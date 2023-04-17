Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк

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Чемпион MotoGP Франческо Баньяя начал третий этап сезона в Остине с победы в квалификации, после чего уверенно выиграл субботний спринт. Однако в главной гонке, когда итальянец вновь возглавлял пелотон, он потерял равновесие во втором повороте восьмого круга.

Для гонщика Ducati это падение стало уже вторым за два этапа – двумя неделями раньше он уже уронил байк на сыром асфальте в Аргентине. Такое развитие событий привело к тому, что отставание Баньяи от лидирующего в общем зачете Марко Бедзекки выросло до 11 очков.

Кадры его аварии в Техасе его можно здесь (с отметки 1:50).

Говоря о причинах падения, Франческо заявил, что не виноват в случившемся: «Я не знаю, что произошло.

Не могу сказать точно, сколько кругов я проехал по ходу уик-энда – 80, может быть, 100. И на каждом из них атаковал, контролировал ситуацию, понимал поведение мотоцикла – в том числе и в те моменты, когда срывало передок.

И вдруг в гонке, когда все было под полным контролем, я попал в эту аварию. Это очень меня рассердило, однако на себя самого я не злюсь, так как уверен, что это на 100 процентов не моя вина. Я готов признать, что в Аргентине все произошло из-за того, что я сам ехал на пределе – но не сегодня.

Сегодня точно что-то случилось. Это были не холодные шины и не ветер. Нам надо понять, что произошло с мотоциклом, так как у нас самый лучший мотоцикл. Самый лучший в пелотоне».

Итальянец добавил: «Если ты падаешь и не можешь сказать, почему, это очень скверно. За два уик-энда я потерял 45 очков. Так что нам надо непременно разобраться.

Может быть, нам даже стоит разбалансировать мотоцикл. Я предпочитаю ехать на одну десятую медленнее, но точно знать, что именно происходит. Сейчас с этим есть проблемы. Он настолько стабилен, что я чувствую себя непобедимым, словно могу делать на трассе все, что захочу.

В воскресенье я поддерживал высокий темп, при этом нисколько не рискуя, не совершая ничего безумного. И в тот поворот я тоже входил очень спокойно, так как знал, что там чуть более скользкий асфальт. И все равно упал.

Потому я очень надеюсь, что команда поможет мне. Нет сомнений, что у GP23 нереальный потенциал. Это лучший байк, на котором я когда-либо ездил. Но нам обязательно надо понять, что произошло в гонке».