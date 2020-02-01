Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Aprilia показала первые фото нового байка

Поделились
Комментарии
Aprilia показала первые фото нового байка
Автор:
1 февр. 2020 г., 13:58

Накануне первых тестовых заездов на «Сепанге» итальянский производитель представил новый мотоцикл RS-GP.

В твиттере Aprilia опубликовала четыре фотографии мотоцикла в спецификации сезона-2020 для гонщика Брэдли Смита. Новый байк RS-GP отличается радикально измененным передним обтекателем, а также выхлопной системой.

По слухам, RS-GP будет оснащена V4 с 90-градусным развалом, как у Honda, Ducati и KTM, вместо мотора с 75-градусным развалом, использовавшимся ранее.

Протестировать новый мотоцикл Алеш Эспаргаро, Брэдли Смит и экс-гонщик Мирового Супербайка Лоренцо Савадори смогут на «Сепанге» 7 февраля, когда стартуют официальные предсезонные тесты MotoGP.

Aprilia RS-GP 2020

Aprilia RS-GP 2020

Photo by: Aprilia Racing

Андреа Янноне не примет участие в тестах, поскольку 4 февраля он отправится на слушания по допинговому делу в Швейцарию. Если он получит длительный запрет на участие в гонках, то, как предупредил босс команды Массимо Ривола, это положит конец партнерству между маркой и Янноне.

2019 год Aprilia закончила последней из шести производителей, а лучший результат для команды добыл Янноне, финишировав шестым на Гран При Австралии.

 

Читайте также:

Первый этап нового сезона MotoGP стартует в Катаре 7-8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

Следующая новость
Куартараро: Росси не был против моего перевода на его место

Предыдущая новость

Куартараро: Росси не был против моего перевода на его место
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Льюис Дункан

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Посмотрел футбол и уснул». История об аварии в Монако, рассказанная ее участником

2
IndyCar

Джон Андретти умер от рака

3
Формула 1

Алонсо: Я эгоист? Я всегда делился призовыми с механиками

4
Формула 1

Renaut обновила командную форму. Намек на ливрею машины?

5
Формула 1

Новый спонсор принесет Mercedes 20 млн фунтов

Самое важное:

Aprilia показала первые фото нового байка
MGP

Aprilia показала первые фото нового байка

Куартараро: Росси не был против моего перевода на его место
MGP

Куартараро: Росси не был против моего перевода на его место

Маркес впервые после операции проехал на байке
MGP

Маркес впервые после операции проехал на байке

Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha
MGP

Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha

Yamaha пообещала Росси заводской байк на 2021 год
MGP

Yamaha пообещала Росси заводской байк на 2021 год

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.