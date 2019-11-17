Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии
За 10 минут до конца сессии многократный чемпион мира упал в одном из повороте – но быстро вернулся на трассу и успел показать лучшее время.
Марк Маркес показал лучшее время на воскресной разминке перед Гран При Валенсии – последней в этом сезоне гонкой MotoGP.
Начало сессии было перенесено на полчаса из-за опасений, что низкая температура асфальта может не обеспечить нужных сцепных свойств шин. Когда тренировка все же началась, за короткое время на первой строчке успели побывать представители самых разных команд и марок – от Маркеса до представляющего Suzuki Алекса Ринса.
Именно Ринс возглавлял протокол, когда на экваторе сессии Марк Маркес упал в 14-м повороте трассы. Впрочем, вскоре чемпион мира снова оказался на трассе за рулем запасного мотоцикла и в самом конце сессии показал лучшее время.
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Результаты разминки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Марк Маркес
|Honda
|1'31.136
|2
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'31.295
|0.159
|0.159
|3
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'31.445
|0.309
|0.150
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'31.531
|0.395
|0.086
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'31.584
|0.448
|0.053
|6
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'31.607
|0.471
|0.023
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'31.622
|0.486
|0.015
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'31.672
|0.536
|0.050
|9
|Джек Миллер
|Ducati
|1'31.700
|0.564
|0.028
|10
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'31.801
|0.665
|0.101
|11
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'31.851
|0.715
|0.050
|12
|Андреа Янноне
|Aprilia
|1'31.924
|0.788
|0.073
|13
|Жоан Зарко
|Honda
|1'31.936
|0.800
|0.012
|14
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'31.969
|0.833
|0.033
|15
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'32.044
|0.908
|0.075
|16
|Карел Абрагам
|Ducati
|1'32.291
|1.155
|0.247
|17
|Микеле Пирро
|Ducati
|1'32.392
|1.256
|0.101
|18
|Мика Каллио
|KTM
|1'32.567
|1.431
|0.175
|19
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|1'32.616
|1.480
|0.049
|20
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'32.628
|1.492
|0.012
|21
|Икер Лекуона
|KTM
|1'32.811
|1.675
|0.183
|22
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|1'32.884
|1.748
|0.073
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Сессия
|Разминка
|Автор
|Льюис Дункан
Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии
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