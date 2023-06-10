Баньяя не оставил соперникам шансов в спринте Гран При Италии
Действующий чемпион мира стартовал в Муджелло с поула и победил, его главный соперник Марко Бедзекки пробился с седьмого места на второе, первые пять позиций на финише остались за Ducati
Лишь в первой половине 11-кругового спринта Франческо Баньяя испытывал хоть какие-то сложности: лидер сезона стартовал с поула, однако на втором круге его сумел опередить Хорхе Мартин из Pramac – что любопытно, на мотоцикле уже без «адской» ливреи.
Однако уже через два круга Баньяя вернул лидерство в первом повороте – и более не отдавал его. Кроме того, лидер заводской Ducati установил новый рекорд круга трассы в Муджелло.
Главный соперник Франческо в общем зачете, Марко Бедзекки, на этот раз начинал борьбу только седьмым, однако в пятому кругу уже пробился на второе место. Гонщик VR46 попробовал было атаковать лидера, но не добился успеха. Последние круги два итальянца просто проехали в нескольких десятых друг от друга, сохраняя статус-кво.
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Мартин замкнул тройку призеров, хотя ближе к финишу на испанца всерьез давил его партнер по команде Жоан Зарко.
Для братьев Маркесов, стартовавших с первого ряда, субботняя гонка вышла не особенно удачной: Алекса уже в первом повороте выбил Брэд Биндер, а Марку досталось от другого гонщика KTM Джека Миллера.
Судьи наказали Биндера проездом по штрафной петле, после чего тот финишировал за пределами десятки. Миллер наказания избежал и завершил дистанцию шестым, впереди Маркеса-старшего – при этом оба финишировали позади Луки Марини из VR46.
Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Интересно, что на втором круге из-за заморосившего дождя судьи разрешили смену мотоциклов, но никто не использовал эту возможность. Более того, зрители почти не увидели ошибок – по ходу дистанции упал только Алекс Ринс.
Сильнейший представитель Aprilia Алеш Эспаргаро проводил уик-энд не в лучшем состоянии – незадолго до его начала испанец неудачно упал с велосипеда и здорово повредил правую лодыжку. Так не менее, он закончил гонку на восьмом месте.
Вернувшийся в MotoGP гонщик заводской Ducati Энеа Бастьянини финишировал девятым, также пропустивший несколько этапов Мигель Оливейра из RNF Aprilia – 12-м.
Лучшим результатом Yamaha стало лишь десятое место чемпиона 2021 года Фабио Куартараро.
Результаты спринта Гран При Италии MotoGP (11 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|-
|2
|Марко Бедзекки
|Ducati
|0.369
|0.369
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.952
|0.952
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|1.009
|1.009
|5
|Лука Марини
|Ducati
|3.668
|3.668
|6
|Джек Миллер
|KTM
|3.772
|3.772
|7
|Марк Маркес
|Honda
|3.905
|3.905
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|6.062
|6.062
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|6.431
|6.431
|10
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|6.458
|6.458
|11
|Брэд Биндер
|KTM
|6.672
|6.672
|12
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|7.930
|7.930
|13
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|9.022
|9.022
|14
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|11.508
|11.508
|15
|Микеле Пирро
|Ducati
|14.344
|14.344
|16
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|16.666
|16.666
|17
|Такааки Накагами
|Honda
|16.725
|16.725
|18
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|17.247
|17.247
|19
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|21.596
|21.596
|20
|Аугусто Фернандес
|KTM
|35.212
|35.212
|21
|Йонас Фольгер
|KTM
|46.189
|46.189
|Алекс Ринс
|Honda
|Алекс Маркес
|Ducati
|Полные результаты
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