Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP
Действующий чемпион из Ducati выиграл в четвертый раз в сезоне, подиум дополнили обладатель поула Марко Бедзекки из VR46 и Алеш Эспаргаро на заводской Aprilia
Сценарий гонки в Ассене получился во многом похожим на тот, что болельщики увидели днем ранее в спринте – хотя назвать его точной копией, конечно, не получится.
Как и в субботу, невероятные способности KTM на первых метрах позволили Брэду Биндеру захватить лидерство с пятой позиции на решетке – и вновь пребывание южноафриканца на первой позиции вышло скоротечным. Как и днем ранее, его опередил Франческо Баньяя.
Вот только если в спринте обоих затем смог оставить позади Марко Бедзекки, то на этот раз события развивались иначе. Биндер и Бедзекки увязли в споре за второе место – и это позволило действующему чемпиону уехать от них.
Баньяя создал отрыв порядка секунды и до самого финиша не позволил никому из соперников приблизиться на дистанцию атаки. Четвертая победа итальянца в восьми прошедших Гран При стала достойным ответом тем, кто начал сомневаться в его статусе фаворита.
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, Брэд Биндер, KTM
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Биндер, в отличие от спринта, долго держался вторым, но на 17-м круге из 26 все же уступил позицию: гонщик KTM выбрал более мягкую заднюю шину, и в условиях нетипичной для Голландии жары это решение сыграло против него. Бедзекки смог выйти вперед и финишировать вторым.
Брэд же во второй раз за два дня упустил призовой кубок в самых обидных обстоятельствах: на финальном круге судьи зафиксировали у него очередной выезд за пределы трассы – и переставили на одну позицию в протоколе.
Так на пьедестале нежданно-негаданно оказался Алеш Эспаргаро на Aprilia, который, в свою очередь, выиграл редкий по красоте поединок у Хорхе Мартина – соперников разделили лишь 0,009 секунды, цена которых оказалась равна двум позициям.
Энеа Бастьянини, Ducati Team, авария
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Герой субботы Фабио Куартараро на этот раз скверно стартовал с четвертого места, а в попытке отыграться ошибся, да еще и вынес своего соотечественника Жоана Зарко. День вообще оказался богатым на происшествия: из-за падений не смогли добраться до финиша занимавший пятое место Маверик Вильялес, Джек Миллер и Энеа Бастьянини.
Марк Маркес не вышел в воскресенье на старт, так как сказались повреждения ребер, полученные неделю назад на «Заксенринге».
После этапа в Ассене частники MotoGP уходят на летние каникулы. Сезон продолжится только в августе в Сильверстоуне.
Результаты Гран При Нидерландов MotoGP (26 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|40'37.640
|2
|Марко Бедзекки
|Ducati
|40'38.863
|1.223
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|40'39.565
|1.925
|4
|Брэд Биндер
|KTM
|40'39.168
|1.528
|5
|Хорхе Мартин
|Ducati
|40'39.574
|1.934
|6
|Алекс Маркес
|Ducati
|40'50.077
|12.437
|7
|Лука Марини
|Ducati
|40'51.814
|14.174
|8
|Такааки Накагами
|Honda
|40'52.256
|14.616
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'06.975
|29.335
|10
|Аугусто Фернандес
|KTM
|41'11.376
|33.736
|11
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|41'12.724
|35.084
|12
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|41'17.262
|39.622
|13
|Штефан Брадль
|Honda
|41'20.144
|42.504
|14
|Йонас Фольгер
|KTM
|41'23.249
|45.609
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|28'22.457
|8 Laps
|Икер Лекуона
|Honda
|22'34.010
|12 Laps
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|19'09.837
|14 Laps
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|9'32.489
|20 Laps
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|4'48.675
|23 Laps
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|3'16.275
|24 Laps
|Жоан Зарко
|Ducati
|3'16.449
|24 Laps
|Джек Миллер
|KTM
|1'40.963
|25 Laps
|Полные результаты
Стартовая решетка Гран При Нидерландов MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов
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