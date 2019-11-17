Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии

Марк Маркес показал лучшее время на воскресной разминке перед Гран При Валенсии – последней в этом сезоне гонкой MotoGP.

Начало сессии было перенесено на полчаса из-за опасений, что низкая температура асфальта может не обеспечить нужных сцепных свойств шин. Когда тренировка все же началась, за короткое время на первой строчке успели побывать представители самых разных команд и марок – от Маркеса до представляющего Suzuki Алекса Ринса.

Именно Ринс возглавлял протокол, когда на экваторе сессии Марк Маркес упал в 14-м повороте трассы. Впрочем, вскоре чемпион мира снова оказался на трассе за рулем запасного мотоцикла и в самом конце сессии показал лучшее время.

Результаты разминки