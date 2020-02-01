Aprilia показала первые фото нового байка
Накануне первых тестовых заездов на «Сепанге» итальянский производитель представил новый мотоцикл RS-GP.
В твиттере Aprilia опубликовала четыре фотографии мотоцикла в спецификации сезона-2020 для гонщика Брэдли Смита. Новый байк RS-GP отличается радикально измененным передним обтекателем, а также выхлопной системой.
По слухам, RS-GP будет оснащена V4 с 90-градусным развалом, как у Honda, Ducati и KTM, вместо мотора с 75-градусным развалом, использовавшимся ранее.
Протестировать новый мотоцикл Алеш Эспаргаро, Брэдли Смит и экс-гонщик Мирового Супербайка Лоренцо Савадори смогут на «Сепанге» 7 февраля, когда стартуют официальные предсезонные тесты MotoGP.
Aprilia RS-GP 2020
Photo by: Aprilia Racing
Андреа Янноне не примет участие в тестах, поскольку 4 февраля он отправится на слушания по допинговому делу в Швейцарию. Если он получит длительный запрет на участие в гонках, то, как предупредил босс команды Массимо Ривола, это положит конец партнерству между маркой и Янноне.
2019 год Aprilia закончила последней из шести производителей, а лучший результат для команды добыл Янноне, финишировав шестым на Гран При Австралии.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Aprilia Racing Team Gresini
|Автор
|Льюис Дункан
Aprilia показала первые фото нового байка
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