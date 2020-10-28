Aprilia выставит нового гонщика на последние гонки MotoGP
Итальянская команда поменяла одного своего тест-пилота на другого
Выступающая в чемпионате MotoGP команда Aprilia Team Gresini объявила о немедленной замене Брэдли Смита на Лоренцо Сальвадори. Итальянец проведет за рулем одного из мотоциклов итальянской марки три последних этапа чемпионата мира.
Для 27-летнего Сальвадори, который в начале этого года стал тест-пилотом Gresini, дебют в MotoGP станет наградой за успехи в итальянском чемпионате Супербайков. Таким образом, замену не стоит рассматривать как признак недоверия Смиту – британец останется одним из гонщиков Aprilia. Напомним, до начала этого года Смит был тест-пилотом итальянской марки – и был привлечен к постоянному участию в гонках, когда Андреа Янноне был отстранен от выступлений из-за допинга. Лучшим результатом в этом сезоне для британца стало 12-е место.
Читайте также:
Сальвадори дебютирует в MotoGP на Гран При Европы, который пройдет в Валенсии с 6 по 8 ноября. Квалификацию и гонку этого этапа (как и всех остальных) можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Европы
|Команды
|Aprilia Racing Team Gresini
|Автор
|Кирилл Качнов