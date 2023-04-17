Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк
Гонщик Ducati не стал искать виновного в упущенной победе, но заверил, что это точно не он сам
Чемпион MotoGP Франческо Баньяя начал третий этап сезона в Остине с победы в квалификации, после чего уверенно выиграл субботний спринт. Однако в главной гонке, когда итальянец вновь возглавлял пелотон, он потерял равновесие во втором повороте восьмого круга.
Для гонщика Ducati это падение стало уже вторым за два этапа – двумя неделями раньше он уже уронил байк на сыром асфальте в Аргентине. Такое развитие событий привело к тому, что отставание Баньяи от лидирующего в общем зачете Марко Бедзекки выросло до 11 очков.
Кадры его аварии в Техасе его можно здесь (с отметки 1:50).
Говоря о причинах падения, Франческо заявил, что не виноват в случившемся: «Я не знаю, что произошло.
Не могу сказать точно, сколько кругов я проехал по ходу уик-энда – 80, может быть, 100. И на каждом из них атаковал, контролировал ситуацию, понимал поведение мотоцикла – в том числе и в те моменты, когда срывало передок.
И вдруг в гонке, когда все было под полным контролем, я попал в эту аварию. Это очень меня рассердило, однако на себя самого я не злюсь, так как уверен, что это на 100 процентов не моя вина. Я готов признать, что в Аргентине все произошло из-за того, что я сам ехал на пределе – но не сегодня.
Сегодня точно что-то случилось. Это были не холодные шины и не ветер. Нам надо понять, что произошло с мотоциклом, так как у нас самый лучший мотоцикл. Самый лучший в пелотоне».
Итальянец добавил: «Если ты падаешь и не можешь сказать, почему, это очень скверно. За два уик-энда я потерял 45 очков. Так что нам надо непременно разобраться.
Может быть, нам даже стоит разбалансировать мотоцикл. Я предпочитаю ехать на одну десятую медленнее, но точно знать, что именно происходит. Сейчас с этим есть проблемы. Он настолько стабилен, что я чувствую себя непобедимым, словно могу делать на трассе все, что захочу.
В воскресенье я поддерживал высокий темп, при этом нисколько не рискуя, не совершая ничего безумного. И в тот поворот я тоже входил очень спокойно, так как знал, что там чуть более скользкий асфальт. И все равно упал.
Потому я очень надеюсь, что команда поможет мне. Нет сомнений, что у GP23 нереальный потенциал. Это лучший байк, на котором я когда-либо ездил. Но нам обязательно надо понять, что произошло в гонке».
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
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Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
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Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк
Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк Баньяя назвал себя «на 100% невиновным» в падении на Гран При Америк
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