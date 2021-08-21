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Aprilia хочет выставить Виньялеса на гонки уже в этом году

Реальным вариантом может стать дебют испанца в составе новой команды на Гран При Арагона во второй уик-энд сентября

Aprilia хочет выставить Виньялеса на гонки уже в этом году

По имеющимся у Motorsport.com сведениям, команда Aprilia Team Gresini в настоящий момент ведет активную работу с целью сделать возможным дебют Маверика Виньялеса в своем составе уже в этом году.

Напомним, что двукратный бронзовый чемпион мира принял решение стать пилотом итальянской марки после пяти сезонов в составе команды Yamaha: об уходе испанца из японской команды было объявлено в конце июня, о контракте с Aprilia – в середине августа.

Однако дополнительный импульс событиям придали действия гонщика на Гран При Штирии. В конце заезда Виньялес, по данным команды, несколько раз заставлял мотор долго работать на предельных оборотах. Это повышало риск поломки двигателя – и в коллективе заподозрили, что гонщик сознательно хотел спалить мотор. В результате перед следующей гонкой испанца отстранили от выступлений – а вчера стороны объявили о немедленном прекращении сотрудничества.

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Решение Yamaha отказаться от услуг Виньялеса полностью освободило пилота от обязательств перед японской маркой и дало ему юридическую возможность стартовать в гонках в составе любой другой команды. И, как утверждают несколько источников в паддоке, руководитель гоночного подразделения Aprilia Массимо Ривола крайне заинтересован выставить Виньялеса на старт еще по ходу этого сезона.

Первые тесты за рулем нового мотоцикла испанец планирует провести в начале сентября. Таким образом, вряд ли стоит ожидать появления Виньялеса за рулем Aprilia на ближайшем Гран При, который пройдет в последние выходные августа в Сильверстоуне. А вот участие гонщика в Гран При Арагона (7-9 сентября) выглядит уже весьма реальным. Напомним, что за ходом обеих гонок – как и всех остальных этапов чемпионата – можно будет следить в прямом эфире с помощью видеотрансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Нетрудно догадаться, что Виньялес заменит в составе Aprilia Лоренцо Савадори, который в этом сезоне набрал в 17 раз меньше очков, чем лидер команды Алеш Эспаргаро (4 против 67-ми). К тому же, сам Савадори был для команды скорее временным вариантом – он занял место Андреа Янноне, отстраненного от гонок в конце прошлого года за использование допинга.

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