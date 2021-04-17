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MotoGP / Гран При Португалии / Отчет о квалификации

Куартараро выиграл квалификацию MotoGP в Портимане. Баньяя поставил рекорд круга, но его аннулировали

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, Главный редактор

Итальянский гонщик Ducati дважды терял свои весьма быстрые круги из-за нарушения правил в зоне желтых флагов

Куартараро выиграл квалификацию MotoGP в Портимане. Баньяя поставил рекорд круга, но его аннулировали

Фабио Куартараро выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Португалии, третьего этапа чемпионата MotoGP. 

Соавтором успеха гонщика Yamaha можно назвать одного из соперников, Франческо Баньяя из заводской команды Ducati. В первой попытке итальянец проиграл сопернику совсем немного, а во второй опередил француза с хорошим запасом (и поставил новый рекорд круга). Однако оба раза круги Баньяи были аннулированы судьями из-за того, что гонщик Ducati не сбросил скорость в зоне действия желтых флагов.

Впрочем, результат Куартараро также оказался рекордным. Примечательно, что при этом француз не стал лучшим ни на одном из четырех секторов трассы.

Для французского пилота Yamaha нынешний поул стал первым в сезоне, однако особого внимания заслуживает второе место Алекса Ринса на Suzuki: ведь квалификационный темп в последние сезоны традиционно считался слабым местом чемпионской команды.

Марк Маркес, вернувшийся в гонки после девятимесячного отсутствия, не смог попасть во второй сегмент напрямую и был вынужден бороться за место среди лучших в первом сегменте – как и действующий чемпион, Хоан Мир на Suzuki. Оба испанца задачу-минимум выполнили, а в итоговом протоколе стали 6-м и 9-м.

Сразу два пилота не приняли участие в квалификации из-за повреждений, полученных по ходу предыдущих заездов уик-энда: Хорхе Мартин из команды Pramac Ducati вынужден пропустить этап целиком, а ситуация с Такааки Накагами, упавшим в пятницу, остается неопределенной.  

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Напомним, что в прямом эфире гонку на Гран При Португалии можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция главного события дня начнется в 14:25, а до (с 13:05) и после можно будет увидеть гонки в младших классах Moto3 и Moto2.

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро Yamaha    
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.089 0.089
3 France Жоан Зарко Ducati 0.129 0.040
4 Australia Джек Миллер Ducati 0.199 0.070
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.241 0.042
6 Spain Марк Маркес Honda 0.259 0.018
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.307 0.048
8 Italy Лука Марини Ducati 0.524 0.217
9 Spain Хоан Мир Suzuki 0.536 0.012
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.583 0.047
11 Italy Франческо Баньяя Ducati    
12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.652 1.020
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Марк Маркес Honda    
2 Spain Хоан Мир Suzuki 0.049 0.049
3 Spain Алекс Маркес Honda 0.277 0.228
4 Spain Пол Эспаргаро Honda 0.457 0.180
5 South Africa Брэд Биндер KTM 0.523 0.066
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.602 0.079
7 Italy Валентино Росси Yamaha 0.690 0.088
8 Italy Данило Петруччи KTM 0.949 0.259
9 Spain Икер Лекуона KTM 1.155 0.206
10 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1.191 0.036
11 Japan Такааки Накагами Honda    
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Автор Кирилл Качнов

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