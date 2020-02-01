Aprilia показала первые фото нового байка

В твиттере Aprilia опубликовала четыре фотографии мотоцикла в спецификации сезона-2020 для гонщика Брэдли Смита. Новый байк RS-GP отличается радикально измененным передним обтекателем, а также выхлопной системой.

По слухам, RS-GP будет оснащена V4 с 90-градусным развалом, как у Honda, Ducati и KTM, вместо мотора с 75-градусным развалом, использовавшимся ранее.

Протестировать новый мотоцикл Алеш Эспаргаро, Брэдли Смит и экс-гонщик Мирового Супербайка Лоренцо Савадори смогут на «Сепанге» 7 февраля, когда стартуют официальные предсезонные тесты MotoGP.

Aprilia RS-GP 2020 Photo by: Aprilia Racing

Андреа Янноне не примет участие в тестах, поскольку 4 февраля он отправится на слушания по допинговому делу в Швейцарию. Если он получит длительный запрет на участие в гонках, то, как предупредил босс команды Массимо Ривола, это положит конец партнерству между маркой и Янноне.

2019 год Aprilia закончила последней из шести производителей, а лучший результат для команды добыл Янноне, финишировав шестым на Гран При Австралии.

Первый этап нового сезона MotoGP стартует в Катаре 7-8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».