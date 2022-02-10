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Aprilia вернулась в премьер-класс MotoGP в 2015 году, пропустив 11 сезонов. Сотрудничество с Gresini Racing придало команде формально частный статус, который имеет ряд важных финансовых и спортивных преимуществ в рамках контракта с промоутерами из Dorna Sports.

Но в 2021 году стороны по взаимному согласию прекратили общую программу – Gresini стала сателлитом Ducati, а Aprilia теперь будет заниматься гонками самостоятельно.

Пока главным достижением итальянцев остается подиум Алеша Эспаргаро на британском Гран При 2021 года. Однако в зачете марок Aprilia ни разу после возвращения не смогла опередить хотя бы кого-нибудь из конкурентов.

По регламенту MotoGP столь слабые результаты дают больше возможностей для тестов и модернизации техники – скажем, к сезону-2021 только Aprilia получила право подготовить новую версию мотоцикла, серьезно пересмотрев конструкцию RS-GP.

В четверг команда провела презентацию своих планов на новый сезон, когда защищать ее цвета будут Эспаргаро и перешедший из Yamaha Маверик Виньялес.

Aprilia RS-GP Фото: Aprilia Racing

По сравнению с прошлогодней ливрея стала еще более черной. Красные полосы теперь более тонкие и имеют тонкую синюю окантовку, а зеленых участков не осталось вовсе.

Показав вторую скорость на недавних тестах в Малайзии, Алеш отметил «потрясающее» поведение нового байка в поворотах, хотя и признал проблемы с вибрацией.

«Он поворачивает намного лучше, так как стал гораздо уже, – объяснил испанец. – Они [конструкторы] здорово поработали, что было непросто, ведь для этих мотоциклов моторы и электроника крайне важны, потому проводить любые перекомпоновки очень непросто.

Но им это удалось. Новую RS-GP не назвать революцией, это развитие модели 2021 года, но она уже, более верткая и лучше проходит повороты.

Нам еще есть, что улучшать, так как вибрации на разгонах по-прежнему весьма сильны. Вспоминаю, как здесь же, в Малайзии, я страдал от них в 2020-м. Так что с этим надо разбираться. Ну и, разумеется, в MotoGP вам всегда необходима мощность.

Наш новый мотор стал мощнее, но этого недостаточно. Шасси тоже изменилось, в том числе и по распределению веса».

По состоянию на настоящий момент свои презентации уже провели все заводские и частные команды, за исключением VR46 Валентино Росси, которая покажет свои цвета только 24 февраля. Дебютный Гран При пройдет в Катаре в первый уик-энд марта.