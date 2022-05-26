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MotoGP Новости

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом

Оба гонщика останутся в команде до конца 2024 года. Эспаргаро будет получать по 2 миллиона евро в год

Льюис Дункан
Автор:
Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом
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По информации Motorsport.com, команда Aprilia чемпионата MotoGP подписала новые двухлетние контракты со своими гонщиками Алешем Эспаргаро и Мавериком Виньялесом. Оба остаются с командой до конца 2024 года. Официально об этом будет объявлено на пресс-конференции сегодня во второй половине дня.

Эспаргаро в этом году принес Aprilia первую победу в MotoGP, выиграв этап в Аргентине. После этого он неоднократно недоумевал по поводу сложностей, с которыми он столкнулся при переговорах о перезаключении контракта.

По нашей информации, команды MotoGP столкнулись с ростом расходов из-за эпидемии коронавируса, и многие стали искать возможность сэкономить. В частности, экономить пытаются на зарплате гонщиков, что и вызвало трудности в переговорах с Эспаргаро. Однако в итоге агент Алеша выторговал ему зарплату в 2 миллиона евро в год.

Другим фактором, который играл против Эспаргаро, стал уход команды Suzuki в конце 2022 года и освобождение чемпиона 2021 года Хоана Мира и его напарника Алекса Ринса. Оба теперь вынуждены искать работу и наверняка говорили в том числе с Aprilia.

Мы предполагаем, что Мир в итоге заменит не Алеша Эспаргаро, а его брата Пола в команде Honda. Ринс в свою очередь ведет переговоры с Yamaha и KTM.

Кроме того, на место Suzuki в чемпионате претендует сателит Aprilia, команда Leopard Racing из Moto3. Ей также понадобятся гонщики.

Несмотря на относительно слабое начало сезона, Виньялеса также подписали в Aprilia еще на два года.

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