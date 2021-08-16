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MotoGP Новости

Aprilia объявила о переходе Виньялеса

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Пару дней назад Маверика отстранила Yamaha, а теперь у него новая команда!

Aprilia объявила о переходе Виньялеса

Гонщик Yamaha Маверик Виньялес со следующего сезона будет выступать за Aprilia. Сегодня команда объявила о подписании контракта с испанцем.

Ранее стало известно о досрочном разрыве контракта Виньялеса и Yamaha в конце 2021 года. О его переходе в Aprilia должны были объявить еще не прошлой неделе, однако в тот же день Yamaha отстранила гонщика от участия в Гран При Австрии. 

Виньялеса обвинили в умышленной попытке сломать свой двигатель по ходу гонки в Штирии. На фоне этих новостей в Aprilia решили отложить объявление о контракте. 

Виньялес уже повинился в своих действиях в Штирии, но пока не известно, позволит ли ему Yamaha вернуться за руль в оставшихся до конца сезона гонках.

Следить за оставшимися гонками MotoGP в 2021 году вы можете на платформе «Моторспорт.ТВ».

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