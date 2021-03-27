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MotoGP / Гран При Катара / Отчет о квалификации

Баньяя начал карьеру в заводской Ducati с первого в карьере поула

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Итальянец выиграл у ближайшего соперника четверть секунды – а следующую четверть секунды уложились пятеро пилотов

Баньяя начал карьеру в заводской Ducati с первого в карьере поула

Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati, выиграл квалификацию Гран При Катара – первого в этом сезоне этапа MotoGP. Таким образом, итальянец завоевал первый в карьере поул на первом этапе, который проводит в составе заводской команды Ducati. Время, которое позволио Баньяе занять первую строчку, стало новым рекордом трассы в Катаре.

Лучший результат среди трех новичков MotoGP показал Энеа Бастьянини: гонщик команды Avintia , которого от попадания во второй сегмент отделило всего пять тысячных секунды, начнет завтрашнюю гонку с 13-й позиции. 

Напомним, все три гонки в рамках Гран При Катара можно будет увидеть на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». Трансляция заездов младших классов начнется в 16:45, а гонки топовой категории – в 19:25.

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Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Франческо Баньяя Ducati    
2 France Фабио Куартараро Yamaha 0.266 0.266
3 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.316 0.050
4 Italy Валентино Росси Yamaha 0.342 0.026
5 Australia Джек Миллер Ducati 0.443 0.101
6 France Жоан Зарко Ducati 0.514 0.071
7 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.541 0.027
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.543 0.002
9 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.718 0.175
10 Spain Хоан Мир Suzuki 0.910 0.192
11 Japan Такааки Накагами Honda 0.949 0.039
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 1.158 0.209
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Japan Такааки Накагами Honda    
2 Spain Хоан Мир Suzuki 0.151 0.151
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.156 0.005
4 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.263 0.107
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.338 0.075
6 Spain Алекс Маркес Honda 0.381 0.043
7 Germany Штефан Брадль Honda 0.418 0.037
8 Italy Лука Марини Ducati 0.545 0.127
9 South Africa Брэд Биндер KTM 0.663 0.118
10 Italy Данило Петруччи KTM 0.866 0.203
11 Spain Икер Лекуона KTM 1.050 0.184
12 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1.606 0.556
Полные результаты
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Пилоты Франческо Баньяя
Команды Ducati Team
Автор Кирилл Качнов

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