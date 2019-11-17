Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
12 Минут
:
05 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о тренировке

Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии

Поделились
Комментарии
Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии
Автор:
17 нояб. 2019 г., 10:29

За 10 минут до конца сессии многократный чемпион мира упал в одном из повороте – но быстро вернулся на трассу и успел показать лучшее время.

Марк Маркес показал лучшее время на воскресной разминке перед Гран При Валенсии – последней в этом сезоне гонкой MotoGP.

Начало сессии было перенесено на полчаса из-за опасений, что низкая температура асфальта может не обеспечить нужных сцепных свойств шин. Когда тренировка все же началась, за короткое время на первой строчке успели побывать представители самых разных команд и марок – от Маркеса до представляющего Suzuki Алекса Ринса.

Именно Ринс возглавлял протокол, когда на экваторе сессии Марк Маркес упал в 14-м повороте трассы. Впрочем, вскоре чемпион мира снова оказался на трассе за рулем запасного мотоцикла и в самом конце сессии показал лучшее время.

Читайте также:

Результаты разминки

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Отставание
1 Spain Марк Маркес Honda 1'31.136    
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'31.295 0.159 0.159
3 Italy Данило Петруччи Ducati 1'31.445 0.309 0.150
4 France Фабио Куартараро Yamaha 1'31.531 0.395 0.086
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'31.584 0.448 0.053
6 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'31.607 0.471 0.023
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'31.622 0.486 0.015
8 Spain Хоан Мир Suzuki 1'31.672 0.536 0.050
9 Australia Джек Миллер Ducati 1'31.700 0.564 0.028
10 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'31.801 0.665 0.101
11 Italy Валентино Росси Yamaha 1'31.851 0.715 0.050
12 Italy Андреа Янноне Aprilia 1'31.924 0.788 0.073
13 France Жоан Зарко Honda 1'31.936 0.800 0.012
14 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.969 0.833 0.033
15 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'32.044 0.908 0.075
16 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 1'32.291 1.155 0.247
17 Italy Микеле Пирро Ducati 1'32.392 1.256 0.101
18 Finland Мика Каллио KTM 1'32.567 1.431 0.175
19 Spain Хорхе Лоренсо Honda 1'32.616 1.480 0.049
20 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'32.628 1.492 0.012
21 Spain Икер Лекуона KTM 1'32.811 1.675 0.183
22 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 1'32.884 1.748 0.073
Полные результаты
Следующая новость
Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках

Предыдущая новость

Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках

Следующая новость

Теперь Ducati. Зарко сватают во все команды сразу

Теперь Ducati. Зарко сватают во все команды сразу
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Сессия Разминка
Автор Льюис Дункан

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.