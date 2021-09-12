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MotoGP / Гран При Арагона Отчет о гонке

Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP

Автор:
, главный редактор

Успех на испанской трассе вновь сделал итальянца ближайшем преследователем лидера чемпионата

Баньяя на Ducati одержал первую в карьере победу в MotoGP

Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati, выиграл мотоциклетный Гран При Арагона. 24-летний итальянец впервые в карьере одержал победу на этапе чемпионата мира – после того как в предыдущие два сезона не раз, будучи лидером гонки, ошибался и терял победу из-за падений.

В течение всей гонки пилота Ducati неотступно преследовал Марк Маркес на Honda. За три круга до финиша шестикратный чемпион мира начал атаковать соперника и пару раз смог на очень короткое время выйти вперед – но Баньяя каждый раз возвращал себе лидерство, пользуясь преимуществом Ducati в разгонной динамике.

Лидеру чемпионата Фабио Куартараро на испанской трассе явно не хватало темпа, и в итоге французский гонщик закончил гонку лишь на 8-й позиции. Впрочем, отрыв лидера заводской команды Yamaha от соперников сократился незначительно – с 65-ти очков до 53-х. Ближайшим преследователем Куартараро теперь является выигравший гонку Баньяя.

Не слишком ярко проявил себя и Маверик Виньялес, в эти выходные проводивший первую гонку в составе новой для себя команды Aprilia. Испанец завершил заезд 18-м, что на 14 позиций ниже напарника Алеша Эспаргаро.

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Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Франческо Баньяя Ducati    
2 Spain Марк Маркес Honda 0.673 0.673
3 Spain Хоан Мир Suzuki 3.911 3.238
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 9.269 5.358
5 Australia Джек Миллер Ducati 11.928 2.659
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 13.757 1.829
7 South Africa Брэд Биндер KTM 14.064 0.307
8 France Фабио Куартараро Yamaha 16.575 2.511
9 Spain Хорхе Мартин Ducati 16.615 0.040
10 Japan Такааки Накагами Honda 16.904 0.289
11 Spain Икер Лекуона KTM 17.124 0.220
12 Spain Алекс Ринс Suzuki 17.710 0.586
13 Spain Пол Эспаргаро Honda 19.680 1.970
14 Portugal Мигель Оливейра KTM 22.703 3.023
15 Italy Данило Петруччи KTM 25.723 3.020
16 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 26.413 0.690
17 France Жоан Зарко Ducati 26.620 0.207
18 Spain Маверик Виньялес Aprilia 27.128 0.508
19 Italy Валентино Росси Yamaha 32.517 5.389
20 Italy Лука Марини Ducati 39.073 6.556
  United Kingdom Джейк Диксон Yamaha    
  Spain Алекс Маркес Honda    
Полные результаты

 

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