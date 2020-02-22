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Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP

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Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP
Автор:
, Journalist
22 февр. 2020 г., 07:56

Команда Gresini представила дизайн своих мотоциклов последней из участниц чемпионата мира по мотогонкам.

За день до начала второй серии предсезонных тестов MotoGP команда Aprilia Team Gresini показала, в какие цвета будут покрашены ее боевые мотоциклы. Впрочем, по ходу межсезонья общая схема расцветки байков осталась прежней.

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Список

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
1/11

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
2/11

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
3/11

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
4/11

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
5/11

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini

Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini
6/11

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini
7/11

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini
8/11

Фотограф: Aprilia Racing

Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне и Алеш Эспаргаро

Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне и Алеш Эспаргаро
9/11

Фотограф: Aprilia Racing

Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне, Алеш Эспаргаро и Брэдли Смит

Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне, Алеш Эспаргаро и Брэдли Смит
10/11

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini
11/11

Фотограф: Aprilia Racing

Итальянская марка называет свой новый мотоцикл 2020 RS-GP революционным и довольна тем, как новая техника показала себя по ходу первой серии тестов (где Алеш Эспаргаро показал 10-е время, уступив обладателя лучшего результата меньше 0,35 секунды). До последнего времени в распоряжении команды был только один байк образца 2020 года, теперь же в Катар привезут уже два новых мотоцикла.

Управлять ими будут Эспрагаро и тест-пилот Брэдли Смит. Напомним, что Андреа Янноне, имеющий контракт с Aprilia на выступления в 2020 году, временно отстранен от заездов. В отношении итальянца продолжается расследование после того, как в прошлом году по ходу допинг-теста в крови Янноне был обнаружен запрещенный препарат.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Aprilia Racing Team
Автор Lewis Duncan

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