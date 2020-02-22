Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP
Команда Gresini представила дизайн своих мотоциклов последней из участниц чемпионата мира по мотогонкам.
За день до начала второй серии предсезонных тестов MotoGP команда Aprilia Team Gresini показала, в какие цвета будут покрашены ее боевые мотоциклы. Впрочем, по ходу межсезонья общая схема расцветки байков осталась прежней.
Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне и Алеш Эспаргаро
Фотограф: Aprilia Racing
Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне, Алеш Эспаргаро и Брэдли Смит
Фотограф: Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini
Фотограф: Aprilia Racing
Итальянская марка называет свой новый мотоцикл 2020 RS-GP революционным и довольна тем, как новая техника показала себя по ходу первой серии тестов (где Алеш Эспаргаро показал 10-е время, уступив обладателя лучшего результата меньше 0,35 секунды). До последнего времени в распоряжении команды был только один байк образца 2020 года, теперь же в Катар привезут уже два новых мотоцикла.
Управлять ими будут Эспрагаро и тест-пилот Брэдли Смит. Напомним, что Андреа Янноне, имеющий контракт с Aprilia на выступления в 2020 году, временно отстранен от заездов. В отношении итальянца продолжается расследование после того, как в прошлом году по ходу допинг-теста в крови Янноне был обнаружен запрещенный препарат.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Aprilia Racing Team
|Автор
|Lewis Duncan
Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP
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