Баньяя не нацелен на победу в Муджелло

Франческо Баньяя подошел к этапу MotoGP в Муджелло вторым в чемпионате. Итальянец завоевал три подиума в первых пяти гонках сезона. К тому же, Ducati, за которую выступает Баньяя, выиграла три последних этапа в Муджелло. Однако Баньяя не ставит себе целью одержать здесь первую победу в карьере.

«Было бы здорово выиграть здесь свою первую гонку, но сейчас моя цель не в этом, – сказал гонщик. – Важнее быть стабильным и боеспособным с самого начала уик-энда. А потом уж, если победа будет возможно, я постараюсь ее одержать. Но сейчас думаю лишь о поддержании уровня, на котором выступал в последних гонках».

Сегодня Баньяя установил лучшее время на тренировке. В чемпионате итальянец всего на одно очко отстает от лидирующего Фабио Куартараро.