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Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года

В преддверии старта второй серии предсезонных тестов команда показала свою ливрею, которая оказалась очень похожей на прошлогоднюю

Льюис Дункан
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Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года
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Если другие участники MotoGP предпочли провести свои церемонии еще в феврале, то Aprilia отложила ее на более поздний срок. Минувший сезон стал для итальянцев знаковым, так как после нескольких сезонов в статусе догоняющих они наконец-то смогли одержать победу – Алеш Эспаргаро стал сильнейшим на Гран При Аргентины.  

Кроме того, испанец еще пять раз поднимался на подиум и долгое время всерьез претендовал на титул. Лишь недостаточно сильная концовка не позволила гонщику финишировать выше четвертой позиции в 53 очках позади чемпиона Франческо Баньяи. 

Зимой Aprilia сохранили состав – напарником Эспаргаро остался Маверик Виньялес, для которого сезон-2022 стал первым полным в составе команды после перехода из Yamaha. Виньялес принес марке два призовых кубка. 

Такие результаты позволили подняться на третье место в зачете производителей – всего в восьми очках от второй позиции Yamaha. 

Команда сильно провела первый раунд предсезонных тестов, став единственным реальным соперником Ducati, а в преддверии второго показала RS-GP версии 2023 года на трассе в Портимане. 

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Aprilia RS-GP
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Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
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Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
3/8

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
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Фотограф: Aprilia Racing

Bike of Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Bike of Aleix Espargaro, Aprilia Racing
5/8

Фотограф: Aprilia Racing

Bike of Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Bike of Aleix Espargaro, Aprilia Racing
6/8

Фотограф: Aprilia Racing

Bike of Maverick Vinales, Aprilia Racing
Bike of Maverick Vinales, Aprilia Racing
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Фотограф: Aprilia Racing

Bike of Maverick Vinales, Aprilia Racing
Bike of Maverick Vinales, Aprilia Racing
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Фотограф: Aprilia Racing

Черная ливрея мотоциклов осталась практически неизменной. 

Сезон-2023 будет важен для Aprilia еще и тем, что впервые с возвращения в чемпионат в 2015 году у нее появился сателлит. В этом статусе предстоящий сезон проведет малайзийская команда RNF.

Тесты MotoGP в Портимане пройдут 11-12 марта. 

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