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MotoGP / Новость

В KTM пристыдили соперников из Aprilia за решение доработать мотор

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В KTM пристыдили соперников из Aprilia за решение доработать мотор
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17 мая 2020 г., 09:04

Два производителя MotoGP разошлись во взглядах на вопросы поведения в сложной экономической ситуации

В пятницу организаторы MotoGP опубликовали список мер, призванных сократить расходы производителей. В их числе – использование по ходу сезона-2020 байков в той спецификации, которая была омологирована для предсезонных тестов в Катаре. 

Изначально все участники премьер-класса договорились о заморозке, однако сейчас появилась оговорка, что команды, не добившиеся успеха в последние годы – к этой группе относятся лишь Aprilia и KTM – все же могут внести доработки в конструкцию.

Итальянцы, у которых возникли проблемы с надежностью новых моторов V4, уже возобновили работу своей базы и не только подтвердили планы модернизации двигателя, но и пригласили для этого бывшего главного моториста Ferrari в Формуле Луку Марморини.

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В KTM, напротив, предпочли не тратить бюджет на доработки, назвав такой шаг нечестным и вредным для спорта. Об этом Motorsport.com рассказал спортивный директор марки Штефан Бирер.

«Сейчас не время думать о самих себе, – объяснил он. – Потому мы поступим не так, как Aprilia, которая собирается вести работы с мотором. Видимо, они смотрят на ситуацию иначе.

KTM сдержит данное слово и не будет трогать двигатель. Все остальные придерживаются условий заморозки. Мы могли бы извлечь выгоду, но хотим внести вклад в общее дело. И именно поэтому решили ничего не трогать».

О том, сможет ли KTM со старыми соторами бросить вызов лидерам MotoGP, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Red Bull KTM Factory Racing , Aprilia Racing Team Gresini
Автор Ориоль Пучдемон

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