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Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP

Действующий чемпион из Ducati выиграл в четвертый раз в сезоне, подиум дополнили обладатель поула Марко Бедзекки из VR46 и Алеш Эспаргаро на заводской Aprilia

Автор:
Франческо Баньяя, Ducati Team

Сценарий гонки в Ассене получился во многом похожим на тот, что болельщики увидели днем ранее в спринте – хотя назвать его точной копией, конечно, не получится.

Как и в субботу, невероятные способности KTM на первых метрах позволили Брэду Биндеру захватить лидерство с пятой позиции на решетке – и вновь пребывание южноафриканца на первой позиции вышло скоротечным. Как и днем ранее, его опередил Франческо Баньяя.

Вот только если в спринте обоих затем смог оставить позади Марко Бедзекки, то на этот раз события развивались иначе. Биндер и Бедзекки увязли в споре за второе место – и это позволило действующему чемпиону уехать от них. 

Баньяя создал отрыв порядка секунды и до самого финиша не позволил никому из соперников приблизиться на дистанцию атаки. Четвертая победа итальянца в восьми прошедших Гран При стала достойным ответом тем, кто начал сомневаться в его статусе фаворита.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, Брэд Биндер, KTM

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, Брэд Биндер, KTM

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Биндер, в отличие от спринта, долго держался вторым, но на 17-м круге из 26 все же уступил позицию: гонщик KTM выбрал более мягкую заднюю шину, и в условиях нетипичной для Голландии жары это решение сыграло против него. Бедзекки смог выйти вперед и финишировать вторым.

 Брэд же во второй раз за два дня упустил призовой кубок в самых обидных обстоятельствах: на финальном круге судьи зафиксировали у него очередной выезд за пределы трассы – и переставили на одну позицию в протоколе.

Так на пьедестале нежданно-негаданно оказался Алеш Эспаргаро на Aprilia, который, в свою очередь, выиграл редкий по красоте поединок у Хорхе Мартина – соперников разделили лишь 0,009 секунды, цена которых оказалась равна двум позициям.

Энеа Бастьянини, Ducati Team, авария

Энеа Бастьянини, Ducati Team, авария

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Герой субботы Фабио Куартараро на этот раз скверно стартовал с четвертого места, а в попытке отыграться ошибся, да еще и вынес своего соотечественника Жоана Зарко. День вообще оказался богатым на происшествия: из-за падений не смогли добраться до финиша занимавший пятое место Маверик Вильялес, Джек Миллер и Энеа Бастьянини. 

Марк Маркес не вышел в воскресенье на старт, так как сказались повреждения ребер, полученные неделю назад на «Заксенринге».

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Результаты Гран При Нидерландов MotoGP (26 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 40'37.640  
2 Italy Марко Бедзекки Ducati 40'38.863 1.223
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 40'39.565 1.925
4 South Africa Брэд Биндер KTM 40'39.168 1.528
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 40'39.574 1.934
6 Spain Алекс Маркес Ducati 40'50.077 12.437
7 Italy Лука Марини Ducati 40'51.814 14.174
8 Japan Такааки Накагами Honda 40'52.256 14.616
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'06.975 29.335
10 Spain Аугусто Фернандес KTM 41'11.376 33.736
11 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 41'12.724 35.084
12 Spain Рауль Фернандес Aprilia 41'17.262 39.622
13 Germany Штефан Брадль Honda 41'20.144 42.504
14 Germany Йонас Фольгер KTM 41'23.249 45.609
  Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 28'22.457 8 Laps
  Spain Икер Лекуона Honda 22'34.010 12 Laps
  Portugal Мигель Оливейра Aprilia 19'09.837 14 Laps
  Italy Энеа Бастьянини Ducati 9'32.489 20 Laps
  Spain Маверик Виньялес Aprilia 4'48.675 23 Laps
  France Фабио Куартараро Yamaha 3'16.275 24 Laps
  France Жоан Зарко Ducati 3'16.449 24 Laps
  Australia Джек Миллер KTM 1'40.963 25 Laps
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