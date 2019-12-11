Автодром «Муджелло» принял пострадавших от землетрясения
Поделились
Комментарии
120 человек разместились в боксах тестовой трассы Ferrari по просьбе местного подразделения служб гражданской обороны.
Землетрясение силой 4,8 балла произошло в Тоскане в ночь на понедельник. Эпицентр стихии располагался близ городка Барберино. По сообщениям местных СМИ никто из людей не погиб, однако были зафиксированы разрушения.
Без крова временно остались около 600 человек. Для них свои двери открыл автодром в Муджелло – тестовая трасса Ferrari и арена этапа MotoGP. 120 человек временно поселились в его боксах, где могли получить питание и помощь психологов.
Гоночный комплекс отвечает нормам сейсмозащиты, потому не пострадает в случае повторных толчков. Также службы гражданской обороны Италии задействовали для пострадавших школу в Барберино, а на парковке местного супермаркета развернули палаточный лагерь.
Слайдер
Список
1/5
Фотограф: Автодром Муджелло
2/5
Фотограф: Автодром Муджелло
3/5
Фотограф: Автодром Муджелло
4/5
Фотограф: Автодром Муджелло
5/5
Фотограф: Автодром Муджелло
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Жертвы землетрясения в Муджелло
|Сессия
|Фото
|Автор
|Франко Нуньес
Автодром «Муджелло» принял пострадавших от землетрясения
Поделились
Комментарии
MotoGP Следующая сессия
5 мар. - 8 мар.
Самое читаемое
4
Расписание
WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу