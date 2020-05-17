В KTM пристыдили соперников из Aprilia за решение доработать мотор
Два производителя MotoGP разошлись во взглядах на вопросы поведения в сложной экономической ситуации
В пятницу организаторы MotoGP опубликовали список мер, призванных сократить расходы производителей. В их числе – использование по ходу сезона-2020 байков в той спецификации, которая была омологирована для предсезонных тестов в Катаре.
Изначально все участники премьер-класса договорились о заморозке, однако сейчас появилась оговорка, что команды, не добившиеся успеха в последние годы – к этой группе относятся лишь Aprilia и KTM – все же могут внести доработки в конструкцию.
Итальянцы, у которых возникли проблемы с надежностью новых моторов V4, уже возобновили работу своей базы и не только подтвердили планы модернизации двигателя, но и пригласили для этого бывшего главного моториста Ferrari в Формуле Луку Марморини.
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В KTM, напротив, предпочли не тратить бюджет на доработки, назвав такой шаг нечестным и вредным для спорта. Об этом Motorsport.com рассказал спортивный директор марки Штефан Бирер.
«Сейчас не время думать о самих себе, – объяснил он. – Потому мы поступим не так, как Aprilia, которая собирается вести работы с мотором. Видимо, они смотрят на ситуацию иначе.
KTM сдержит данное слово и не будет трогать двигатель. Все остальные придерживаются условий заморозки. Мы могли бы извлечь выгоду, но хотим внести вклад в общее дело. И именно поэтому решили ничего не трогать».
О том, сможет ли KTM со старыми соторами бросить вызов лидерам MotoGP, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Red Bull KTM Factory Racing , Aprilia Racing Team Gresini
|Автор
|Ориоль Пучдемон