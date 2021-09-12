Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP

Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati, выиграл мотоциклетный Гран При Арагона. 24-летний итальянец впервые в карьере одержал победу на этапе чемпионата мира – после того как в предыдущие два сезона не раз, будучи лидером гонки, ошибался и терял победу из-за падений.

В течение всей гонки пилота Ducati неотступно преследовал Марк Маркес на Honda. За три круга до финиша шестикратный чемпион мира начал атаковать соперника и пару раз смог на очень короткое время выйти вперед – но Баньяя каждый раз возвращал себе лидерство, пользуясь преимуществом Ducati в разгонной динамике.

Лидеру чемпионата Фабио Куартараро на испанской трассе явно не хватало темпа, и в итоге французский гонщик закончил гонку лишь на 8-й позиции. Впрочем, отрыв лидера заводской команды Yamaha от соперников сократился незначительно – с 65-ти очков до 53-х. Ближайшим преследователем Куартараро теперь является выигравший гонку Баньяя.

Не слишком ярко проявил себя и Маверик Виньялес, в эти выходные проводивший первую гонку в составе новой для себя команды Aprilia. Испанец завершил заезд 18-м, что на 14 позиций ниже напарника Алеша Эспаргаро.