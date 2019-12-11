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MotoGP / Жертвы землетрясения в Муджелло / Новость

Автодром «Муджелло» принял пострадавших от землетрясения

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Автодром «Муджелло» принял пострадавших от землетрясения
Автор:
, ответственный редактор
11 дек. 2019 г., 15:12

120 человек разместились в боксах тестовой трассы Ferrari по просьбе местного подразделения служб гражданской обороны.

Землетрясение силой 4,8 балла произошло в Тоскане в ночь на понедельник. Эпицентр стихии располагался близ городка Барберино. По сообщениям местных СМИ никто из людей не погиб, однако были зафиксированы разрушения.

Без крова временно остались около 600 человек. Для них свои двери открыл автодром в Муджелло – тестовая трасса Ferrari и арена этапа MotoGP. 120 человек временно поселились в его боксах, где могли получить питание и помощь психологов. 

Гоночный комплекс отвечает нормам сейсмозащиты, потому не пострадает в случае повторных толчков. Также службы гражданской обороны Италии задействовали для пострадавших школу в Барберино, а на парковке местного супермаркета развернули палаточный лагерь. 
Слайдер
Список

1/5

Фотограф: Автодром Муджелло

2/5

Фотограф: Автодром Муджелло

3/5

Фотограф: Автодром Муджелло

4/5

Фотограф: Автодром Муджелло

5/5

Фотограф: Автодром Муджелло

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Жертвы землетрясения в Муджелло
Сессия Фото
Автор Франко Нуньес

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5 мар. - 8 мар.

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