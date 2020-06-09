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Aprilia продлила контракт с Эспаргаро на два года

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Aprilia продлила контракт с Эспаргаро на два года
Автор:
, Главный редактор
9 июн. 2020 г., 12:35

Таким образом сотрудничество испанского пилота с итальянской маркой продлится минимум шесть сезонов

Марка Aprilia объявила о продлении контракта с Алешем Эспаргаро на выступления в MotoGP еще на два сезона. Итальянский пилот сохранит свое место до конца 2022 года.

В то время как от младшего брата Алеша, Пола, ждут сюрприза в виде скорого перехода в заводскую команду Honda, прекращение сотрудничества Эспаргаро-старшего с Aprilia в конце этого года выглядело маловероятным. С момента перехода в итальянскую команду из Suzuki по окончании сезона 2016 года испанец считается крайне ценным сотрудником коллектива – в частности, он сыграл крайне важную роль в серьезном изменении конструкции мотоцикла в минувшее межсезонье.

Алеш, без длительных перерывов выступающий в MotoGP с 2012 года, провел в Aprilia три последних сезона. Испанцу принадлежат лучшие результаты марки в самом престижном классе чемпионата – три 6-х места (в Катаре в 2017-м и в Арагоне в 2017 и 2018 годах). Лучшим результатом Эспаргаро-старшего в общем зачете за это время стало 14-е место в прошлом сезоне.

Каких успехов добьется Алеш в Aprilia в этом году – можно будет узнать с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Как и в прошлом году, российские зрители смогут следить за квалификациями и гонками трех классов – MotoGP, Moto2 и Moto3.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алеш Эспаргаро
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Кирилл Качнов

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