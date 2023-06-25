Баньяя не оставил соперникам шансов на голландском этапе MotoGP

Сценарий гонки в Ассене получился во многом похожим на тот, что болельщики увидели днем ранее в спринте – хотя назвать его точной копией, конечно, не получится.

Как и в субботу, невероятные способности KTM на первых метрах позволили Брэду Биндеру захватить лидерство с пятой позиции на решетке – и вновь пребывание южноафриканца на первой позиции вышло скоротечным. Как и днем ранее, его опередил Франческо Баньяя.

Вот только если в спринте обоих затем смог оставить позади Марко Бедзекки, то на этот раз события развивались иначе. Биндер и Бедзекки увязли в споре за второе место – и это позволило действующему чемпиону уехать от них.

Баньяя создал отрыв порядка секунды и до самого финиша не позволил никому из соперников приблизиться на дистанцию атаки. Четвертая победа итальянца в восьми прошедших Гран При стала достойным ответом тем, кто начал сомневаться в его статусе фаворита.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, Брэд Биндер, KTM Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Биндер, в отличие от спринта, долго держался вторым, но на 17-м круге из 26 все же уступил позицию: гонщик KTM выбрал более мягкую заднюю шину, и в условиях нетипичной для Голландии жары это решение сыграло против него. Бедзекки смог выйти вперед и финишировать вторым.

Брэд же во второй раз за два дня упустил призовой кубок в самых обидных обстоятельствах: на финальном круге судьи зафиксировали у него очередной выезд за пределы трассы – и переставили на одну позицию в протоколе.

Так на пьедестале нежданно-негаданно оказался Алеш Эспаргаро на Aprilia, который, в свою очередь, выиграл редкий по красоте поединок у Хорхе Мартина – соперников разделили лишь 0,009 секунды, цена которых оказалась равна двум позициям.

Энеа Бастьянини, Ducati Team, авария Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Герой субботы Фабио Куартараро на этот раз скверно стартовал с четвертого места, а в попытке отыграться ошибся, да еще и вынес своего соотечественника Жоана Зарко. День вообще оказался богатым на происшествия: из-за падений не смогли добраться до финиша занимавший пятое место Маверик Вильялес, Джек Миллер и Энеа Бастьянини.

Марк Маркес не вышел в воскресенье на старт, так как сказались повреждения ребер, полученные неделю назад на «Заксенринге».

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