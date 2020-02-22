Aprilia показала расцветку для нового сезона MotoGP

За день до начала второй серии предсезонных тестов MotoGP команда Aprilia Team Gresini показала, в какие цвета будут покрашены ее боевые мотоциклы. Впрочем, по ходу межсезонья общая схема расцветки байков осталась прежней.

Слайдер Список Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini 1 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini 2 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini 3 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini 4 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini 5 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Мотоцикл Aprilia RS-GP команды Aprilia Racing Team Gresini 6 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне и Алеш Эспаргаро 9 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Гонщики Aprilia Racing Team Gresini Андреа Янноне, Алеш Эспаргаро и Брэдли Смит 10 / 11 Фотограф: Aprilia Racing Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 11 Фотограф: Aprilia Racing

Итальянская марка называет свой новый мотоцикл 2020 RS-GP революционным и довольна тем, как новая техника показала себя по ходу первой серии тестов (где Алеш Эспаргаро показал 10-е время, уступив обладателя лучшего результата меньше 0,35 секунды). До последнего времени в распоряжении команды был только один байк образца 2020 года, теперь же в Катар привезут уже два новых мотоцикла.

Управлять ими будут Эспрагаро и тест-пилот Брэдли Смит. Напомним, что Андреа Янноне, имеющий контракт с Aprilia на выступления в 2020 году, временно отстранен от заездов. В отношении итальянца продолжается расследование после того, как в прошлом году по ходу допинг-теста в крови Янноне был обнаружен запрещенный препарат.