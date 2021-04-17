Фабио Куартараро выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Португалии, третьего этапа чемпионата MotoGP.

Соавтором успеха гонщика Yamaha можно назвать одного из соперников, Франческо Баньяя из заводской команды Ducati. В первой попытке итальянец проиграл сопернику совсем немного, а во второй опередил француза с хорошим запасом (и поставил новый рекорд круга). Однако оба раза круги Баньяи были аннулированы судьями из-за того, что гонщик Ducati не сбросил скорость в зоне действия желтых флагов.

Впрочем, результат Куартараро также оказался рекордным. Примечательно, что при этом француз не стал лучшим ни на одном из четырех секторов трассы.

Для французского пилота Yamaha нынешний поул стал первым в сезоне, однако особого внимания заслуживает второе место Алекса Ринса на Suzuki: ведь квалификационный темп в последние сезоны традиционно считался слабым местом чемпионской команды.

Марк Маркес, вернувшийся в гонки после девятимесячного отсутствия, не смог попасть во второй сегмент напрямую и был вынужден бороться за место среди лучших в первом сегменте – как и действующий чемпион, Хоан Мир на Suzuki. Оба испанца задачу-минимум выполнили, а в итоговом протоколе стали 6-м и 9-м.

Сразу два пилота не приняли участие в квалификации из-за повреждений, полученных по ходу предыдущих заездов уик-энда: Хорхе Мартин из команды Pramac Ducati вынужден пропустить этап целиком, а ситуация с Такааки Накагами, упавшим в пятницу, остается неопределенной.

Напомним, что в прямом эфире гонку на Гран При Португалии можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция главного события дня начнется в 14:25, а до (с 13:05) и после можно будет увидеть гонки в младших классах Moto3 и Moto2.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента