако гонка еще не закончилась, и казалось, что на последнем круге Маверик имеет отличный шанс выйти вперед.
Но гонщик ошибся в Копсе, потом в Стоу – и все же остался вторым. Впрочем, и такой результат в Aprilia встретили с ликованием.
Баньяя выиграл во второй раз подряд и в четвертый в нынешнем сезоне, Миллер дополнил подиум.
Лидер сезона Фабио Куартараро на этот раз не был похож сам на себя. Со старта он уехал вторым, но штрафной проезд по «длинной петле» за аварию в Ассене отбросил гонщика Yamaha назад. Француз пробовал отыграться, но под конец явно потерял темп – похоже, из-за износа шин – и вообще еле удержался в десятке.
Энеа Бастьянини с Хорхе Мартином довели представительство Ducati в пятерке лидеров до доминирующего, сильнейшим гонщиком KTM стал Мигель Оливейра с шестым результатом.
Для Honda этап оказался очередным провалом – финиш Такааки Накагами на 13-м месте подтвердил, что марка в глубоком кризисе.
Кроме Зарко, дистанцию не закончил лишь Хоан Мир. Сильнейший гонщик 2020 года уронил мотоцикл в Стоу, пытаясь удержаться за соперниками в конце десятки.
В общем зачете борьба несколько обострилась. Квартараро все еще впереди со 180 очками, его преследуют Алеш Эспаргаро (158), выступавший в этот раз не в полную силу после серьезного падения в субботней тренировке, и Баньяя (131). Сезон MotoGP продолжится через две недели в Шпильберге.
Результаты Гран При Великобритании MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|40'10.260
|2
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|40'10.686
|0.426
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|40'10.874
|0.614
|4
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|40'11.911
|1.651
|5
|Хорхе Мартин
|Ducati
|40'12.010
|1.750
|6
|Мигель Оливейра
|KTM
|40'12.987
|2.727
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|40'13.281
|3.021
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|40'14.079
|3.819
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|40'14.218
|3.958
|10
|Марко Беццекки
|Ducati
|40'16.906
|6.646
|11
|Брэд Биндер
|KTM
|40'17.990
|7.730
|12
|Лука Марини
|Ducati
|40'23.699
|13.439
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|40'23.966
|13.706
|14
|Пол Эспаргаро
|Honda
|40'24.166
|13.906
|15
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|40'26.619
|16.359
|16
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|40'31.065
|20.805
|17
|Алекс Маркес
|Honda
|40'31.359
|21.099
|18
|Реми Гарднер
|KTM
|40'34.839
|24.579
|19
|Штефан Брадль
|Honda
|40'39.033
|28.773
|20
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|40'43.913
|33.653
|21
|Рауль Фернандес
|KTM
|40'45.861
|35.601
|22
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|40'46.720
|36.460
|Хоан Мир
|Suzuki
|28'07.779
|6 Laps
|Жоан Зарко
|Ducati
|17'42.975
|12 Laps
|Полные результаты
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