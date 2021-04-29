Aprilia покинула премьер-класс в 2004-м, а с 2015-го перезапустила свою программу в партнерстве с командой Gresini Racing. Пока что ее гонщики ни разу с того времени не смогли покорить призовой пьедестал.

Сотрудничество сторон было рассчитано до конца 2021 года, и уже давно известно, что после этого Aprilia и Gresini расстанутся – каждая останется в MotoGP, но будет вести дела самостоятельно.

Объявление о том, что итальянская марка продолжит выступления в чемпионате мира, не стало неожиданностью. Уверенный старт сезона-2021 снял последние сомнения в этом. А вот другой вопрос – удастся ли производителю с будущего сезона получить сателлита – пока остался без ответа. В официальном заявлении говорится только про заводскую программу.

«Конечно же, я очень доволен соглашением [с Dorna], – приводит пресс-служба слова генерального директора Aprilia Массимо Риволы. – С будущего сезона мы станем выступать как Aprilia Racing Factory Team.

Это открывает новые – и, хочется верить, захватывающие – возможности, а также возлагает на нас множество новых обязанностей».

После недавней трагической кончины Фаусто Грезини от коронавируса команда Gresini Racing пока не сообщила, с какой маркой мотоциклов будет работать с 2022 года. На этой неделе стало известно, что ее новым руководителем стала Надя Падовани, вдова основателя и бессменного босса.

Сезон MotoGP продолжится 1-2 мая в Испании. Заезды в Хереса во всех классах чемпионата покажут в прямом эфире видеоплатформа и телеканал «Моторспорт.ТВ».

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini Фото: Gold and Goose / Motorsport Images