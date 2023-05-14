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Аварии, штрафы и драка в гравии. Бедзекки выиграл 1000-ю гонку MotoGP

Этап в Ле-Мане стал юбилейным для мотоциклетного чемпионата мира – и зрители увидели в Ле-Мане настоящий триллер с элементами драмы, победа в котором досталась гонщику команды Валентино Росси

Александр Кабановский
Автор:
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки стал сильнейшим в удивительной гонке, закончить которую смогли всего 13 участников. Это был один из тех заездов, описать которые в нескольких абзацах решительно невозможно – так много событий оказалось спрессовано в 27 кругов. 

Чего стоит только столкновение Маверика Виньялеса с действующим чемпионом Франческо Баньяей (на фото ниже) в споре за третью позицию, после которого гонщики начали эмоционально выяснять отношения прямо в зоне безопасности. 

Сдержать Бедзекки, стартовавшего седьмым, в этот раз не смог даже судейский штраф – итальянец из VR46 действовал слишком агрессивно в борьбе с Марком Маркесом, вытеснив того с трассы. Дирекция гонки предписала Бедзекки вернуть одну позицию, он сделал это, но все равно чуть позже вернулся в лидеры и умчался ко второй победе в сезоне и карьере.

Авария: Франческо Баньяя, Ducati, Маверик Виньялес, Aprilia

Авария: Франческо Баньяя, Ducati, Маверик Виньялес, Aprilia

Маркес же почти до самого финиша удерживал второе место от атак победителя субботнего спринта Хорхе Мартина (на фото ниже), однако на предпоследнем круге все же пропустил гонщика Pramac Ducati и почти сразу уронил свою Honda.

Пока шестикратному чемпиону в нынешнем сезоне не удалось довести до клетчатого флага ни одной гонки. 

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Ducati

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Ducati

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мартин завершил дистанцию вторым, а третьим к радости переполненных трибун стал его напарник Жоан Зарко. Партнеры по Pramac чуть не столкнулись на первом круге, из-за чего Зарко откатился назад, но затем французу удалось серьезно улучшить позиции.

На руку ему сыграла и неприятная авария Луки Марини – тот занимал третье место, когда на шестом круге потерял равновесие на выходе из последнего поворота. Гонщику VR46 почти удалось исправить ошибку и вытащить упавший байк, но его, к сожалению, зацепил проносившийся мимо Алекс Маркес. Оба оказались на асфальте, а Марини пришлось отправить в медицинский центр для проверки.

Авария: Алекс Маркес, Gresini Racing, Лука Марини, VR46 Racing Team

Авария: Алекс Маркес, Gresini Racing, Лука Марини, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Четвертым удивительную гонку закончил дебютант сезона Аугусто Фернандес на GasGas KTM, который начинал борьбу только 12-м, но сумел избежать неприятностей на дистанции.

Алеш Эспаргаро стал сильнейшим представителем Aprilia, опередив Брэда Биндера – призера спринта наказали штрафным проездом по «длинной петле» за слишком упорную борьбу со своим партнером по KTM Джеком Миллером. 

Самому же австралийцу в этот день пришлось и того хуже – именно он стал лидировал на первых кругах, обогнав Маркеса, потом долгое время боролся за высокие позиции, но постепенно съехал во вторую половину десятки, а незадолго до финиша и вовсе пополнил список тех, кто завершил борьбу в гравии.

Победа Бедзекки резко обострила ситуацию в общем зачете: теперь гонщик VR46 отстает от Баньяи всего на одно очко. 

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Результаты Гран При Франции MotoGP (27 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Марко Бедзекки Ducati 41'37.970  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 41'42.226 4.256
3 France Жоан Зарко Ducati 41'42.765 4.795
4 Spain Аугусто Фернандес KTM 41'44.251 6.281
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'44.696 6.726
6 South Africa Брэд Биндер KTM 41'51.608 13.638
7 France Фабио Куартараро Yamaha 41'52.993 15.023
8 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 41'53.796 15.826
9 Japan Такааки Накагами Honda 41'54.340 16.370
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'55.798 17.828
11 Italy Данило Петруччи Ducati 42'07.705 29.735
12 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 42'14.105 36.135
13 Germany Йонас Фольгер KTM 42'27.778 49.808
  Spain Марк Маркес Honda 38'37.068 2 Laps
  Australia Джек Миллер KTM 37'08.498 3 Laps
  Spain Алекс Ринс Honda 21'45.695 13 Laps
  Spain Хоан Мир Honda 18'52.266 15 Laps
  Italy Лука Марини Ducati 7'48.184 22 Laps
  Spain Алекс Маркес Ducati 7'48.562 22 Laps
  Italy Франческо Баньяя Ducati 6'15.137 23 Laps
  Spain Маверик Виньялес Aprilia 6'15.475 23 Laps
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