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Баньяя не оставил соперникам шансов в спринте Гран При Италии

Действующий чемпион мира стартовал в Муджелло с поула и победил, его главный соперник Марко Бедзекки пробился с седьмого места на второе, первые пять позиций на финише остались за Ducati

Александр Кабановский
Автор:
Франческо Баньяя, Ducati Team

Лишь в первой половине 11-кругового спринта Франческо Баньяя испытывал хоть какие-то сложности: лидер сезона стартовал с поула, однако на втором круге его сумел опередить Хорхе Мартин из Pramac – что любопытно, на мотоцикле уже без «адской» ливреи.

Однако уже через два круга Баньяя вернул лидерство в первом повороте – и более не отдавал его. Кроме того, лидер заводской Ducati установил новый рекорд круга трассы в Муджелло. 

Главный соперник Франческо в общем зачете, Марко Бедзекки, на этот раз начинал борьбу только седьмым, однако в пятому кругу уже пробился на второе место. Гонщик VR46 попробовал было атаковать лидера, но не добился успеха. Последние круги два итальянца просто проехали в нескольких десятых друг от друга, сохраняя статус-кво. 

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мартин замкнул тройку призеров, хотя ближе к финишу на испанца всерьез давил его партнер по команде Жоан Зарко. 

Для братьев Маркесов, стартовавших с первого ряда, субботняя гонка вышла не особенно удачной: Алекса уже в первом повороте выбил Брэд Биндер, а Марку досталось от другого гонщика KTM Джека Миллера.

Судьи наказали Биндера проездом по штрафной петле, после чего тот финишировал за пределами десятки. Миллер наказания избежал и завершил дистанцию шестым, впереди Маркеса-старшего – при этом оба финишировали позади Луки Марини из VR46.

Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing

Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Интересно, что на втором круге из-за заморосившего дождя судьи разрешили смену мотоциклов, но никто не использовал эту возможность. Более того, зрители почти не увидели ошибок – по ходу дистанции упал только Алекс Ринс.

Сильнейший представитель Aprilia Алеш Эспаргаро проводил уик-энд не в лучшем состоянии – незадолго до его начала испанец неудачно упал с велосипеда и здорово повредил правую лодыжку. Так не менее, он закончил гонку на восьмом месте. 

Вернувшийся в MotoGP гонщик заводской Ducati Энеа Бастьянини финишировал девятым, также пропустивший несколько этапов Мигель Оливейра из RNF Aprilia – 12-м.

Лучшим результатом Yamaha стало лишь десятое место чемпиона 2021 года Фабио Куартараро. 

Результаты спринта Гран При Италии MotoGP (11 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati -  
2 Italy Марко Бедзекки Ducati 0.369 0.369
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.952 0.952
4 France Жоан Зарко Ducati 1.009 1.009
5 Italy Лука Марини Ducati 3.668 3.668
6 Australia Джек Миллер KTM 3.772 3.772
7 Spain Марк Маркес Honda 3.905 3.905
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 6.062 6.062
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 6.431 6.431
10 France Фабио Куартараро Yamaha 6.458 6.458
11 South Africa Брэд Биндер KTM 6.672 6.672
12 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 7.930 7.930
13 Spain Маверик Виньялес Aprilia 9.022 9.022
14 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 11.508 11.508
15 Italy Микеле Пирро Ducati 14.344 14.344
16 Italy Франко Морбиделли Yamaha 16.666 16.666
17 Japan Такааки Накагами Honda 16.725 16.725
18 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 17.247 17.247
19 Spain Рауль Фернандес Aprilia 21.596 21.596
20 Spain Аугусто Фернандес KTM 35.212 35.212
21 Germany Йонас Фольгер KTM 46.189 46.189
  Spain Алекс Ринс Honda    
  Spain Алекс Маркес Ducati    
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