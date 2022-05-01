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MotoGP / Гран При Испании Новость

«Выехал без обезболивающих – и испугался». Баньяя о победе в Хересе

Гонщик Ducati повредил плечо на прошлом этапе, потому переживал, что ему не хватит сил на испанском Гран При

Льюис Дункан
Автор:
«Выехал без обезболивающих – и испугался». Баньяя о победе в Хересе
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По ходу квалификации в Портимане Франческо Баньяя попал в серьезную аварию, после чего попал в госпиталь с травмой правого плеча. Медики не выявили у него переломов, и пилот смог выйти на старт гонки и финишировать в ней восьмым. 

Как оказалось, последствия той истории оказались серьезными – неделей позже в Хересе Баньяя по-прежнему ощущал последствия травмы. В итоге они не помешали итальянцу одержать первую победу в сезоне, однако он признался, что перед стартом испытывал серьезные опасения.

«Я сильно нервничал, так как утром на разминке попробовал выехать без обезболивающих – и это было очень неприятно, – рассказал Баньяя. – К счастью, у наших медиков всегда есть решение, и они помогли мне. 

Но в концовке гонки боли вернулись, ведь все торможения здесь в правых поворотах, не считая самого последнего. 

Особенно сложно мне давался шестой поворот. Там словно кто-то дополнительно давил мне на плечо, было по-настоящему больно».

Франческо Баньяя, Ducati Team

Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Победа в Испании стала первой в сезоне не только для самого Франческо, но и для мотоцикла Ducati 2022 года. До того Энеа Бастьянини принес марке два выигранных Гран При, но сделал это на прошлогодней модели Desmosedici.

По словам Баньяи, после сложного старта чемпионата его команда постепенно начинает находить общий язык с байком. 

«На предсезонных тестах все казалось неплохо, но первая гонка оказалась совсем не такой, – рассказал он. – Я явно испытывал сложности. 

Но мы, как мне кажется, поступили правильно, когда перестали пытаться подстроить мотоцикл под меня, а просто оставили его в неизменной конфигурации. Для этой модели, определенно, нужен иной стиль управления. И теперь, нащупав его, я уже могу быть быстрее в поворотах. 

Думаю, мы уже близки к моей лучшей форме, которая была в конце прошлого года [и принесла четыре победы в шести гонках]. Теперь мне важно продолжать в том же духе и не терять очки».

Сезон MotoGP продолжится 13-15 мая в Ле-Мане.

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