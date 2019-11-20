Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
По ходу первого дня тестов в Валенсии на асфальте оказались и шестикратный чемпион мира, и его младший брат. Марк Маркес назвал свое падение странным, а Алекс – результатом детской ошибки.
Марк Маркес планировал посвятить первый день межсезонных тестов на трассе в Валенсии испытаниям мотоцикла 2020 года – и пересел на новый байк после короткой серии кругов на мотоцикле, который принес ему победу в недавно завершившемся чемпионате. Однако первый же выезд на трассу на новом байке закончился падением. Шестикратный чемпион мира не пострадал – но остаток дня ему пришлось провести за рулем хорошо знакомого мотоцикла.
«Это была очень странная авария, – рассказал Маркес после завершения заездов. – Я выехал из боксов и двигался медленно. И в момент переключения передачи байк меня просто сбросил. Не думаю, что причиной была какая-то поломка. Вообще сложно предположить, что могло стать причиной. К счастью, мотоцикл не особо сильно пострадал, и наши планы на продолжение тестов в среду остались в силе».
Падением во вторник отметился и Алекс Маркес, который в следующем сезоне станет напарником старшего брата по заводской команде Honda. Действующий чемпион Moto2 пилотировал мотоцикл 2019 года, предоставленный командой-сателлитом LCR.
«Альберто [руководитель команды Альбрето Пуч] сказал: не парься по поводу аварий – тесты для того и нужны, чтобы искать предел, чтобы учиться. Но ошибочка была, если честно, детская», – признался Алекс Маркес вечером во вторник.
«Когда я увидел Алекса выезжающим на трек, то подумал: не рановато ли? – поделился своим мнением о падении брата Марк Маркес. – В тот момент на трассе было три-четыре пилота, асфальт был весьма холодным. А когда ты не представляешь себе, как работают шины Michelin и как реагирует байк – это не самый лучший вариант.
Michelin – отличные шины. Но когда холодно, есть свои важные нюансы. При этом неопытному гонщику вполне может показаться, что можно валить на полную – и отсутствие сцепления в повороте может стать большим сюрпризом. Мотоциклы MotoGP и Honda в частности – непростая техника, и тут надо двигаться шаг за шагом».
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|Серия
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|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Льюис Дункан
Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
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