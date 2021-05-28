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Баньяя не нацелен на победу в Муджелло
Автор: Льюис Дункан
Вице-лидер чемпионата предпочитает стабильность высоким целям
Франческо Баньяя подошел к этапу MotoGP в Муджелло вторым в чемпионате. Итальянец завоевал три подиума в первых пяти гонках сезона. К тому же, Ducati, за которую выступает Баньяя, выиграла три последних этапа в Муджелло. Однако Баньяя не ставит себе целью одержать здесь первую победу в карьере.
«Было бы здорово выиграть здесь свою первую гонку, но сейчас моя цель не в этом, – сказал гонщик. – Важнее быть стабильным и боеспособным с самого начала уик-энда. А потом уж, если победа будет возможно, я постараюсь ее одержать. Но сейчас думаю лишь о поддержании уровня, на котором выступал в последних гонках».
Сегодня Баньяя установил лучшее время на тренировке. В чемпионате итальянец всего на одно очко отстает от лидирующего Фабио Куартараро.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Франческо Баньяя
|Команды
|Ducati Team
|Автор
|Льюис Дункан
Баньяя не нацелен на победу в Муджелло
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