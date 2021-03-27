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Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati, выиграл квалификацию Гран При Катара – первого в этом сезоне этапа MotoGP. Таким образом, итальянец завоевал первый в карьере поул на первом этапе, который проводит в составе заводской команды Ducati. Время, которое позволио Баньяе занять первую строчку, стало новым рекордом трассы в Катаре.
Лучший результат среди трех новичков MotoGP показал Энеа Бастьянини: гонщик команды Avintia , которого от попадания во второй сегмент отделило всего пять тысячных секунды, начнет завтрашнюю гонку с 13-й позиции.
Напомним, все три гонки в рамках Гран При Катара можно будет увидеть на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». Трансляция заездов младших классов начнется в 16:45, а гонки топовой категории – в 19:25.
Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.266
|0.266
|3
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.316
|0.050
|4
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.342
|0.026
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|0.443
|0.101
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.514
|0.071
|7
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.541
|0.027
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.543
|0.002
|9
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.718
|0.175
|10
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.910
|0.192
|11
|Такааки Накагами
|Honda
|0.949
|0.039
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1.158
|0.209
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Такааки Накагами
|Honda
|2
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.151
|0.151
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.156
|0.005
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.263
|0.107
|5
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.338
|0.075
|6
|Алекс Маркес
|Honda
|0.381
|0.043
|7
|Штефан Брадль
|Honda
|0.418
|0.037
|8
|Лука Марини
|Ducati
|0.545
|0.127
|9
|Брэд Биндер
|KTM
|0.663
|0.118
|10
|Данило Петруччи
|KTM
|0.866
|0.203
|11
|Икер Лекуона
|KTM
|1.050
|0.184
|12
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1.606
|0.556
|Полные результаты
Сезон MotoGP стартовал. Зарко упал на первом же быстром круге (и не он один)
Баньяя не ждет, что выиграет первую гонку MotoGP в одни ворота
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Катара
|Пилоты
|Франческо Баньяя
|Команды
|Ducati Team
|Автор
|Кирилл Качнов