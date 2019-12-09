Avintia официально подтвердила контракт с Зарко на 2020 год
Поделились
Комментарии
Сателлит Ducati и французский гонщик объединили усилия для нового сезона MotoGP.
На прошлой неделе Жоан Зарко анонсировал начало сотрудничества с Avintia – к такому шагу его подтолкнули переговоры с Ducati и обещания итальянцев увеличить инвестиции в дочернюю команду.
Читайте также:
Двукратный чемпион Moto2 оказался в непростой ситуации после увольнения из KTM – и даже планировал вернуться в «средний» класс чемпионата мира на место Алекса Маркеса. Однако Ducati удалось убедить француза начать сотрудничество: в понедельник о его выступлениях за Avintia в 2020 году было объявлено официально.
Жоан получит байк в версии сезона-2019 и будет выступать вместе с Тито Рабатом. Ранее Зарко не скрывал амбиций уже в 2021 году оказаться в заводской Ducati.
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Жоан Зарко
|Команды
|Avintia Racing
|Автор
|Льюис Дункан
Avintia официально подтвердила контракт с Зарко на 2020 год
Поделились
Комментарии
MotoGP Следующая сессия
5 мар. - 8 мар.
Самое читаемое
Расписание
WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу