Баньяя не оставил соперникам шансов в спринте Гран При Италии

Лишь в первой половине 11-кругового спринта Франческо Баньяя испытывал хоть какие-то сложности: лидер сезона стартовал с поула, однако на втором круге его сумел опередить Хорхе Мартин из Pramac – что любопытно, на мотоцикле уже без «адской» ливреи.

Однако уже через два круга Баньяя вернул лидерство в первом повороте – и более не отдавал его. Кроме того, лидер заводской Ducati установил новый рекорд круга трассы в Муджелло.

Главный соперник Франческо в общем зачете, Марко Бедзекки, на этот раз начинал борьбу только седьмым, однако в пятому кругу уже пробился на второе место. Гонщик VR46 попробовал было атаковать лидера, но не добился успеха. Последние круги два итальянца просто проехали в нескольких десятых друг от друга, сохраняя статус-кво.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мартин замкнул тройку призеров, хотя ближе к финишу на испанца всерьез давил его партнер по команде Жоан Зарко.

Для братьев Маркесов, стартовавших с первого ряда, субботняя гонка вышла не особенно удачной: Алекса уже в первом повороте выбил Брэд Биндер, а Марку досталось от другого гонщика KTM Джека Миллера.

Судьи наказали Биндера проездом по штрафной петле, после чего тот финишировал за пределами десятки. Миллер наказания избежал и завершил дистанцию шестым, впереди Маркеса-старшего – при этом оба финишировали позади Луки Марини из VR46.

Хорхе Мартин и Жоан Зарко, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Интересно, что на втором круге из-за заморосившего дождя судьи разрешили смену мотоциклов, но никто не использовал эту возможность. Более того, зрители почти не увидели ошибок – по ходу дистанции упал только Алекс Ринс.

Сильнейший представитель Aprilia Алеш Эспаргаро проводил уик-энд не в лучшем состоянии – незадолго до его начала испанец неудачно упал с велосипеда и здорово повредил правую лодыжку. Так не менее, он закончил гонку на восьмом месте.

Вернувшийся в MotoGP гонщик заводской Ducati Энеа Бастьянини финишировал девятым, также пропустивший несколько этапов Мигель Оливейра из RNF Aprilia – 12-м.

Лучшим результатом Yamaha стало лишь десятое место чемпиона 2021 года Фабио Куартараро.

Результаты спринта Гран При Италии MotoGP (11 кругов)