Avintia оказалась в «красной зоне» из-за коронавируса

Пандемия коронавируса вынудила MotoGP отказаться от проведения первых восьми этапов сезона-2020. Это привело к значительному финансовому удару по командам, которые в отсутствие гонок не получают прибыли.

В наибольшей опасности оказались частные команды, не имеющие поддержки больших компаний. В частности, на тяжелое положение Avintia пожаловался ее босс Рубен Шаус.

«Если чемпионат не начинается, нельзя просить у спонсоров оплаты. – сказал Шаус Sky Italia. – Это проблема сильнее бьет по частным командам, потому что мы слабее. У частных команд положение всегда тяжелое. Учитывайте к тому же, что у Avintia самый маленький бюджет в чемпионате. Это примерно 11,5-12 млн евро, из которых 65-70% мы платим за аренду байков Ducati.

Когда спонсоры видят мотоциклы по телевизору, они с радостью платят. Без этих выплат нам не хватает 15% бюджета, примерно 2 млн евро. Обычно выплаты начинают поступать в феврале-марте, мало кто платит авансом. К счастью, в нашем случае некоторые заплатили. Но этого недостаточно, чтобы работать два-три месяца.

Сейчас мы в красной зоне, как и остальные частные команды. Нам не хватает денег на аренду грузовиков, оплату аренды офиса, зарплату персоналу и проведение закупок».

Частично проблемы Avintia решат выплаты от руководителей MotoGP из Dorna. Компания поможет частным командам заплатить зарплаты сотрудникам во время паузы. Также в Avintia надеются получить скидку от Ducati за аренду байков.

«Dorna протянула всем частникам руку помощи, что поможет нам оплатить текущие расходы, но не заплатить за байки, – рассказал Шаус. – Но производители понимают, что мы не можем платить за мотоциклы, которые не ездят по трассам. Мы общаемся с Ducati два-три раза в неделю, и они ведут себя очень честно. Мы согласуем сумму выплаты за этот сезон в зависимости от его длины, числа использованных моторов и логистики».