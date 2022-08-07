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MotoGP / Гран При Великобритании Отчет о гонке

Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP

Участники премьер-класса сотворили в Сильверстоуне настоящий гоночный шедевр с плотной борьбой и непредсказуемыми поворотами сюжета

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Баньяя не пустил Виньялеса к победе в британской гонке MotoGP
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После летних каникул сезон MotoGP продолжился в первый уик-энд августа. По ходу Гран При Великобритании в лидерах побывали как минимум пять разных гонщиков, а первая десятка на финише уложилась в шесть секунд – лишь раз за всю историю чемпионата результаты были более плотными. 

Со старта лидировал обладатель поула Жоан Зарко – француз смог чуть оторваться от преследователей и казалось, что ему удастся-таки одержать первую в карьере победу после 15 подиумов. Но уже на пятом круге гонщик Pramac Ducati уронил мотоцикл на входе в поворот Уэйл. 

Зарко смог подняться и продолжил борьбу, но вскоре сошел окончательно. 

После этого инициатива перешла к тройке, куда входили оба представителя заводской Ducati – Джек Миллер и Франческо Баньяя – и стартовавший 11-м Алекс Ринс из Suzuki. Они поочередно выходили вперед, пока победитель предыдущего этапа Баньяя не обосновался во главе пелотона. 

Казалось, теперь-то расстановка сил уже понятна, когда Ринс стал постепенно терять позиции – зато из середины десятки начал прорываться Маверик Виньялес. Прямо перед летним перерывом испанец из Aprilia уже побывал на подиуме в Ассене – и теперь явно стремился пополнить коллекцию трофеев. 

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team, обгоняет Джека Миллера, Ducati

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team, обгоняет Джека Миллера, Ducati

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Он прошел Миллера, а на предпоследнем круге атаковал и Баньяю. Виньялес даже вышел было вперед, но его соперник сразу отыгрался. Однако гонка еще не закончилась, и казалось, что на последнем круге Маверик имеет отличный шанс выйти вперед. 

Но гонщик ошибся в Копсе, потом в Стоу – и все же остался вторым. Впрочем, и такой результат в Aprilia встретили с ликованием. 

Баньяя выиграл во второй раз подряд и в четвертый в нынешнем сезоне, Миллер дополнил подиум.

Лидер сезона Фабио Куартараро на этот раз не был похож сам на себя. Со старта он уехал вторым, но штрафной проезд по «длинной петле» за аварию в Ассене отбросил гонщика Yamaha назад. Француз пробовал отыграться, но под конец явно потерял темп – похоже, из-за износа шин – и вообще еле удержался в десятке.

Энеа Бастьянини с Хорхе Мартином довели представительство Ducati в пятерке лидеров до доминирующего, сильнейшим гонщиком KTM стал Мигель Оливейра с шестым результатом. 

Для Honda этап оказался очередным провалом – финиш Такааки Накагами на 13-м месте подтвердил, что марка в глубоком кризисе. 

Кроме Зарко, дистанцию не закончил лишь Хоан Мир. Сильнейший гонщик 2020 года уронил мотоцикл в Стоу, пытаясь удержаться за соперниками в конце десятки. 

В общем зачете борьба несколько обострилась. Квартараро все еще впереди со 180 очками, его преследуют Алеш Эспаргаро (158), выступавший в этот раз не в полную силу после серьезного падения в субботней тренировке, и Баньяя (131). Сезон MotoGP продолжится через две недели в Шпильберге. 

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Результаты Гран При Великобритании MotoGP  

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 40'10.260  
2 Spain Маверик Виньялес Aprilia 40'10.686 0.426
3 Australia Джек Миллер Ducati 40'10.874 0.614
4 Italy Энеа Бастьянини Ducati 40'11.911 1.651
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 40'12.010 1.750
6 Portugal Мигель Оливейра KTM 40'12.987 2.727
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 40'13.281 3.021
8 France Фабио Куартараро Yamaha 40'14.079 3.819
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 40'14.218 3.958
10 Italy Марко Беццекки Ducati 40'16.906 6.646
11 South Africa Брэд Биндер KTM 40'17.990 7.730
12 Italy Лука Марини Ducati 40'23.699 13.439
13 Japan Такааки Накагами Honda 40'23.966 13.706
14 Spain Пол Эспаргаро Honda 40'24.166 13.906
15 Italy Франко Морбиделли Yamaha 40'26.619 16.359
16 Italy Андреа Довициозо Yamaha 40'31.065 20.805
17 Spain Алекс Маркес Honda 40'31.359 21.099
18 Australia Реми Гарднер KTM 40'34.839 24.579
19 Germany Штефан Брадль Honda 40'39.033 28.773
20 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 40'43.913 33.653
21 Spain Рауль Фернандес KTM 40'45.861 35.601
22 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 40'46.720 36.460
  Spain Хоан Мир Suzuki 28'07.779 6 Laps
  France Жоан Зарко Ducati 17'42.975 12 Laps
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