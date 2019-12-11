Автодром «Муджелло» принял пострадавших от землетрясения

Землетрясение силой 4,8 балла произошло в Тоскане в ночь на понедельник. Эпицентр стихии располагался близ городка Барберино. По сообщениям местных СМИ никто из людей не погиб, однако были зафиксированы разрушения.

Без крова временно остались около 600 человек. Для них свои двери открыл автодром в Муджелло – тестовая трасса Ferrari и арена этапа MotoGP. 120 человек временно поселились в его боксах, где могли получить питание и помощь психологов.