Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati, выиграл квалификацию Гран При Катара – первого в этом сезоне этапа MotoGP. Таким образом, итальянец завоевал первый в карьере поул на первом этапе, который проводит в составе заводской команды Ducati. Время, которое позволио Баньяе занять первую строчку, стало новым рекордом трассы в Катаре.

Лучший результат среди трех новичков MotoGP показал Энеа Бастьянини: гонщик команды Avintia , которого от попадания во второй сегмент отделило всего пять тысячных секунды, начнет завтрашнюю гонку с 13-й позиции.

Напомним, все три гонки в рамках Гран При Катара можно будет увидеть на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». Трансляция заездов младших классов начнется в 16:45, а гонки топовой категории – в 19:25.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации