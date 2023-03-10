Aprilia представила RS-GP для сезона MotoGP 2023 года

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Если другие участники MotoGP предпочли провести свои церемонии еще в феврале, то Aprilia отложила ее на более поздний срок. Минувший сезон стал для итальянцев знаковым, так как после нескольких сезонов в статусе догоняющих они наконец-то смогли одержать победу – Алеш Эспаргаро стал сильнейшим на Гран При Аргентины.

Кроме того, испанец еще пять раз поднимался на подиум и долгое время всерьез претендовал на титул. Лишь недостаточно сильная концовка не позволила гонщику финишировать выше четвертой позиции в 53 очках позади чемпиона Франческо Баньяи.

Зимой Aprilia сохранили состав – напарником Эспаргаро остался Маверик Виньялес, для которого сезон-2022 стал первым полным в составе команды после перехода из Yamaha. Виньялес принес марке два призовых кубка.

Такие результаты позволили подняться на третье место в зачете производителей – всего в восьми очках от второй позиции Yamaha.

Команда сильно провела первый раунд предсезонных тестов, став единственным реальным соперником Ducati, а в преддверии второго показала RS-GP версии 2023 года на трассе в Портимане.

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Черная ливрея мотоциклов осталась практически неизменной.

Сезон-2023 будет важен для Aprilia еще и тем, что впервые с возвращения в чемпионат в 2015 году у нее появился сателлит. В этом статусе предстоящий сезон проведет малайзийская команда RNF.

Тесты MotoGP в Портимане пройдут 11-12 марта.