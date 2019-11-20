Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
17 Минут
:
58 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Новость

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Поделились
Комментарии
Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
Автор:
20 нояб. 2019 г., 07:34

По ходу первого дня тестов в Валенсии на асфальте оказались и шестикратный чемпион мира, и его младший брат. Марк Маркес назвал свое падение странным, а Алекс – результатом детской ошибки.

Марк Маркес планировал посвятить первый день межсезонных тестов на трассе в Валенсии испытаниям мотоцикла 2020 года – и пересел на новый байк после короткой серии кругов на мотоцикле, который принес ему победу в недавно завершившемся чемпионате. Однако первый же выезд на трассу на новом байке закончился падением. Шестикратный чемпион мира не пострадал – но остаток дня ему пришлось провести за рулем хорошо знакомого мотоцикла.

«Это была очень странная авария, – рассказал Маркес после завершения заездов. – Я выехал из боксов и двигался медленно. И в момент переключения передачи байк меня просто сбросил. Не думаю, что причиной была какая-то поломка. Вообще сложно предположить, что могло стать причиной. К счастью, мотоцикл не особо сильно пострадал, и наши планы на продолжение тестов в среду остались в силе».

Падением во вторник отметился и Алекс Маркес, который в следующем сезоне станет напарником старшего брата по заводской команде Honda. Действующий чемпион Moto2 пилотировал мотоцикл 2019 года, предоставленный командой-сателлитом LCR.

«Альберто [руководитель команды Альбрето Пуч] сказал: не парься по поводу аварий – тесты для того и нужны, чтобы искать предел, чтобы учиться. Но ошибочка была, если честно, детская», – признался Алекс Маркес вечером во вторник.

«Когда я увидел Алекса выезжающим на трек, то подумал: не рановато ли? – поделился своим мнением о падении брата Марк Маркес. – В тот момент на трассе было три-четыре пилота, асфальт был весьма холодным. А когда ты не представляешь себе, как работают шины Michelin и как реагирует байк – это не самый лучший вариант.

Michelin – отличные шины. Но когда холодно, есть свои важные нюансы. При этом неопытному гонщику вполне может показаться, что можно валить на полную – и отсутствие сцепления в повороте может стать большим сюрпризом. Мотоциклы MotoGP и Honda в частности – непростая техника, и тут надо двигаться шаг за шагом».

Читайте также:

 

Следующая новость
Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Предыдущая новость

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Следующая новость

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Льюис Дункан

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.