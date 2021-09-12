Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP
Успех на испанской трассе вновь сделал итальянца ближайшем преследователем лидера чемпионата
Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati, выиграл мотоциклетный Гран При Арагона. 24-летний итальянец впервые в карьере одержал победу на этапе чемпионата мира – после того как в предыдущие два сезона не раз, будучи лидером гонки, ошибался и терял победу из-за падений.
В течение всей гонки пилота Ducati неотступно преследовал Марк Маркес на Honda. За три круга до финиша шестикратный чемпион мира начал атаковать соперника и пару раз смог на очень короткое время выйти вперед – но Баньяя каждый раз возвращал себе лидерство, пользуясь преимуществом Ducati в разгонной динамике.
Лидеру чемпионата Фабио Куартараро на испанской трассе явно не хватало темпа, и в итоге французский гонщик закончил гонку лишь на 8-й позиции. Впрочем, отрыв лидера заводской команды Yamaha от соперников сократился незначительно – с 65-ти очков до 53-х. Ближайшим преследователем Куартараро теперь является выигравший гонку Баньяя.
Не слишком ярко проявил себя и Маверик Виньялес, в эти выходные проводивший первую гонку в составе новой для себя команды Aprilia. Испанец завершил заезд 18-м, что на 14 позиций ниже напарника Алеша Эспаргаро.
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|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|2
|Марк Маркес
|Honda
|0.673
|0.673
|3
|Хоан Мир
|Suzuki
|3.911
|3.238
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|9.269
|5.358
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|11.928
|2.659
|6
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|13.757
|1.829
|7
|Брэд Биндер
|KTM
|14.064
|0.307
|8
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|16.575
|2.511
|9
|Хорхе Мартин
|Ducati
|16.615
|0.040
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|16.904
|0.289
|11
|Икер Лекуона
|KTM
|17.124
|0.220
|12
|Алекс Ринс
|Suzuki
|17.710
|0.586
|13
|Пол Эспаргаро
|Honda
|19.680
|1.970
|14
|Мигель Оливейра
|KTM
|22.703
|3.023
|15
|Данило Петруччи
|KTM
|25.723
|3.020
|16
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|26.413
|0.690
|17
|Жоан Зарко
|Ducati
|26.620
|0.207
|18
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|27.128
|0.508
|19
|Валентино Росси
|Yamaha
|32.517
|5.389
|20
|Лука Марини
|Ducati
|39.073
|6.556
|Джейк Диксон
|Yamaha
|Алекс Маркес
|Honda
|Полные результаты