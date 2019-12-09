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Avintia официально подтвердила контракт с Зарко на 2020 год

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Avintia официально подтвердила контракт с Зарко на 2020 год
Автор:
9 дек. 2019 г., 16:30

Сателлит Ducati и французский гонщик объединили усилия для нового сезона MotoGP.

На прошлой неделе Жоан Зарко анонсировал начало сотрудничества с Avintia – к такому шагу его подтолкнули переговоры с Ducati и обещания итальянцев увеличить инвестиции в дочернюю команду. 

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Двукратный чемпион Moto2 оказался в непростой ситуации после увольнения из KTM – и даже планировал вернуться в «средний» класс чемпионата мира на место Алекса Маркеса. Однако Ducati удалось убедить француза начать сотрудничество: в понедельник о его выступлениях за Avintia в 2020 году было объявлено официально. 

Жоан получит байк в версии сезона-2019 и будет выступать вместе с Тито Рабатом. Ранее Зарко не скрывал амбиций уже в 2021 году оказаться в заводской Ducati.

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Серия MotoGP
Пилоты Жоан Зарко
Команды Avintia Racing
Автор Льюис Дункан

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