Aprilia выставит нового гонщика на последние гонки MotoGP

Выступающая в чемпионате MotoGP команда Aprilia Team Gresini объявила о немедленной замене Брэдли Смита на Лоренцо Сальвадори. Итальянец проведет за рулем одного из мотоциклов итальянской марки три последних этапа чемпионата мира.

Для 27-летнего Сальвадори, который в начале этого года стал тест-пилотом Gresini, дебют в MotoGP станет наградой за успехи в итальянском чемпионате Супербайков. Таким образом, замену не стоит рассматривать как признак недоверия Смиту – британец останется одним из гонщиков Aprilia. Напомним, до начала этого года Смит был тест-пилотом итальянской марки – и был привлечен к постоянному участию в гонках, когда Андреа Янноне был отстранен от выступлений из-за допинга. Лучшим результатом в этом сезоне для британца стало 12-е место.

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Сальвадори дебютирует в MotoGP на Гран При Европы, который пройдет в Валенсии с 6 по 8 ноября. Квалификацию и гонку этого этапа (как и всех остальных) можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».